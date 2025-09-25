Encapuchados tiran puerta y queman camión en Campo Militar 1 en protesta por los 43

Las instalaciones militares fueron resguardadas tras el intento de ingreso de encapuchados, quienes derribaron parcialmente la puerta principal.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- A un día de cumplirse el aniversario 11 de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó "petardos" y derribó parcialmente la puerta del Campo Militar número 1-A, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo.