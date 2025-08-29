Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

Redacción/SinEmbargo

28/08/2025 - 6:08 pm

Artículos relacionados

Norma Piña, presidenta de la SCJN, desechó el último recurso de la UIF contra Juan Collado por el presunto fraude ligado a fondos en Andorra.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, desechó este jueves el último recurso promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Juan Collado -abogado de Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto- por un presunto fraude relacionado con la liberación de 40 millones de dólares depositados en Andorra.

La resolución, firmada el 20 de agosto y notificada esta tarde, concluyó que el recurso de revisión interpuesto por la UIF carecía de elementos constitucionales novedosos que justificaran la intervención de la Corte.

A raíz de ello, la Ministra Piña precisó que la Suprema Corte sólo puede revisar fallos de tribunales colegiados en amparo directo cuando existen planteamientos de interpretación constitucional relevantes, lo cual no ocurrió en este caso.

“Se desecha por improcedente el presente recurso de revisión, en virtud de que no se cumplen los requisitos que establecen los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigentes", destacó.

Norma Piña, presidenta de la SCJN, desechó el último recurso de la UIF contra Juan Collado por el presunto fraude ligado a fondos en Andorra.
Norma Piña, presidenta de la SCJN, desechó el último recurso de la UIF contra Juan Collado por el presunto fraude ligado a fondos en Andorra. Foto: Saúl López, Cuartoscuro

De acuerdo con las investigaciones, el asunto se originó en octubre de 2016, cuando el propio Juan Collado presentó una denuncia para que las autoridades de Andorra liberaran sus recursos congelados en marzo de 2015. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) determinó un “no ejercicio de la acción penal” por falta de pruebas de lavado de dinero.

A pesar de ello, en 2018, Alberto Manuel Alcántara Martínez, excoordinador general de Investigación de la Fiscalía, realizó gestiones en Europa que lograron el desbloqueo de los fondos.

Posteriormente, en el sexenio pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación, y acusó a Collado y a Alcántara de tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia, por lo que en 2020, un Juez reclasificó los cargos como fraude. Sin embargo, tras la reposición del procedimiento, se determinó que no había elementos suficientes para vincularlos a proceso.

De esta forma, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó la decisión en julio pasado, donde concluyó que la UIF no tenía legitimidad para promover el amparo, ya que las instituciones públicas sólo pueden acudir a ese recurso si se afecta directamente su patrimonio.

La UIF impugnó dicha resolución mediante un recurso de revisión, mismo que fue turnado a la presidencia de la Corte, donde Norma Piña decidió desecharlo de manera definitiva.

Con esta resolución, la Ministra Norma Pìña cerró el capítulo judicial en torno a Collado dentro del máximo Tribunal, debido a que la nueva resolución es inapelable y deja sin efectos cualquier intento de reabrir la acusación de fraude.

En abril de 2024, un Juez federal finalizó el proceso contra Collado por supuesta defraudación fiscal de unos 37 millones de pesos, ya que la autoridad consideró que el delito ya había prescrito.

Además, a principios de febrero de 2022 se dio a conocer que Collado Mocelo había salido victorioso de los procesos en su contra por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid, el expresidente Enrique Peña Nieto o el exdirector de Pemex, Carlos Romero Deschamps.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Responso por la muerte de la justicia constitucional

"A lo largo de cinco sexenios y unos meses, la Corte fue más incómoda que complaciente. A...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Vergonzoso

"Que México pueda libre y soberanamente investigar, detener y llevar a juicio a los criminales y sus...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El Mayo y su pacto de impunidad

"El pacto de impunidad del que gozó Zambada García en México, a partir de los sobornos entregados,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Pemex y Silicon Valley

"Sin duda, Pemex debe figurar en un lugar preponderante en la estrategia energética del país, pero no...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE
Por Ana Lilia Pérez

Adiós a la Corte que quería acabar con CFE

Acabados
Por Alejandro Páez Varela

Acabados

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
"El Rino", líder del CJNG, fue detenido por la Policía Municipal, dijo el Edil, quien además de activar "código rojo" en la localidad, solicitó ayuda federal.
1

Edil reporta detención de "El Rino", líder del CJNG en Uruapan; activa "código rojo"

Gentrificación en pueblo originario
2

Monja acordó venta de predio para casas, pero terceros buscaron despojar: abogado

Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", Senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), insultó y golpeó al Presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña.
3

El líder del PRI es acusado desde 2022. ¿Y cuáles son sus principales señalamientos?

