Normalistas queman vehículos en Palacio de Justicia de Iguala en protesta por los 43

En el Palacio de Justicia de Iguala se han realizado diversas protestas a lo largo de 11 años para exigir la entrega de los videos que habrían captado uno de los ataques contra los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por Alejandro Guerrero

Iguala, Guerrero, 27 de septiembre de 2025.- Al concluir los mítines por la conmemoración de los 11 años cumplidos de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas, alumnos de Ayotzinapa quemaron tres camionetas y lanzaron petardos a las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

Las actividades conmemorativas concluyeron poco después de las 15:00 horas, y en su retiro de Iguala rumbo a la Normal de Tixtla, una avanzada se detuvo frente a las instalaciones del Poder Judicial.

Con el uso de una camioneta derribaron un riel de acero, posteriormente con otras dos camionetas de la empresa Marinela intentaron derribar la barda frontal de las instalaciones del Poder Judicial, azotando los vehículos de reversa.

Dos portones fueron abiertos con golpes de las camionetas y el uso de petardos, por uno de ellos un reducido grupo de jóvenes con el rostro cubierto ingresó y arrojó petardos al interior de las instalaciones.

Mientras que por la parte externa, ante el reforzamiento que se hizo en el perímetro del Palacio de Justicia, y debido a que no lograron derribar la barda, las tres camionetas fueron quemadas al exterior con el uso de petardos.

El convoy de autobuses donde iban los padres y madres, así como alumnas de escuelas rurales ya había avanzado rumbo a Chilpancingo mientras la protesta en Palacio de Justicia continuaba con decenas de petardos lanzados.

Casi al final de la protesta, cuando el último grupo de jóvenes abordaba el último autobús que quedaba, algunas personas que observaban desde arriba del puente que da acceso a la caseta de peaje de la autopista a Cuernavaca, empezaron a lanzar piedras contra el camión y los estudiantes, sin lograr lesionar a nadie.

En seguida se retiraron al igual que los normalistas, mientras que al lugar llegaron bomberos de Protección Civil estatal y municipal para apagar el incendio.

En estas instalaciones del Palacio de Justicia, donde a lo largo de 11 años se han realizado diversas protestas, los padres y madres han exigido la entrega de los videos captados por las cámaras de seguridad que habrían captado uno de los ataques a los normalistas y la dirección a donde habrían sido llevados un grupo de los jóvenes que aún sigue desaparecido.

Por este hecho fue detenida y está presa la magistrada en retiro Lambertina Galeana Marín, quien en ese tiempo era presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.