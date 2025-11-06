¿Solicitaste una Beca para el Bienestar? Alista los papeles para recoger tu tarjeta

Redacción/SinEmbargo

06/11/2025 - 3:36 pm

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer que pronto comenzarán las entregas de la Tarjeta del Bienestar.

Recuerda que la Tarjeta del Bienestar es el único medio por el que podrás recibir tu beca y que puede utilizarse para hacer compras en cualquier establecimiento que acepte pagos en esa modalidad.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez dio a conocer que pronto comenzarán las entregas de la Tarjeta del Bienestar, el medio oficial para hacer llegar el pago de los apoyos sociales que el Gobierno federal ofrece. Aquí te compartimos qué documentos debes llevar.

A través de sus redes sociales, la Coordinación alertó que las escuelas informarán a las y los beneficiarios de las Becas Benito Juárez la fecha y ubicación para recibir sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Además, las autoridades señalaron que toda la información respecto a la entrega del plástico también se difundirá por medio de los canales estatales del programa, así como por WhatsApp, por lo que pidieron suscribirse a ellos. Puedes hacerlo en este enlace.

Asimismo, adelantaron que la entrega será en bloques. Por ello, pidieron tener paciencia y esperar el turno que corresponda.

Beca Rita Cetina: ¿Qué papeles debes buscar?

De la madre, padre, tutora o tutor:

  • Identificación oficial (original y copia).
  • Acta de nacimiento.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses).

De la o el estudiante:

  • Acta de nacimiento.
  • CURP.

Beca Benito Juárez: ¿Qué documentos necesitas?

Para recoger la Tarjeta del Bienestar, las autoridades solicitaron preparar los siguientes documentos. Si eres menor de edad:

  • Acta de nacimiento.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses).

Además, una identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento, y CURP de padre, madre, tutor o tutora.

Si eres un estudiante mayor de 18 años, deberás presentar:

  • Identificación oficial (original y copia).
  • Acta de nacimiento.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses).

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Qué documentación te piden?

Si tienes menos de 18 años:

  • Acta de nacimiento.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses).

Y de tu madre, padre, tutora o tutor:

  • Identificación oficial (original y copia).
  • Acta de nacimiento.
  • CURP.

Si tienes más de 18 años:

  • Identificación oficial (original y copia).
  • Acta de nacimiento.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses).

Recuerda que la Tarjeta del Bienestar puede utilizarse para hacer compras en cualquier establecimiento que acepte pagos en esa modalidad y que el saldo permanece seguro en tu cuenta bancaria.