"Alito" Moreno eleva amenazas contra Noroña y la 4T
4

“Alito” eleva sus amenazas. A Noroña, “topó con pared”. A la 4T, “Estado criminal...”

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
5

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados; iría para "los más humildes".
6

Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos y quiénes pueden recibirla.
7

Pensión para Personas con Discapacidad: requisitos, monto y quiénes pueden recibirla

Líderes del PRI han promovido los hashtags #AlitoMeRepresenta y #TeamAlito para defender a su dirigente, quien atacó junto con otros dos priistas a Noroña.
8

Priistas inflan el hashtag #AlitoMeRepresenta. Le aplauden la agresión contra Noroña

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
9

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

Trump ha visto cómo sus políticas antimigratorias, que incluyen redadas, han causado afectaciones al campo estadounidense, que se va quedando sin trabajadores.
10

Las redadas del ICE golpean al campo de EU. Trump ya se dio cuenta, pero ¿qué hará?

11

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" fue el martes. De acuerdo con medios locales, sería familiar de personajes recurrentes en videos de "Los Toys".
12

Ahora una mujer ligada a la familia de influencers "Los Toys" es asesinada en Sinaloa

13

#GenteAsí ¬ El caso Lourdes Mendoza revive polémicas impulsadas desde el hijo de AMLO

El primer informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizará el 1 de septiembre a las 11:00 horas desde Palacio Nacional, reveló hoy.
14

¿A qué hora y en dónde será el primer informe de Sheinbaum? Ella misma lo revela todo

15

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Luis Cárdenas Palomino es sentenciado a cinco años de prisión.
1

Cárdenas Palomino es sentenciado a 5 años por tortura a hermano de Israel Vallarta

2

Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas, Peña y otros poderosos

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
3

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", Senador y presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), insultó y golpeó al Presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña.
4

El líder del PRI es acusado desde 2022. ¿Y cuáles son sus principales señalamientos?

5

Marco Rubio confirma que llegará a México la próxima semana para abordar narcotráfico

"El Rino", líder del CJNG, fue detenido por la Policía Municipal, dijo el Edil, quien además de activar "código rojo" en la localidad, solicitó ayuda federal.
6

Edil reporta detención de "El Rino", líder del CJNG en Uruapan; activa "código rojo"

El ICE ofrece 10 millones por información para arrestar a Iván Jesús Alfredo Guzmán.
7

El ICE ofrece recompensa de 10 mdd por Alfredo Guzmán Salazar, hijo de "El Chapo"

El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) anunció que abrirá el registro de nuevo ingreso al programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar.
8

Mi Beca para Empezar: ¿Cuándo inicia el registro de nuevas y nuevos beneficiarios?

Trump ha visto cómo sus políticas antimigratorias, que incluyen redadas, han causado afectaciones al campo estadounidense, que se va quedando sin trabajadores.
9

Las redadas del ICE golpean al campo de EU. Trump ya se dio cuenta, pero ¿qué hará?

Oaxaca denunció a SHEIN por usar diseños tradicionales sin autorización y emitió un pronunciamiento en defensa del patrimonio cultural indígena.
10

Oaxaca denuncia a SHEIN por apropiación cultural de diseños tradicionales del Istmo

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" fue el martes. De acuerdo con medios locales, sería familiar de personajes recurrentes en videos de "Los Toys".
11

Ahora una mujer ligada a la familia de influencers "Los Toys" es asesinada en Sinaloa

Un menor apego a la democracia vuelve los países terreno fértil para la ultraderecha
12

Un menor apego a la democracia vuelve los países terreno fértil para la ultraderecha