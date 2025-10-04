Más de 200 alumnos de primaria se intoxican en Tijuana por desayunos en mal estado

Hasta el momento no se reportan casos graves de intoxicación en estudiantes de primaria de Tijuana que comieron pollo en mal estado en el desayuno.

Por Ana Karen Ortiz

Tijuana, 3 de octubre (Zeta).- Un total de 245 niños, alumnos de seis primarias en Tijuana, presentaron signos de intoxicación alimenticia luego de haber consumido pollo como parte del desayuno servido este viernes en los planteles educativos; hasta ahora no han sido reportados casos graves, pero las y los estudiantes afectados sí han requerido atención médica.

Los primeros reportes se dieron entre las 10:00 y 11:00 horas de este 3 de octubre en la Primaria 18 de Marzo, ubicada en la calle Emiliano Zapata de la colonia Ejido Lázaro Cardenas, y Juana de Asbaje, localizada en la calle Salceda de la colonia La Gloria, donde 30 y dos alumnos, respectivamente, enfermaron por haber consumido pollo. Sin embargo, se han confirmado casos de intoxicación en otras cuatro escuelas.

La Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, ubicada en la calle Bolaños Cacho de la colonia Luis Echeverría, reportó 19 menores intoxicados; la Primaria José María Morelos I. Pavón, que se encuentra en la colonia Leandro Valle, informó de 100 menores afectados por intoxicación alimenticia; lo mismo que la Primaria John F. Kennedy, ubicada en la colonia Alfa Panamericano, donde 70 alumnos presentaron síntomas de vómito y diarrea; mientras que en la Escuela Primaria Fernando Montes de Oca, en la colonia Guadalajara, 24 alumnos y tres adultos resultaron con intoxicación.

También, a través de un comunicado, personal directivo de la Escuela Primaria Héroes de Reforma, informó que se detectó que el pollo ofrecido en el menú proporcionado por la compañía AB ALIMENTOS, empresa que tiene la concesión para servir los desayunos escolares como parte del programa “Pancita llena, corazón contento” estaba en mal estado, lo que llevó a que varios estudiantes presentaran síntomas de diarrea y vómito.

Ante esto, la Dirección del plantel pidió a los padres estar atentos de los síntomas de sus hijos y les aconsejaron pedir una factura médica que incluya el nombre completo del menor afectado, pues la compañía se hará responsable de los gastos médicos.

Según compartió la Dirección de Bomberos, dependencia que ha atendido los incidentes, el evento se activó tras recibir múltiples llamadas al servicio de emergencia 911, lo que llevó a la intervención inmediata del cuerpo de Bomberos, en coordinación con la dirección de Protección Civil de Tijuana y elementos de la Policía Municipal adscritos al Escuadrón Violenta.

Como resultado de la atención de Bomberos, alrededor de 40 niños fueron trasladados por dichas corporaciones y atendidos médicamente en diversos hospitales de la ciudad, mientras que los alumnos de los otros cinco planteles fueron trasladados a hospitales por los propios padres de familia. Hasta el momento, no se han reportado casos graves entre los menores afectados.

En comentarios de publicaciones referentes a esta noticia, padres de familia afirman que todas las escuelas que forman parte del programa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, llamado “Pancita llena, corazón contento”, se han visto afectadas, no obstante, esto no ha sido confirmado por ninguna autoridad.

Consultada por ZETA, desde la Secretaría de Educación, se mencionó que no se tiene conocimiento del número de casos por intoxicación alimenticia reportados en escuelas primarias, lo que sí se mencionó es que hasta ahora los casos solo se han dado en planteles educativos de este municipio.

