Encapuchados tiran puerta y queman camión en Campo Militar 1 en protesta por los 43
25/09/2025 - 1:55 pm
Las instalaciones militares fueron resguardadas tras el intento de ingreso de encapuchados, quienes derribaron parcialmente la puerta principal.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- A un día de cumplirse el aniversario 11 de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó "petardos" y derribó parcialmente la puerta del Campo Militar número 1-A, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Redacción/SinEmbargo
