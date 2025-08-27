Nueva matanza, ahora en escuela de Minneapolis, sacude a EU. Mueren 2 niños y tirador

El tirador, de alrededor de 20 años, se quitó la vida en la parte trasera del edificio, en Minneapolis, y no ha sido identificado públicamente. Estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– La Policía de Minneapolis ha confirmado que al menos dos niños han muerto y cerca de una veintena han resultado heridos tras registrarse un tiroteo durante una misa en una escuela católica en el suroeste de la ciudad, ubicada en Minnesota, entidad en el norte de Estados Unidos (EU).

"Un hombre armado se acercó por el exterior del edificio y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños sentados en los bancos. Disparando a través de las ventanas, alcanzó a los niños y a los fieles que se encontraban dentro del edificio", ha explicado en una rueda de prensa el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

En total, dos menores de ocho y diez años han fallecido, mientras que otras 17 personas han resultado heridas, 14 de ellas niños. Asimismo, el jefe de la Policía ha informado de que dos de los heridos se encuentran en estado crítico. Las armas, añadió, fueron adquiridas de forma legal.

El tirador, que se quitó la vida en la parte trasera del edificio y que no ha sido identificado por las autoridades de forma pública, estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. Según informaciones preliminares de la Policía, el autor de los disparos tendría alrededor de 20 años y no tiene antecedentes.

"Ha sido un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que rezaban", ha resaltado O'Hara, agregando que las autoridades investigan ya el posible móvil del tiroteo, que ha calificado de "absolutamente incomprensible".

Por su parte, el Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha subrayado en declaraciones a la prensa que "no se puede expresar con palabras la gravedad, la tragedia o el dolor absoluto" del momento. "Deberían poder ir a la escuela o a la iglesia en paz, sin temor ni riesgo y sus padres deberían tener el mismo tipo de seguridad", ha expresado.

Los estudiantes habían asistido a misa a primera hora de la mañana poco antes del tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación, si bien no se conoce el número exacto de personas que se encontraban en el lugar en el momento del incidente.

Las autoridades locales han informado al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tiroteo. "El FBI ha respondido rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá vigilando esta terrible situación", ha indicado el mandatario en un mensaje publicado en la red social Truth Social.

Por su parte, el Gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, ha trasladado en un mensaje publicado en redes sociales sus oraciones a los niños y maestros, "cuya primera semana de clases se ha visto empañada por este horrible acto de violencia".

La Policía de Minneapolis ha detallado que en las últimas 12 horas se han producido otros tres tiroteos mortales, sin contar con el de la escuela católica. "El nivel de violencia armada en toda la ciudad durante el último día es profundamente inquietante", ha indicado en un comunicado.

En lo que va del año, es el quinto tiroteo escolar registrado en el país. El primero se produjo en la Antioch High School en Nashville, Tennessee, el 22 de enero. Posteriormente, el 1 de febrero, se registró otro incidente en la Pasadena Memorial High School, en Texas.

El tercer evento tuvo lugar el 17 de abril en la Florida State University, en Tallahassee. Menos de un mes después, el 2 de mayo, otro tirador se presentó en el Spartan College of Aeronautics and Technology, en Inglewood, California.

Un video sospechoso

En redes sociales, comenzó a circular un video de unos 20 minutos de duración, subido un par de horas antes de la matanza, de quien podría ser el autor del tiroteo, donde se muestran las supuestas armas que usó, las cuales fueron pintadas con leyendas y frases neonazis.

En el video, ya retirado de YouTube por pedido de las autoridades, se observa cómo, lentamente, pasa las páginas de un cuaderno rojo colocado sobre esquemas de armas de fuego, acción que es interpretada por las autoridades como un repaso de sus futuros crímenes.

Kash Patel, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) adelantó que el tiroteo está siendo investigado como un acto de terrorismo interno y crimen de odio contra los católicos.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC, Ellie Mertens, pastora de jóvenes de la Escuela Católica Annunciation, describió cómo, desde la banca en que se encontraba sentada, pudo observar al tirador disparar a mansalva. “Llevaba una pistola automática, estaba cerca de unos niños y todos nos agachamos. El tiroteo duró dos minutos y después logramos evacuar”, describió.

El papa León XIV, Obama y Biden reaccionan

El Papa León XIV ha enviado este miércoles un telegrama al arzobispo de Saint Paul y Minneapolis, Bernard Hebda, para expresar su "más profundo y sincero" pésame tras el tiroteo ocurrido durante una misa en una escuela católica en el suroeste de la ciudad estadounidense.

El pontífice, en la carta redactada y firmada por el secretario de Estado de El Vaticano, Pietro Parolin, ha mostrado "la seguridad de su cercanía espiritual" a todos los afectados por esta "terrible tragedia", especialmente "a las familias que ahora lloran la pérdida de un hijo".

"Su Santidad ora por los heridos, así como por los servicios de emergencias, el personal médico y el clero que los atienden y a sus seres queridos. En este momento extremadamente difícil, el Santo Padre imparte a la comunidad de la escuela católica de la Anunciación, a la archidiócesis de Saint Paul y Minneapolis y a los habitantes del área metropolitana de las ciudades gemelas su bendición apostólica como prenda de paz, fortaleza y consuelo en el Señor Jesús", ha afirmado el telegrama.

Por su parte, el expresidente estadounidense Barack Obama afirmó en redes sociales que "no podemos permitirnos insensibilizarnos ante los tiroteos masivos". "Lo ocurrido hoy en Minneapolis es desgarrador, y Michelle y yo rezamos por los padres que han perdido a un hijo o que estarán en el hospital tras otro acto de violencia atroz e innecesaria", escribió en X, antes llamada Twitter.

El también expresidente Joe Biden expresó que "ningún padre debería tener que enterrar a su hijo". "Jill y yo estamos desconsolados y no tenemos palabras para expresar adecuadamente un momento tan terrible y doloroso. Con todo nuestro corazón, oramos por las víctimas, sus familias y la comunidad de Minneapolis", señaló.

EU, "territorio comanche"

Lo cierto es que Estados Unidos tiene uno de los problemas más particulares en el mundo: la violencia por armas de fuego. Amparados en la Segunda Enmienda a la Constitución de aquel país –que otorga el derecho de portar armas–, la cultura de una parte del país considera que es uno de sus derechos sagrados.

Pero de acuerdo con la organización civil Brady United, que busca pasar legislación para regular el control de armas de fuego, cada día un total de 321 personas reciben un disparo en los Estados Unidos, con cálculos hasta 2023.

Citando estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que también compila heridos y asesinatos por armas de fuego, entre muchas otras cosas, a diario 111 personas mueren por impacto de bala y 210 sobreviven pero sufren heridas.

Cada día, según estas cifras, 42 estadounidenses son asesinados directamente con un armada, 65 mueren por suicidio, y una persona pierde la vida de manera involuntaria por un arma de fuego.

Esto impacta también a los estudiantes de todas las edades. A lo largo de los años se han producido decenas de tiroteos y otros ataques en escuelas y universidades de Estados Unidos. Pero hasta la masacre de 1999 en la Escuela Secundaria Columbine, Colorado, el número de muertos solía ser de un solo dígito. Desde entonces, la cifra de tiroteos que incluyeron escuelas y en los que murieron al menos 10 personas ha ido en aumento.