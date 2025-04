Verstappen se corona en el Gran Premio de Japón; Norris y Piastri completan el podio

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha conquistado este domingo su primera victoria del año en el Gran Premio de Japón, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, con una sólida actuación por delante de los dos McLaren, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han terminado undécimo y decimocuarto, respectivamente.

El tetracampeón del mundo hizo buena la pole lograda el sábado, optimizó las virtudes de su monoplaza, sin cometer errores, y firmó una carrera estratégica para conseguir su cuarta victoria consecutiva en el circuito de Suzuka y la número 64 de su carrera.

