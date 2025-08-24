VIDEOS ¬ Incendio provoca evacuación de Parque Delta en CdMx; no se reportan heridos

Elementos del Cuerpo de Bomberos de la CdMx atendieron un incendio al interior de la plaza comercial Parque Delta, en la Alcaldía Benito Juárez. El inmueble debió ser evacuado sin que se reportaran personas heridas por el hecho.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Un incendio que se inició dentro de un supermercado de la cadena Soriana hoy provocó el desalojo del centro comercial Parque Delta, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CdMx).

El Heróico Cuerpo de Bomberos de la capital informó que no se reportan personas lesionadas por este incidente y detalló que el fuego se originó dentro de la panadería de dicha tienda de autoservicio.

En distintos videos que circulan en redes sociales se puede apreciar que el humo provocado por las llamas se esparció dentro de dicha plaza, por lo que cientos de compradoras y compradores tuvieron que ser evacuados.

Se está incendiando el Soriana de parque delta 😱 pic.twitter.com/fQB7oJEtJJ — Cyn Kad 🏳️‍🌈 (@Cynkad) August 24, 2025

Minutos antes de las 13:00 horas de este 24 de agosto, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CdMx informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que recibió un reporte de incendio dentro del centro comercial Parque Delta, ubicado en la calle Xochicalco de la colonia Piedad Narvarte, en la Alcaldía Benito Juárez.

Elementos de la corporación se trasladaron al lugar y lograron controlar el fuego, el cual fue provocado por el aceite de una freidora que comenzó a quemarse, que estaba en el área de panadería de la tienda Soriana ubicada en la planta baja.

En seguimiento al incendio registrado en calle Xochicalco, colonia Piedad Narvarte, en @BJAlcaldia, informamos que en Soriana en el área de panadería se quemó aceite de una freidora; procedimos a extinguir la flama. Sin lesionados. Servicio concluido.@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/vcUDyiuNFU — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 24, 2025

Por su parte, el Alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, informó en sus redes sociales que personal de Protección Civil, Policía y Bomberos acudieron al lugar para atender el incidente, y prometió que se tomarán las medidas necesarias.

Posteriormente, el titular de la demarcación dio a conocer que la sucursal de Soriana ubicada dentro del centro comercial Parque Delta fue cerrada y se realizará una inspección para resguardar la seguridad de las personas que visitan dicha plaza.