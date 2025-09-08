Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo se entregarán tarjetas a las nuevas beneficiarias?

Redacción/SinEmbargo

08/09/2025 - 3:23 pm

La Secretaría de Bienestar anunció las fechas en las que se entregarán las tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega apoyos económicos de tres mil pesos bimestrales a las mexicanas que tienen de 60 a 64 años de edad.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Si te registraste para solicitar el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar durante agosto, te tenemos buenas noticias, ya que la Secretaría de Bienestar anunció las fechas en las que se llevará a cabo la entrega de tarjetas para nuevas beneficiarias.

Dicho programa social fue creado por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el fin de entregar una ayuda monetaria de tres mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años de todo el país, esto como reconocimiento a una vida de trabajo como jefas de familia.

Durante la conferencia "mañanera del pueblo", la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que durante el periodo de registro para mujeres de 60 a 62 años se inscribieron un total de un millón 980 mil 164 mexicanas, quienes recibirán el primer pago de la pensión antes de que termine este año 2025.

¿Cuándo será la entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar?

La titular de la Secretaría de bienestar dio a conocer que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que se registraron en el mes de agosto del 2025 recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar del 1 al 31 de octubre del 2025.

Cada una de las mexicanas que solicitaron su inscripción en el programa y cumplieron con los requisitos serán contactadas a través de un mensaje SMS, que será enviado al número telefónico que proporcionaron al momento de su registro, para informarles la sede, la fecha y la hora a la que deben acudir a recoger su tarjeta.

Además, las interesadas podrán consultar la información sobre la entrega de su tarjeta ingresando en el sitio web oficial de la Secretaría de Bienestar (al que puedes acceder dando clic aquí).

La Secretaría de Bienestar anunció las fechas en las que se entregarán las tarjetas para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben un apoyo de tres mil pesos bimestrales. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

¿Cuándo será el primer pago para nuevas beneficiarias?

La Secretaria de Bienestar reveló que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el primer pago del apoyo de tres mil pesos en su tarjeta bancaria durante el mes de noviembre, correspondiente al último bimestre de este año 2025.

Cabe mencionar que las beneficiarias de dicho programa podrán disponer de sus recursos realizando retiros de efectivo sin comisión en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

La tarjeta que se entrega a las beneficiarias de dicha pensión también es aceptada como forma de pago en prácticamente todos los comercios que cuentan con sistema de pagos electrónicos, e incluso es válida para realizar compras en línea.

Las más leídas
La DEA confirmó la detención de cientos de personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
1

La DEA da golpe global al Cártel de Sinaloa: detiene a 617; incauta drogas y efectivo

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y fantasean con ir solos en 2027.
2

Senador del PVEM dice que "hay ratas en Morena" y dirigente plantea romper e ir solos

Un tren embistió a un autobús de pasajeros en la carretera Atlacomulco-Maravatío, lo que dejó un saldo de ocho muertos y 45 lesionados, reportó PC del Edomex.
3

VIDEO FUERTE ¬ Tren embiste a autobús de pasajeros en el Edomex; hay 10 muertos: PC

4

DATOS ¬ La “heroína” Alessandra no va al Cabildo, ni tapa baches ni frena inseguridad

La viuda (izquierda) y la hija de "El Ojos", exlílder del Cártel de Tláhuac, fueron detenidas.
5

Fiscalía de CdMx detiene a viuda y a hija de "El Ojos", exlíder del Cártel de Tláhuac

Las autoridades federales revelaron cómo marinos, civiles y servidores públicos robaron montos históricos gracias a una red de corrupción dedicada al huachicol.
6

Detallan cómo marinos, civiles y servidores le robaron montos históricos a la Nación

Milei sufre derrota en las elecciones legislativas de Buenos Aires
7

Milei es aplastado en Buenos Aires: el peronismo arrasa en elecciones legislativas

La Asamblea Nacional francesa rechazó una moción de confianza contra el Gobierno del Primer Ministro, François Bayrou, con 364 votos en contra y 194 a favor.
8

Primer Ministro de Francia pierde moción de confianza; deberá presentar su dimisión

Sheinbaum emprende la depuración
9

Sheinbaum emprende la depuración

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
10

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

La FGE de Michoacán localizó con vida el día ayer por la noche, a la influencer, Flor Marian Izaguirre Pineda, reportada desaparecida el primero de septiembre.
11

Marian Izaguirre, tiktoker que estaba desaparecida, es hallada con vida en Michoacán

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México anunció la apertura del registro del programa Seguro de Desempleo. Así lo puedes solicitar.
12

¿Perdiste tu trabajo? Te explicamos cómo solicitar el Seguro de Desempleo en la CdMx

La austeridad es el corazón del movimiento. Austeridad identifica al lopezobradorismo y nadie como los zapatos viejos de López Obrador podría testificarlo.
13

Austeridad, para bien y para mal

La directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, sostuvo que la marca del Bienestar no es una ocurrencia, sino una ayuda para productores.
14

ENTREVISTAS ¬ ¿Ocurrencia? No. Se ayuda a productores con la marca Bienestar: Albores

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
15

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

