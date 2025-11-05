Telefónica sale de México, Venezuela y Chile; evalúa dejar de cotizar en Wall Street

Marc Murtra, presidente de Telefónica, insistió en que la idea de la teleco es centrarse en sus mercados principales, es decir, España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS).- El presidente de la empresa española Telefónica, Marc Murtra, confirmó ayer que la compañía también saldrá de Venezuela, México y Chile en el marco de la estrategia para reducir su exposición a Latinoamérica.

"Hispam para nosotros incluye Chile, México y Venezuela, y vamos a salir de Latinoamérica", aseguró de forma rotunda el presidente de Telefónica acerca del proceso de desinversión en la región, el cual se saldó con la venta de las filiales en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia.

Si bien la compañía ya había reconocido la recepción de ofertas por su negocio en Chile, todavía no se había manifestado de forma contundente sobre la opción de salir de Venezuela y de México.

Sin embargo, Murtra no reveló los plazos que se manejan para ejecutar por completo la salida de Hispanoamérica e insistió en que la idea de la teleco es centrarse en sus mercados principales, es decir, España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

En cuanto a la posibilidad de dejar de cotizar en Wall Street, un movimiento que respondería a la intención de la compañía de simplificar su negocio, la directora financiera de la teleco, Laura Abasolo, señaló que "no hay una decisión formal tomada", aunque reconoció que se está analizando "cualquier iniciativa".

"No hay una decisión formal tomada, pero nosotros estamos analizando cualquier iniciativa de simplificación y las ventajas de tener Recibo de Depósito Americano (ADR, por sus siglas en inglés) en la Bolsa de Nueva York. Dentro de eso haremos nuestra recomendación y, llegado el caso, se podría tomar la decisión en el Consejo. No hay decisión tomada, pero hay un análisis hecho, porque estamos analizando cualquier iniciativa de simplificación y de mayor agilidad en todos los ámbitos de la empresa", detalló Abasolo.

La teleco desembarcó en la Bolsa de Nueva York hace casi 40 años, el 12 de junio de 1987, cuando se convirtió en la primera empresa española en cotizar en Wall Street.

En el caso de que finalmente Telefónica abandone la Bolsa de Nueva York, la decisión se anunciaría a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Venta de activos de la red de cobre

Por otro lado, el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, apuntó que el nuevo plan estratégico de la empresa contempla unos ahorros de alrededor de tres mil millones de euros de cara a 2030 y que en ese importe se incluye la venta de activos ligados al apagado de la red de cobre de la empresa en España.

En esa línea, en cuanto a la posibilidad de que la teleco venda su sede en la Gran Vía de Madrid, Abasolo explicó que sopesa la posibilidad de desprenderse de activos que no sean estratégicos para el negocio.

Por otro lado, Gayo también destacó que Telefónica Tech debe ser el "motor de crecimiento" de la empresa en lo que a servicios digitales se refiere.