F1: Oscar Piastri lidera el 1-2 de McLaren en el GP de China; George Russel, tercero

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS).- El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ha logrado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de China, segunda cita del Mundial de Fórmula 1 2025, por delante de su compañero Lando Norris (McLaren), que afianza su liderato, en una jornada en la que el español Carlos Sainz (Williams) terminó decimotercero pero acabó en los puntos por una triple descalificación de Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) y Pierre Gasly (Alpine) y en la que Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó en la cuarta vuelta.

El aussie, que el sábado logró la pole, dominó de semáforo a bandera en el Circuito Internacional para conseguir su primer triunfo del curso, todo después de optar por hacer una única parada en lugar de una durante las 56 vueltas de la prueba, marcada por la gestión de la degradación de los neumáticos.

McLaren completó su jornada redonda, subiendo también al podio al británico Lando Norris, que con este segundo puesto se asienta en el liderato del campeonato con 44 puntos, ocho más que el vigente campeón, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo fue cuarto. El tercer puesto fue para el también británico George Russell (Mercedes), tercero de la general de pilotos.

