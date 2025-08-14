Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

"Quizá ese sea el plan de la derecha en México, en Colombia, en España, en Argentina, en EU…: reducir lo que entienden como un 'exceso de democracia' en la estela de lo que planteó Samuel Huntington. Que en el pensar de los tecnobros que apoyan a Trump, como Thiel, Karp, Musk, Zuckerberg o Bezos, significa que eso de que todo el mundo vote y que el voto de cada ciudadano valga lo mismo es un disparate. Si eso piensan en sus países ¿qué no pensaran de otros países a los que consideran inferiores?"

Juan Carlos Monedero

14/08/2025 - 12:03 am

Cita Esteban Hernández desde España al Wall Street Journal para sostener que Trump está aplicando un “nuevo capitalismo de Estado con características norteamericanas”. Es evidente que, en el nombre, se parece mucho al “socialismo con características chinas de Xi JinPing”. Pero la verdad, nada que ver.

Dice el diario: “No se trata de socialismo, en el que el Estado es propietario de los medios de producción. Es más bien capitalismo de Estado, un híbrido entre socialismo y capitalismo en el que el Estado dirige las decisiones de empresas nominalmente privadas”.

¿Híbrido entre socialismo y capitalismo? No es verdad: es un Robin Hood al revés: roba a los pobres para entregárselo a los ricos: hedge funds, al private equity, que son fondos que buscan inversiones rápidas y muy rentables en empresas que no estén en la bolsa, y al capital privado

Sería la respuesta de Trump a la policrisis por la que atraviesa el país y para la que, parece, no tiene solución que satisfaga todas las promesas que hizo en la campaña electoral: la crisis económica, la geopolítica, la migratoria y la demográfica, con una sociedad norteamericana que envejece y que sólo los inmigrantes rejuvenecen. La crisis medioambiental queda fuera, no porque no exista sino porque la derecha la desprecia.

Ese capitalismo de Estado no tiene nada que ver con el “libre capitalismo” de la teoría libertaria. En verdad, el Estado siempre ha estado al servicio del capitalismo, lo que ocurre es que en algunos momentos de la historia, por la correlación de fuerzas, para que el capitalismo sobreviva tiene que repartir un porcentaje de las ganancias con los trabajadores. Ahora, con un ambiente escorado hacia la extrema derecha en muchos lugares del mundo, el Estado vuelve a ponerse al servicio de los intereses de las élites y queda abierto si finalmente caerán algunas migajas de la mesa de los ricos.

Ya hemos visto en qué consiste la reforma fiscal de Trump: la “big beautiful bill”, sigue con la rebaja de impuestos a grandes empresas y a personas de altos ingresos que ya impulsó en 2017, durante su primer mandato.

En la estela del negacionismo, elimina la mayoría de los incentivos a las energías renovables del anterior Gobierno, junto a nuevas exenciones fiscales que permitirán que las propinas de los ricos las paguen todos los ciudadanos. Por supuesto, mayores recursos al gasto militar y a la seguridad fronteriza para justificar la lucha contra los migrantes. Y como el dinero debe salir de algún lado, se reducen los fondos destinados a ayudas alimentarias, becas y servicios públicos de salud, al tiempo que se endeuda por 3.8 billones de dólares el Gobierno federal. Si ayudas a los ricos, alguien debe pagarlo.

¿Quién se beneficia? Las big tech, es decir, los sectores que están garantizando el mayor monopolio tecnológico de la historia de la humanidad desde que unos cuantos sapiens aprendieron a hacer fuego. Alphabet se ahorra 18 mil millones de dólares; Amazon 15 mil 670 millones; Microsoft 12 mil 450 millones, y 11 mil millones de dólares para Meta. Todos estos monopolios colaboran con Palantir, encargada de controlar todos los datos del planeta en nombre de la seguridad. Y cuidado: le disputan el poder a la banca y a la financiación porque gestionan las criptomonedas. Muy pocos se van a quedar con todo.

