Rusia y Ucrania intercambian a otras 50 personas como parte del primer canje de 2025

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Ucrania y Rusia han llegado a un acuerdo para intercambiar cada parte a 25 personas apresadas durante la guerra, con la mediación de nuevo de Emiratos Árabes Unidos, en el que es el primer canje de prisioneros de 2025.

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que entre sus compatriotas liberados hay militares y civiles e incluso niños. "El regreso a casa es algo en lo que trabajamos constantemente. No pararemos hasta traer de vuelta todos los nuestros", escribió a través de sus redes sociales.

Zelenski detalló que esta nueva remesa incluye a soldados que cayeron prisioneros durante la batalla en la planta siderúrgica de Azovstal en Mariúpol, así como de otras regiones como Járkov, Donetsk, Zaporiyia y Jersón.

Bringing our people home is what Ukraine is constantly working on, and we will not stop until we bring all of our people back.

Today, 25 more of our people are returning home to Ukraine. These are our military and civilians. Among them are the defenders of Mariupol and… pic.twitter.com/wDMeTUxYK0

