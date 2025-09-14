Luis Melgar no es una excepción: el Verde es nido de simpatizantes de Salinas Pliego

Integrantes del PVEM han expresado su inconformidad con la alianza que formaron con Morena y el PT en los últimos seis años, y han hablado incluso de la posibilidad de apostar a la independencia para las elecciones intermedias de 2027.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- El expriista Luis Melgar Bravo ha sido empleado del magnate Ricardo Salinas Pliego durante un cuarto de siglo en las empresas del Grupo Salinas, fue también uno de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que integraron la “telebancada” y ahora como Senador es el mandadero para amenazar a Morena con romper la coalición que forman desde 2018.

El PVEM quiere postular por sí solo, en 2027, a candidatos a gobernadores como Carlos Puente Salas, Coordinador de los diputados federales, en Zacatecas; a la Senadora Karen Castrejón, presidenta nacional, en Guerrero, y a la también Senadora Ruth González Silva en San Luis Potosí, esposa del actual Gobernador, Ricardo Gallardo.

Esta rebeldía del PVEM con Morena coincide con la exacerbación de las críticas de Salinas Pliego al Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha exigido que pague la deuda de más de 74 mil millones de pesos que arrastra desde el gobierno de Felipe Calderón.

Al igual que Melgar Bravo, quien afirma que “ha habido ratas en Morena” y quien dejó botado su trabajo legislativo en julio para irse a vacacionar a Grecia con Salinas Pliego, hay otros personajes y legislador del PVEM que están a las órdenes de este oligarca: Uno es el Diputado Puente Salas, aspirante a gobernador de Zacatecas, quien ha sido su operador político desde que, en 1994, ingresó a Televisión Azteca.

Y mientras, la vida sigue 😎 Hoy les quiero compartir una foto que me encantó, tomada frente a la Puerta de Adriano en Antalya, que data del año 130 d. C. Me acompañan mis colaboradores Adrián Steckel, Fabrice Decelière, Eduardo Kuri, Luis Armando Melgar y Rodrigo Pliego. ¿Cómo… pic.twitter.com/iDEldqwAjI — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 29, 2025

Puente Salas fue gerente de Estrategias y Desarrollo Político y director de Enlace Gubernamental en Televisión Azteca, pero gracias a la amistad de Salinas Pliego con Vicente Fox y Marta Sahagún brincó al Gobierno como director de Enlace Ejecutivo con Medios y director general de Enlace con Radiodifusoras de la Presidencia de la República.

Melgar Bravo y Puente Salas tienen en común, además de ser parte de la cúpula del PVEM, haber sido integrantes de la “telebancada” en los sexenios de Felipe Calderon y de Enrique Peña Nieto, cuando diputados y senadores de este partido y del PRI defendieron los intereses de Televisa y Televisión Azteca, y en general de la industria de la radio y la televisión, un elenco del que formó parte también, como Senadora y Diputada, Ninfa Salinas Sada, la hija de Salinas Pliego.

Salinas Sada fue Diputada federal del PVEM entre 2009 y 2012, en el Gobierno de Calderón, y luego Senadora de 2012 a 2018, en todo el sexenio de Peña, un periodo en el que Televisión Azteca y en general los negocios de Salinas Pliego florecieron —como desde Carlos Salinas— y cuando dejó de pagar los impuestos que, desde entonces, suman más de 74 mil millones de pesos.

Otro miembro de la “telebancada” fueron el principal operador político y cabildero de Salinas Pliego, Jorge Mendoza Garza, Senador del PRI por Nuevo León, entre 2012 y 2018, quien fue vicepresidente de Asuntos Públicos e Información de Televisión Azteca y presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Otros legisladores del PVEM en la “telebancada” fueron Juan Gerardo Flores, presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados y luego como Senador impulsó la agenda de telecomunicaciones, y Javier Orozco Gómez, Diputado y Senador con la misma agenda.

Y dos más también del PVEM: Federico González Luna Bueno, asesor jurídico de la CIRT, y Carla Alicia Padilla Ramos —colaboradora del área de noticias de Televisión Azteca.

Además de diputados y senadores del PVEM que formaban la “telebancada” para defender los intereses de Salinas Pliego, Televisa también tuvo a sus alfiles en el Congreso.

Una de ellas fue Arely Gómez González, hermana del vicepresidente de Noticieros Televisa, Leopoldo Gómez, y Senadora del PRI. Luego fue secretario de la Función Pública de Peña Nieto y actualmente está en la Auditoría Superior de la Federación.

Otro fue el exdiputado priista Rubén Acosta Montoya, actual director de Medios para México y LATAM de Televisa-Univisión, y el empresario priista radiofónico Enrique Cárdenas del Avellano, entre otros.

Actualmente, además de tener fuertes vínculos políticos con el coordinador de los diputados del PVEM, Puente Salinas, también los tiene con Manuel Velasco, coordinador de los senadores y exgobernador de Chiapas.

La propia dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, es Diputada federal y forma parte del mismo grupo político que defiende los intereses de Salinas Pliego.