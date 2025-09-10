PuntosYComas ¬ El Verde, ¿es un aliado de Morena o el partido de la traición?

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y han hablado incluso de la posibilidad de apostar a la independencia para las elecciones intermedias de 2027.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- Morena debería tomarle la palabra a quienes desde las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anuncian una ruptura en su alianza electoral para los comicios de diputados federales del 2027, pues esa sería una gran oportunidad para comprobar si los ciudadanos están dispuestos a respaldar a una organización política que se ha enriquecido medrando con el prestigio y la fuerza electoral del partido de la Cuarta Transformación.

Desde 2018 hasta la fecha, el Partido Verde ha vivido de prestado, ha sobrevivido y ha conservado su registro, para seguir medrando con el subsidio federal que se financia con dinero de los contribuyentes, gracias a los votos y los candidatos que le obsequia Morena.

Sería una buena oportunidad para que Morena dejara que se fueran por su camino tanto el PVEM como sus también muy interesados y convenencieros socios políticos del Partido del Trabajo que, en los más recientes procesos electorales, de 2018, 2021 y 2024 no han jugado un papel digno de tomarse en cuenta.

Sólo para dimensionar la verdadera fuerza y presencia electoral del PVEM y del PT, habría que señalar que en las tres elecciones federales más recientes, para diputados federales, en los cuales se han disputado 300 distritos electorales de Mayoría Relativa en cada proceso, 900 puestos en total, el partido del tucán sólo ha ganado un distrito electoral por mayoría de votos. El caso del partido del Trabajo es más patético, pues de 900 distritos electorales disputados en los más recientes 7 años, no ha ganado ninguno por el principio de Mayoría Relativa.

¿Por qué Morena ha tenido que cargar sobre sus espaldas con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo? Porque necesita los membretes del PT y el PVEM para colocar por esa vía a algunos de sus candidatos, con el propósito de superar la disposición constitucional que le impide tener más de 300 diputados federales en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para alcanzar la Mayoría Calificada de 334 legisladoRes que le permite hacer reformas a la Constitución Política del país.

La Fracción Cuarta del Artículo 54 constitucional establece: “Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios”, de Mayoría Relativa y Representación Proporcional. Esa necesidad de Morena ha sido aprovechada por PT y PVEM para obtener ventajas y más posiciones tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores. Y cada día son más ambiciosos y se ponen más caros.

El desafío

El pasado domingo 7 de septiembre del 2025 el Senador del Partido Verde por Chiapas, Luis Armando Melgar Bravo publicó en la red social X un mensaje muy agresivo contra sus presuntos aliados de Morena:

“Coincido con mi compañero y amigo del Partido Verde, Arturo Escobar. Nunca debemos olvidar que ha habido ratas de Morena como Rutilio Escandón, hoy escondido en Miami, Pepe Cruz y el Grupo Tabasco con todos sus secuaces, quienes cínicamente saquearon y violentaron, con total impunidad, la tranquilidad y la prosperidad de nuestro pueblo noble y bueno. Hoy, en esta nueva era, con mucho esfuerzo se ha logrado recuperar la paz y la honestidad para transformar a Chiapas en tierra de oportunidad y de justicia económica y social. No somos iguales, y no se nos olvida lo que hicieron: el camino es verde. Tenemos con qué”.

Coincido con mi compañero y amigo del Partido Verde, @ArturoEscobary1 📰https://t.co/O5HOKnVrEa Nunca debemos olvidar que han habido ratas de Morena como Rutilio Escandón, hoy escondido en Miami, Pepe Cruz y el Grupo Tabasco con todos sus secuaces, quienes cínicamente saquearon… pic.twitter.com/4gZcT8Jghl — Luis Armando Melgar (@LAMelgar) September 7, 2025

Hace referencia Melgar Bravo a información de una nota publicada en la plataforma digital LaPolíticaOnLine el viernes 5 de septiembre del 2025 en la cual se le atribuye a Arturo Escobar y Vega, integrante del Consejo Político Nacional y Coordinador Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México la presunción de que en el 2027 esa organización podría romper su alianza con Morena y contender en forma independiente en la disputa de las gubernaturas de Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.

El oportunismo del Partido Verde es más que evidente

Pese a que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promovió la prohibición del nepotismo electoral y fue secundada ampliamente por Morena, el Senador Saúl Monreal Ávila sigue apuntándose como prospecto para la gubernatura de Zacatecas, donde actualmente despacha su hermano David, quien terminará su periodo en el 2027. Ambos son hermanos del Diputado federal Ricardo Monreal Ávila, quien respaldó diferir hasta el 2030 la aplicación de esta norma. El Senador Monreal podría ser candidato a la gubernatura de Zacatecas por el PVEM y por el PT.

El Partido Verde podría también prestarse para que el actual Senador morenista José Félix Salgado Macedonio fuera su abanderado en los comicios de junio del 2027, para relevar en la gubernatura de Guerrero a su hija, Evelyn Salgado Pineda, pese a que en Morena está prohibido el nepotismo electoral.

Y por supuesto que el Partido Verde no tendría escrúpulos para que en San Luis Potosí, el actual Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, del partido del tucán, presunto aliado político electoral de Morena, impusiera como candidata para relevarlo a su esposa, la actual Senadora Ruth González Silva, aunque esa decisión sea contraria a los criterios contra el nepotismo establecidos en la reforma constitucional por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En los comicios para diputados federales del 2018, ni el Partido Verde ni el Partido del Trabajo, ganaron algun distrito electoral por Mayoría Relativa. Pese a eso, con candidatos prestados por Morena y apoyados por la coalición el Verde tuvo 11 legisladores federales y al PT le dieron 44.

En las elecciones federales del 2021, de los 300 distritos en disputa, el Partido Verde solo ganó uno de Mayoría Relativa y el PT ninguno. Pero Morena les regaló finalmente, apoyados por la coalición, 40 legisladores al PVEM y 33 al PT.

En los comicios de diputados federales del 2024 Ni el Partido Verde ni el Partido del Trabajo ganaron algún distrito de Mayoría Relativa. Pero montados en la ola de Morena y como beneficiarios de la coalición oficialista, el Verde sumó 60 diputados federales y el partido del trabajo 47.