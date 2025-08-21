Defensa de García Luna denuncia malos tratos en prisión de EU; perdió 14 kilos, dice

Redacción/SinEmbargo

20/08/2025 - 7:40 pm

Defensa de García Luna denuncia trato severo.

La defensa de García Luna, la mano derecha de Calderón durante la "Guerra contra el narcotráfico" y condenado en octubre en EU por nexos con el narcotráfico, ha perdido 14 kilos y sólo ha podido comunicarse por teléfono en los últimos seis meses.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad de Felipe Calderón condenado por nexos con el narcotráfico en Estados Unidos (EU), denunció que ha sido objeto de malos tratos y abusos en las diversas prisiones donde cumple una condena de 38 años de prisión: sus abogados aseguran que solamente se han comunicado con él una vez en más de seis meses, su cliente perdió 14 kilos, y se le impidió bañarse y afeitarse, así como comer con cubiertos.

"Finalmente pudimos hablar con el señor García Luna por primera vez desde enero de 2025. Se nos concedió esta llamada sólo después de que uno de los fiscales federales adjuntos asignados a este asunto se comunicara directamente con funcionarios de USP Florence ADMAX", indica la queja del abogado del exfuncionario calderonista, César De Castro, dada a conocer este miércoles.

"Desde el 31 de julio de 2025, hemos programado dos llamadas con García Luna, ninguna de las cuales se ha realizado. Se nos notificó que la primera llamada programada no se llevaría a cabo a la hora prevista y que García Luna había sido transferido a otra unidad. No se nos notificó la cancelación de la segunda llamada programada", indicó la defensa.

Genaro García Luna.
García Luna fue Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro

En la llamada del 31 de julio pasado, García Luna les comentó a sus abogados que no ha tenido acceso a su documentación legal (recientemente se le proporcionó una pequeña parte de la documentación legal y personal que tenía en su celda en Brooklyn en diciembre de 2024) y que no ha tenido acceso a las transcripciones del juicio, las mociones, los litigios posteriores al juicio ni a los materiales de la sentencia.

Y también denuncian que, cuando estuvo alojado en la Penitenciaría de Alta Seguridad de Estados Unidos ubicada en el condado de Lee, en el estado de Virginia –donde comenzó su condena antes de ser trasladado a la a supermax ADX de Florence, en Colorado, donde actualmente se encuentra– "se le privó de la posibilidad de ducharse, afeitarse e incluso comer con cubiertos".

"Fue encerrado en la unidad de alojamiento especial reservada para quienes han violado las normas penitenciarias, a pesar de no haber recibido una sola infracción disciplinaria en casi seis años de prisión, y sólo se le proporcionó un par de ropa interior. Ha perdido 14 kilos. Tras ser transferido a Florence, su condición ha mejorado drásticamente, ya que se le permite ducharse, comer con cubiertos y leer, pero no cuenta con la documentación legal pertinente para ayudar significativamente a su abogado a perfeccionar su apelación", detalla De Castro.

La defensa de García Luna afirma que, tras recibir finalmente una llamada legal esta semana, espera "poder tener acceso significativo a García Luna, tanto telefónicamente como en persona. La denegación de acceso a nuestro cliente ha generado dificultades excesivas y extremas que nos han impedido completar el escrito inicial. Necesitamos más tiempo para completarlo", pidió.

Por ello, De Castro, junto con Valerie Gottlieb, otra de las abogadas de García Luna, pidió una prórroga de 90 días a los juzgados estadounidenses para realizar la apelación de García Luna, que tiene fecha límite del 19 de septiembre. Solicitaron que se retrase este plazo para el 18 de diciembre. "Este asunto es extremadamente complejo e implica un expediente voluminoso en apelación", argumenta la defensa.

La transcripción del juicio consta de dos mil 043 páginas y, dice la defensa, "García Luna participó activamente en su propia defensa en el juicio y, comprensiblemente, desea desempeñar un papel activo y sustancial en la formulación y presentación de sus alegaciones en la apelación. (…) En ocho meses, sólo hemos tenido tres horas de comunicación con nuestro cliente", concluye.

García Luna, el llamado "súper policía" y mano derecha de Calderón en su "Guerra contra el narcotráfico", fue condenado a 38 años de prisión por sus nexos con el narcotráfico en octubre de 2024, y ya purga desde hace un par de meses su condena en una de las cárceles más férreas en el sistema estadounidense: la supermax ADX de Florence, en Colorado, donde comparte instalaciones con Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, y otros terroristas de Al-Qaeda, así como narcotraficantes colombianos, entre otros.

Su ingreso quedó registrado bajo el número 59745-177, con una fecha de liberación programada para el 19 de junio de 2052.

Además, en mayo pasado, una corte civil de Miami sentenció a García Luna y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar dos mil 488 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales en el Gobierno de México.

La Jueza Lisa Walsh emitió la sentencia contra los acusados, días después de que el Gobierno de México le solicitara declararlos culpables sin necesidad de ir a juicio, señalando que no comparecieron directamente ni a través de algún representante para responder a un proceso iniciado en 2021.

De acuerdo con el fallo, García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que su esposa debe pagar mil 740 millones de dólares, al considerarse que ella fue una pieza clave en el esquema de transferencia y ocultamiento de activos.

El Gobierno mexicano señala que, con el auspicio de García Luna, el conglomerado empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuvo ilícitamente 30 contratos con entes públicos de seguridad en México y extrajeron más de 634 millones de dólares de las arcas nacionales.

Las autoridades de México aseguran que los recursos fueron transferidos, a través de paraísos fiscales, al estado de Florida, y utilizados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos.