¿Esto implica que tiene un plan Donald Trump? Pues un plan para el país parece que no. Tiene plan para su entorno, pero eso no garantiza que un país funcione. Trump cada vez se parece más a Ludwig II, el rey “loco” de Baviera que cuando complicó el plan de Bismarck de unificar Alemania apareció ahogado en un charco sin profundidad después de que lo inhabilitaran. Trump tiene una piscina en Mar-a-lago. 

Sus erráticas políticas, hoy sí, mañana no, ahora ya veremos, impiden saber si hay o no un rumbo. Y el capitalismo no funciona sin previsibilidad. Creen que el resto de los países del mundo les va a financiar el American Way of Life. Dicho de otra manera, que las clases medias y los pobres del mundo van a pagar lo que ya no van a pagar los ricos norteamericanos. Mucho optimismo. De ahí viene el aliento de guerra.

Más allá de la economía, una de sus últimas salidas de tono ha sido autorizar al ejército a que pueda intervenir en otros países, al tiempo que desplegaba a la Guardia Nacional en Washington para expulsar a los habitantes de calle. Y de doblar la recompensa por quien entregue datos para la captura de Nicolás Maduro, con quien hace un par de semanas negoció el regreso de los venezolanos secuestrados en el CECOT de El Salvador por diez espías norteamericanos, entre ellos un asesino buscado en España por triple asesinato, y una nueva licencia para que Chevron actúe en Venezuela. 

La autorización al Ejército para que intervenga en México, en Colombia o en Venezuela con la excusa de la lucha contra los cárteles de la droga ¿es un rumbo de la derecha norteamericana?

No lejos de allí, en Colombia, moría un Senador al que habían disparado hace dos meses. Antes de su fallecimiento el Senador era un radical adversario del Gobierno de Petro en busca de su nominación como candidato presidencial de la derecha, lo que le hizo acreedor de enormes críticas de otros candidatos de la derecha que hoy lo ensalzan para intentar ganar réditos electorales.

A su sepelio acudió Christopher Landau, el subsecretario de Estado de EU, que en el pasado ya había insultado al Presidente Petro sugiriendo que podía estar detrás del atentado contra Uribe Turbay. Lo mismo que hizo el Secretario de Estado, Marco Rubio. Dudo de que si Petro hubiera insultado a Trump y fuera al sepelio de un líder afrodescendiente asesinado en el Bronx, le dejaran entrar en el país. Petro, más amable, dejó que Landau llegará a Colombia a enredar. 

En los medios colombianos progresistas había preocupación por la autorización de Trump de intervencionismo militar. En Colombia, EU tiene al menos siete bases militares (o que fungen como tales). Y por eso Petro advirtió que si entre los planes de Trump está invadir Venezuela, el ejército colombiano saldrá a defender al Gobierno de Maduro.

Quizá por eso, igualmente llegó al sepelio en Bogotá un congresista norteamericano de origen colombiano, Bernie Moreno, que aprovechó para reunirse con la oposición colombiana y desear en los medios que pronto llegue otro Gobierno. El convicto expresidente Álvaro Uribe, que cumple en su domicilio la pena de 12 años, mandó al funeral una carta insultante donde acusaba al Presidente Petro, siguiendo la senda de la Administración norteamericana, de instigar el asesinato, al tiempo que justificaba el asesinato de cinco mil 733 personas de la Unión Patriótica y llamaba a un golpe de Estado en Venezuela. Si fuera un expresidente de izquierda, le revocarían el beneficio de casa por cárcel.

Déjenme añadir, en esa búsqueda de un plan de la derecha, que en España, casi 150 mil hectáreas se han quemado en lo que va de año, 84 mil 703 en una semana. 150 mil hectáreas son 150 mil campos de futbol, lo que equivale a todo el área municipal de la Ciudad de México o 10 veces Guadalajara.

