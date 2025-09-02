¿Eres beneficiario de los Programas del Bienestar? Checa el nuevo calendario de pagos

Las y los beneficiarios de los Programas del Bienestar recibirán durante septiembre el pago correspondiente al apoyo del cuarto bimestre del año.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- Si eres una de las personas beneficiarias de los Programas del Bienestar que otorga el Gobierno federal, a continuación te presentamos el calendario de pagos para el mes de septiembre.

La Secretaría de Bienestar anunció este lunes que a lo largo del mes se realizarán los depósitos de la Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores, de la Pensión Mujeres Bienestar, de la Pensión para Personas con Discapacidad y del Apoyo para Hijas e Hijos de Madres Trabajadoras.

La dependencia recordó que el pago de dichos apoyos se realiza en orden alfabético y de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar que fue entregada a cada persona beneficiaria.

❤#PensionesBienestar ❤

Del 1 al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre-octubre de la #PensiónMujeresBienestar,#PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad y de #MadresTrabajadoras. Recuerda que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer… pic.twitter.com/SIY8YCKPAs — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 1, 2025

Calendario de pagos para beneficiarios de los Programas del Bienestar

Las y los beneficiarios de los Programas del Bienestar recibirán el pago del apoyo durante el mes de septiembre, en el día que les corresponde según la letra inicial de su primer apellido, de acuerdo con lo que marca el siguiente calendario:

Lunes 1 de septiembre: apellidos que inician con la letra A.

Martes 2 de septiembre: apellidos que inician con la letra B.

Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre: apellidos que inician con la letra C.

Viernes 5 de septiembre: apellidos que inician con las letras D, E y F.

Lunes 8 y martes 9 de septiembre: apellidos que inician con la letra G.

Miércoles 10 de septiembre: apellidos que inician con las letras H, I, J y K.

Jueves 11 de septiembre: apellidos que inician con la letra L.

Viernes 12 y lunes 15 de septiembre: apellidos que inician con la letra M.

Miércoles 17 de septiembre: apellidos que inician con las letras N, Ñ y O.

Jueves 18 de septiembre: apellidos que inician con las letras P y Q.

Viernes 19 y lunes 22 de septiembre: apellidos que inician con la letra R.

Martes 23 de septiembre: apellidos que inician con la letra S.

Miércoles 24 de septiembre: apellidos que inician con las letras T, U y V.

Jueves 25 de septiembre: apellidos que inician con las letras W, X, Y y Z.

¿Cuál es el monto que recibirán beneficiarios de las pensiones y apoyos del Bienestar?

Estos son los montos que recibirán las y los beneficiarios de los distintos Programas del Bienestar otorgados por el Gobierno federal: