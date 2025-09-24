Detienen a 38 en un “campo de entrenamiento” ligado a la iglesia de La Luz del Mundo

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 11:11 am

Las autoridades aseguraron una pistola, réplicas de armas largas y cortas, cartuchos, un cargador y equipo táctico en el lugar.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- En un operativo conjunto en la sierra de Vista Hermosa, Michoacán, elementos de la Policía Estatal localizaron un predio habilitado como "campo de adiestramiento" y detuvieron a 38 personas, entre ellas un ciudadano estadounidense, presuntamente vinculados a La Luz del Mundo, organización liderada por Naasón Joaquín García.

Los detenidos realizaban actividades de entrenamiento militar en un predio cercano a los límites con Jalisco. En el lugar, los uniformados aseguraron una pistola, réplicas de fusiles de asalto, cuchillos tipo militar, equipo táctico, radios de comunicación y un simulador de explosivo.

"En Michoacán, elementos de la Policía Estatal localizaron un predio habilitado como campo de adiestramiento y detuvieron a 38 personas, una de ellas de nacionalidad estadounidense. Aseguraron un arma corta, 17 réplicas de armas largas y cortas, un cargador, 15 cartuchos y equipo táctico", señaló el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

Los detenidos afirmaron pertenecer a la iglesia y señalaron que su objetivo era entrenarse para proteger a sus líderes, templos y eventos religiosos. No obstante, el operativo se realizó tras denuncias de vecinos que reportaron movimientos sospechosos en la zona, ubicada en una región de difícil acceso.

Según testimonios, el ingreso constante de personas y la presencia de armas, aunque en su mayoría eran réplicas, generaron temor entre los habitantes.

Las autoridades trasladaron a los detenidos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán para continuar con las investigaciones. Entre los capturados hay personas originarias de Jalisco, Nayarit, Guerrero y Estado de México, además del ciudadano estadounidense.

El hallazgo del centro de adiestramiento en Michoacán coincide con el proceso judicial que enfrenta Naasón Joaquín García en Estados Unidos. Ayer, el líder de La Luz del Mundo se declaró no culpable de los nuevos cargos en su contra, que incluyen abuso y tráfico sexual de menores, extorsión, crimen organizado y delitos financieros, durante una audiencia ante la Jueza Loretta Preska, en la Corte de Distrito para el Sur de Nueva York.

Joaquín García, detenido desde 2022, compareció vestido con el uniforme beige de recluso y llegó esposado de pies. Según medios estadounidenses, lucía más canoso que en su última aparición pública. La audiencia duró alrededor de 15 minutos y concluyó con la orden de arraigo y la programación de una nueva comparecencia en diciembre.

Actualmente, el autodenominado “Apóstol de Jesucristo” cumple una condena de 16 años y ocho meses en la prisión de Chino, California, tras haber sido declarado culpable por el abuso sexual de tres menores y dos mujeres adultas. La Fiscalía estadounidense lo acusa de haber operado, junto con familiares y líderes religiosos, una red de trata y explotación sexual al amparo de la iglesia, con presencia en México y EU.

Entre los delitos que se le imputan figuran: conspiración para operar una red de crimen organizado, tráfico sexual mediante fuerza o coacción, explotación infantil y promoción de viajes con fines sexuales ilegales.

Hasta el momento, La Luz del Mundo no ha emitido un pronunciamiento sobre el operativo en Michoacán. Sin embargo, la organización ha protestado por lo que considera el “injusto encarcelamiento” de familiares del líder religioso, entre ellos su madre, Eva García de Joaquín, de 79 años, y su sobrino, Joram Núñez Joaquín, de 37, acusados de formar parte de la red criminal.

