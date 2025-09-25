Encapuchados tiran puerta y queman camión en Campo Militar 1 en protesta por los 43

Redacción/SinEmbargo

25/09/2025 - 1:55 pm

Protestan por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Artículos relacionados

Las instalaciones militares fueron resguardadas tras el intento de ingreso de encapuchados, quienes derribaron parcialmente la puerta principal.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- A un día de cumplirse el aniversario 11 de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó "petardos" y derribó parcialmente la puerta del Campo Militar número 1-A, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Amparo: la reforma que sella el final del Estado limitado

"El discurso oficial insiste en que el amparo ha servido a intereses privados o ha sido usado...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fiesta

"Así velamos las cenizas de Antonio Calera en La Bota, o, mejor dicho, su sueño. Y no...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El PVEM puede ir sin Morena por la gubernatura de SLP, dice Ruth González Silva.
1

Senadora y esposa del Gobernador de SLP desdeña el "candado antinepotismo" de Morena

2

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

La nueva SCJN ha admitido un recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, contra una deuda fiscal.
3

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
4

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
5

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

“Tras un año de burlarse de México, Donald Trump visita hoy el país”, dijo NYT el 31 de agosto de 2016. Y no sólo fueron burlas. Eran amenazas y humillaciones.
6

Las humillaciones de Trump a México pagan... a Videgaray: ya es socio de los Kushner

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los ataques de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien la llamó "gobiernícola".
7

La Presidenta destapa el "pasado oscuro" de Salinas Pliego con una serie de preguntas

8

Grandes empresas, clanes políticos y hasta religiosos han acaparado el agua en México

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, amenazó a Sheinbaum con demandarla tanto en México como en EU.
9

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

A menos de un año de que comience el certamen más importante de la FIFA a nivel de selección, la Copa del Mundo 2026, se revelaron las mascotas oficiales.
10

VIDEO ¬ FIFA presenta a las mascotas del Mundial 2026: conoce a Maple, Zayu y Clutch

Un gran jurado federal de Estados Unidos (EU) presentó el miércoles una acusación formal contra 26 miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa.
11

EU se lanza contra capos emergentes de Sinaloa: gran jurado federal finca cargos a 26

Valle de Bravo
12

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

13

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

El registro en línea para la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, un apoyo para los estudiantes de universidades, se abrirá próximamente.
14

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Aquí fechas y requisitos para hacer tu registro

Aviones militares rusos son detectados en Alaska
15

El Comando Aeroespacial de América del Norte detecta 4 aviones rusos cerca de Alaska

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Protestan por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.
1

Encapuchados tiran puerta y queman camión en Campo Militar 1 en protesta por los 43

La nueva SCJN ha admitido un recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, contra una deuda fiscal.
2

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

El registro en línea para la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, un apoyo para los estudiantes de universidades, se abrirá próximamente.
3

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Aquí fechas y requisitos para hacer tu registro

A menos de un año de que comience el certamen más importante de la FIFA a nivel de selección, la Copa del Mundo 2026, se revelaron las mascotas oficiales.
4

VIDEO ¬ FIFA presenta a las mascotas del Mundial 2026: conoce a Maple, Zayu y Clutch

Tomás Zerón, uno de los artífices de la "Verdad Histórica" de Ayotzinapa, se encuentra prófugo en Israel.
5

Sheinbaum insiste en la extradición de Zerón; destaca envío de varias cartas a Israel

Un gran jurado federal de Estados Unidos (EU) presentó el miércoles una acusación formal contra 26 miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa.
6

EU se lanza contra capos emergentes de Sinaloa: gran jurado federal finca cargos a 26

Sheinbaum respalda compra del 25 por ciento de Banamex por parte del empresario mexicano Fernanco Chico
7

CSP celebra que 25% de Banamex regrese a manos de un mexicano; es buena noticia, dice

Aviones militares rusos son detectados en Alaska
8

El Comando Aeroespacial de América del Norte detecta 4 aviones rusos cerca de Alaska

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los ataques de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien la llamó "gobiernícola".
9

La Presidenta destapa el "pasado oscuro" de Salinas Pliego con una serie de preguntas

“Tras un año de burlarse de México, Donald Trump visita hoy el país”, dijo NYT el 31 de agosto de 2016. Y no sólo fueron burlas. Eran amenazas y humillaciones.
10

Las humillaciones de Trump a México pagan... a Videgaray: ya es socio de los Kushner

CloudHQ invertirá cuatro mil 800 millones de dólares (mdd) en México para la construcción de un centro de datos en Querétaro.
11

CloudHQ anuncia inversión de 4 mil 800 mdd; construirá centro de datos en Querétaro

Familiares y amigos dieron el último adiós a Jesús Israel, estudiante de 16 años asesinado en el estacionamiento del CCH Sur de la UNAM, en Perote, Veracruz.
12

Con flores, velas y coronas, dan el último adiós a estudiante del CCH Sur en Veracruz