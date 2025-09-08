Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo se entregarán tarjetas a las nuevas beneficiarias?

La Pensión Mujeres Bienestar entrega apoyos económicos de tres mil pesos bimestrales a las mexicanas que tienen de 60 a 64 años de edad.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Si te registraste para solicitar el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar durante agosto, te tenemos buenas noticias, ya que la Secretaría de Bienestar anunció las fechas en las que se llevará a cabo la entrega de tarjetas para nuevas beneficiarias.

Dicho programa social fue creado por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el fin de entregar una ayuda monetaria de tres mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años de todo el país, esto como reconocimiento a una vida de trabajo como jefas de familia.

Durante la conferencia "mañanera del pueblo", la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que durante el periodo de registro para mujeres de 60 a 62 años se inscribieron un total de un millón 980 mil 164 mexicanas, quienes recibirán el primer pago de la pensión antes de que termine este año 2025.

¿Cuándo será la entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar?

La titular de la Secretaría de bienestar dio a conocer que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que se registraron en el mes de agosto del 2025 recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar del 1 al 31 de octubre del 2025.

Cada una de las mexicanas que solicitaron su inscripción en el programa y cumplieron con los requisitos serán contactadas a través de un mensaje SMS, que será enviado al número telefónico que proporcionaron al momento de su registro, para informarles la sede, la fecha y la hora a la que deben acudir a recoger su tarjeta.

Además, las interesadas podrán consultar la información sobre la entrega de su tarjeta ingresando en el sitio web oficial de la Secretaría de Bienestar (al que puedes acceder dando clic aquí).

¿Cuándo será el primer pago para nuevas beneficiarias?

La Secretaria de Bienestar reveló que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el primer pago del apoyo de tres mil pesos en su tarjeta bancaria durante el mes de noviembre, correspondiente al último bimestre de este año 2025.

Cabe mencionar que las beneficiarias de dicho programa podrán disponer de sus recursos realizando retiros de efectivo sin comisión en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

La tarjeta que se entrega a las beneficiarias de dicha pensión también es aceptada como forma de pago en prácticamente todos los comercios que cuentan con sistema de pagos electrónicos, e incluso es válida para realizar compras en línea.