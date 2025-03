F1: Lando Norris se impone en el Gran Premio de Australia; Sainz y Alonso abandonan

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS).- El piloto británico Lando Norris (McLaren) se ha convertido en el primer líder del Mundial de Fórmula 1 2025 después de vencer este domingo en la carrera del inaugural Gran Premio de Australia, en la que la lluvia provocó el caos entre los monoplazas y condenó a abandonar a los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), fuera por sendos accidentes.

El vigente campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), volvió a mostrarse como un genio competitivo y resistió en carrera para terminar segundo, justo por delante del británico George Russell (Mercedes), que cerró el podio.

Mientras, ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso consiguieron terminar la cita. El madrileño, en su primera carrera a los mandos de Williams, perdió el control de su FW47 de manera incomprensible en la última curva de la primera vuelta detrás del coche de seguridad, víctima de un asfalto encharcado; el monoplaza se fue contra el muro y quedó visiblemente dañado en la parte frontal, lo que le impidió continuar.

Giving the crowd what they want 🙌

Lando's first bottle pop of 2025 was a special one 🍾#AusGP #F1 pic.twitter.com/RFvOOlQzin

— F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) March 16, 2025