La derecha española seguirá diciendo en unos meses, en el invierno, cuando nos olvidemos de que media España está ardiendo, que limpiar los montes para evitar incendios o contratar bomberos públicos o ahorrar agua o comprar aviones contra incendios es un despilfarro y que el calentamiento global no existe, al tiempo que permitirá que se construyan complejos turísticos en zonas arrasadas por el fuego como en la costa de Tarifa, en el sur de España. Y también conseguirá, gracias a los medios de comunicación, que gente que haya perdido todo con el fuego por culpa de alcaldes y presidentes incompetentes o corruptos de la derecha, vuelva a votar a los causantes de su desgracia.

El artículo del Wall Street Journal que intenta justificar la política de Trump, y no olvidemos que se trata del diario económico del establishment norteamericano, terminaba diciendo: “Los esfuerzos estadounidenses se ven a menudo empantanados en medio de los controles y compromisos de la democracia pluralista”. 

Es decir, otra vez el discurso del “exceso de democracia” de Huntington, cuando popularizó en 1975 la existencia no de una crisis de legitimidad de los gobiernos capitalistas, sino una crisis de “gobernabilidad” por culpa de una ciudadanía subversiva.

Quizá ese sea el plan de la derecha en México, en Colombia, en España, en Argentina, en EU…: reducir lo que entienden como un “exceso de democracia”, en la estela de lo que planteó Samuel Huntington. Que en el pensar de los tecnobros que apoyan a Trump, como Thiel, Karp, Musk, Zuckerberg o Bezos, significa que eso de que todo el mundo vote y que el voto de cada ciudadano valga lo mismo es un disparate. Si eso piensan en sus países ¿qué no pensaran de otros países a los que consideran inferiores?

¿Vamos entendiendo por qué apoya la derecha norteamericana, Europea o latinoamericana a Netanyahu, cuando siempre han sido antisemitas? ¿Vamos entendiendo que el plan de la derecha no es ya no adversar a la izquierda sino proscribirla? ¿Vamos entendiendo que una buena parte de la derecha ha renunciado ya, de facto, a las reglas de la democracia?

Juan Carlos Monedero

Juan Carlos Monedero

Realizó estudios de licenciatura en Economía, Ciencias Políticas y Sociología. Es Doctor en Ciencias Políticas y profesor titular en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg (Alemania). Ha dado clases en diferentes universidades de Europa y América Latina y es profesor honorario en las universidades argentinas de Quilmes y Lanús. Ha asesorado a diferentes gobiernos latinoamericanos. Entre otros libros, ha publicado La transición contada a nuestros padres, El gobierno de las palabras, Nuevos disfraces del Leviatán, Dormíamos y despertamos, Curso urgente de política para gente decente (15 ediciones y publicado en cinco países), La izquierda que asaltó el algoritmo, El paciente cero eras tú y Política para tiempos de indiferencia (2024). Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de CLACSO en 2018. Ha sido ponente central en la conmemoración del Día Internacional de la Democracia en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y en la 28 Sesión Regular del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Tiene reconocidos tres sexenios de investigación. Es cofundador de Podemos, colabora en diferentes medios de comunicación y ha presentado durante cinco años el programa En la frontera en Público, donde tiene el blog Comiendo tierra.

Lo dice el reportero

Por devs
Por devs
Por devs
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
+ Sección

Opinión

María Rivera

Tributo

"Ojalá que el Gobierno mexicano ya tenga un plan a, b y c ante este escenario que...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es inhumano politizar la salud

"A la fecha, unos 18 estados de la República Mexicana se han adherido al IMSS Bienestar, cediendo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
1

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, fue detenido y será deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción.
2

Carlos Treviño, encumbrado (IMSS y Pemex) con Calderón-Peña, cae en EU por corrupción

3

Trump: México y Canadá “hacen lo que les decimos”. Claudia: Aquí “el pueblo manda”

