Ola de violencia golpea Chilpancingo; autoridades piden apoyo de Claudia y Harfuch

Redacción/SinEmbargo

28/09/2025 - 6:36 pm

Ante la ola de violencia que se ha desatado en Chilpancingo, las autoridades locales han pedido la intervención directa del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender la emergencia social que azota la entidad. 

Chilpancingo, 28 de septiembre (El Sur).- Al menos tres unidades del transporte público fueron incendiadas este domingo en Chilpancingo, lo que causó la suspensión de algunas rutas del servicio, en la prolongación de una ola de violencia que ha azotado a la ciudad en los últimos días.

En previsión de nuevos ataques, las rutas de transporte público Chilpancingo-Quechutenango y del Valle del Ocotito (Palo Blanco, Acahuizotla, El Ocotito y Mohoneras) y hasta de Tierra Colorada, limitaron su servicio e instalaron una base provisional a la altura del cuartel de la Guardia Nacional, a las afueras de la ciudad.

En la ciudad el tránsito de combis del servicio comenzó a escasear desde las 12:00 horas del día. Conductores que estaban laborando indicaron que iban a dejar de trabajar antes del horario establecido, a las 13:00 horas. Durante la mañana las pocas unidades que circulaban iban repletas de pasajeros.

La suspensión provocó que decenas de usuarios se queden varados y que las unidades de Bomberos, Tránsito y la Policía de Chilpancingo brinden ayuda a la ciudadanía para trasladarlos al centro de la capital.

Los ataques

Esta madrugada, cerca de las 04:00 horas, fue incendiado un autobús del circuito Río Azul, de la ruta Chilpancingo-Colotlipa (Quechultenango), en la lateral de norte a sur del bulevar Vicente Guerrero, entre el puente y el acceso a la colonia José López Portillo, cerca de la central de autobuses.

Bomberos del municipio y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron a sofocar las llamas. La unidad quedó quemada en la parte trasera. Autoridades hallaron en el lugar una garrafa con gasolina.

Poco después de las 11:00 horas, al menos dos desconocidos prendieron fuego a una camioneta Urvan de servicio público, de la ruta Chilpancingo-Amojilecaen, en la zona noroeste de la capital, entre las colonias PRD y Omiltemi. Fuentes de seguridad indicaron que al menos dos hombres incendiaron la unidad 02 y huyeron con rumbo desconocido.

Un reporte preliminar indicó que dos mujeres resultaron lesionadas; las autoridades no precisaron el número de víctimas. En un tercer ataque, sujetos armados incendiaron un taxi en la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Ocotito-Tierra Colorada, a la altura de Zintlanapa, confirmaron autoridades.

El hecho fue reportado a las 11:50 horas. El ataque fue contra una camioneta habilitada como taxi, número económico 782. De inmediato se desconocía el paradero del conductor y el número de víctimas.

Fueron usuarios de esa vía que dieron aviso a las autoridades. Agentes de la Guardia Nacional acudieron a la zona para acordonar mientras la policía realiza las diligencias.

Ola de violencia

La ola de violencia de los últimos días incluye más asesinatos contra comerciantes del mercado Baltazar R. Leyva y un nuevo episodio de confrontación de dos grupos criminales en Chilpancingo.

El jueves, pobladores de El Ocotito bloquearon la Autopista del Sol para demandar seguridad, tras la irrupción horas antes de un grupo delictivo en Rincón de Alcaparrosa y Coacoyulillo.

Pobladores de la región difundieron videos en los que se observa el saldo de una sangrienta refriega entre los grupos criminales Los Ardillos y el cártel de la Sierra o Los Tlacos.

El viernes fueron asesinados a tiros dos comerciantes de pollo, Yahir de Jesús Morales, en su propio negocio, el viernes y el repartidor Andrés Nepomuceno Manrique, el sábado.

Chilpancingo pide ayuda a Sheinbaum y Harfuch

El Ayuntamiento de Chilpancingo, que encabeza el Alcalde Gustavo Alarcón Herrera, pidió hoy ayuda al Gobierno federal, en particular a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para pacificar la ciudad, sumida en una ola de violencia.

"El Ayuntamiento de Chilpancingo informa que con antelación se había notificado a los órdenes de Gobierno estatal y federal sobre la posibilidad de un brote de violencia en la capital", dijo un comunicado de la administración municipal.

Ante el brote de violencia en la capital del estado, el Ayuntamiento dijo que hacía “un llamado respetuoso pero firme a la Federación, en particular” a la mandataria y al Secretario, para que “brinden el respaldo necesario y fortalezcan las acciones encaminadas a garantizar la seguridad y la paz que la ciudadanía merece”.

El Gobierno municipal también difundió copias de informes dirigidos al secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel Antonio Ledesma Osuna, sobre posibles hechos de violencia de grupos delictivos.

En un oficio fechado el 11 de agosto, el Alcalde indicó que se concentraron en la comunidad Chautipán unas tres mil personas armadas procedentes de Tlacotepec, Filo de Caballos, El Balsamar, Chichihualco.

El siete de septiembre, en la localidad de San Vicente, se reunieron unas 50 personas armadas, con vestimenta tipo militar y encapuchadas, que se dirigieron a pie en dirección a los poblados de Agua Hernández y Alcaparrosa, según otro informe.

En un tercer reporte, del 24 de septiembre, el Gobierno de Chilpancingo dijo que tuvo conocimiento vía redes sociales de personas armadas y drones procedentes de Amojileca y Jaleaca de Catalán, desplazándose hacia El Ocotito, y que provocaron alarma entre la población.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que reforzaba las acciones “tácticas operativas” en la capital del estado, tras los ataques al transporte público de este domingo.

En un comunicado, dijo que en coordinación con las fuerzas de seguridad federales aumentó los patrullajes en colonias, barrios y accesos principales de la ciudad y que acompaña al transporte público.

La prolongación de una ola de violencia que ha azotado a la ciudad en los últimos días ha propiciado que las autoridades locales pidan la intervención de CSP.
El Ayuntamiento de Chilpancingo solicito formalmente la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadanas, Omar García Harfuch. Foto: Facebook Gobierno de Chilpancingo

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