LA SSP Campeche detiene a operadores del CJNG
4

La SSP de Campeche detiene a "El 80", líder de una célula del CJNG, y a cuatro más

Con el aumento al salario mínimo y los apoyos sociales durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 13.4 millones de personas dejaron la pobreza.
5

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
6

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Omar Reyes Colmenares
7

Reyes Colmenares, de ocuparse de criminales en prisión a cazar sus finanzas en la UIF

El Departamento de Estado de EU ofreció recompensas de hasta 26 mdd por información que lleve a la captura de cinco integrantes de "Cárteles Unidos".
8

Washington ofrece hasta 26 mdd por información sobre integrantes de "Cárteles Unidos"

Las y los paisanos piden boicotear a Home Depot, Target, Walmart y McDonald’s por ayudar al ICE a realizar sus redadas migratorias en Los Ángeles, California.
9

Los paisanos piden boicotear Home Depot, Target, Walmart y McDonald’s. Ayudan al ICE

Protección Civil activa alertas naranja y amarilla por lluvias fuertes en CdMx
10

Protección Civil activa doble alerta por lluvias en las 16 alcaldías de la CdMx

La tristeza de López Obrador
11

La tristeza de López Obrador

12

El insoportable peso del imperio

El Alcalde de Piedras Negras protagonizó un controversial momento al responder de forma alterada a una reportera si estaría dispuesto a hacerse el antidoping.
13

VIDEO ¬ Alcalde de Piedras Negras ataca a reportera; preguntó si se haría antidoping

Pobreza en México
14

DATOS ¬ El alza de 116% al salario fue clave para sacar a 13.4 millones de la pobreza

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
15

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
VIDEOS ¬ Ahora Sandra Anaya, Diputada de Morena, presume visita a la Muralla china.
1

VIDEOS ¬ Y ahora, Sandra Anaya, Diputada de Morena, presume viaje a la Muralla China

Protección Civil activa alertas naranja y amarilla por lluvias fuertes en CdMx
2

Protección Civil activa doble alerta por lluvias en las 16 alcaldías de la CdMx

LA SSP Campeche detiene a operadores del CJNG
3

La SSP de Campeche detiene a "El 80", líder de una célula del CJNG, y a cuatro más

Omar Reyes Colmenares
4

Reyes Colmenares, de ocuparse de criminales en prisión a cazar sus finanzas en la UIF

La reunión prevista entre Trump y Putin será la primera desde la reelección del presidente estadounidense. ¿Qué busca cada uno y en qué podrían ponerse de acuerdo?
5

Trump y Putin preparan encuentro en Alaska: ¿Qué pueden acordar en la cumbre?

La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
6

ENTREVISTA ¬ La izquierda siempre fue autocrítica; debe seguir así: Itzel Castillo

El manuscrito data de 1527 y fue firmado por Hernán Cortes. El FBI cree que fue robado entre 1985 y 1993, y que pasó por varias manos antes de ser recuperado.
7

FBI regresa a México manuscrito firmado por Cortés; se lo robaron entre 1980 y 1990

La Conavi puso en marcha el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
8

Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo es el registro? ¿Qué documentos necesitas?

El Departamento de Estado de EU ofreció recompensas de hasta 26 mdd por información que lleve a la captura de cinco integrantes de "Cárteles Unidos".
9

Washington ofrece hasta 26 mdd por información sobre integrantes de "Cárteles Unidos"

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó ayer que cuatro personas fueron vinculadas a proceso por el secuestro agravado de Irma Hernández Cruz.
10

Un Juez vincula a proceso a 4 personas por el secuestro de Irma Hernández en Veracruz

Previo a la reunión que sostendrá con Donald Trump en Alaska, Vladímir Putin resaltó los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania.
11

Putin destaca esfuerzos de EU para terminar la guerra; reunión podría fracasar: Trump

12

Trump: México y Canadá “hacen lo que les decimos”. Claudia: Aquí “el pueblo manda”