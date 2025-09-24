Beca Rita Cetina: ¿Cuál es la fecha límite para inscribirte? AQUÍ los detalles

El registro para la Beca Rita Cetina 2025 está por terminar y aquí te decimos cuál es la fecha límite. ¡Toma nota!

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México dio a conocer la fecha límite para registrarse a la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de secundaria inscritos en escuelas públicas. Este programa busca evitar la deserción escolar, y permitir que las y los estudiantes concluyan sus estudios sin demoras por motivos económicos.

Si eres madre, padre o tutor, aquí te decimos hasta cuándo podrás inscribirlos para solicitar el apoyo. ¡Toma nota!

¿Cuál es la fecha límite para inscribirte a la Beca Rita Cetina?

El registro para la Beca Rita Cetina 2025 ya se encuentra disponible y tiene como fecha límite el próximo 30 de septiembre.

¿Quieres un Becatip para el registro a la Beca #RitaCetina? Checa esta info ⬇️⬆️ para facilitar la solicitud de tus hijas e hijos de secundaria. 🙌 Recuerda que el registro estará abierto hasta el 30 de septiembre

Este beneficio está dirigido a las y los estudiantes que ingresaron a secundaria pública en el ciclo escolar 2025–2026, así como a quienes cursan segundo o tercer grado y aún no cuentan con la beca.

Durante este periodo, madres, padres o tutores de los adolescentes deben realizar el trámite en línea a través de la plataforma oficial www.becaritacetina.gob.mx.

Para completar el registro es necesario que el tutor tenga activa una cuenta Llave MX, herramienta digital que permite validar la identidad y agilizar trámites gubernamentales. Sin este requisito, no es posible ingresar al sistema ni llenar el formulario correspondiente.

¿Cuánto otorga la Beca Rita Cetina y cuáles son los requisitos?

A partir de septiembre de 2025, el apoyo se entregará de manera bimestral. El monto contemplado para beneficiar a las y los jóvenes interesados es el siguiente:

Mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública.

700 pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria pública.

El o la responsable del joven interesado deberá entregar los siguientes documentos:

CURP de la madre, padre o tutor. Número de celular. Correo electrónico. Identificación oficial digitalizada. Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses). CURP del estudiante. Clave de Centro de Trabajo (escuela). Consúltala aquí.

¿Solicitarás una Beca #RitaCetina o #BenitoJuárez y aún tienes dudas sobre la Llave MX? 🤔 ⁰ ¡No te preocupes! Desliza y entérate de las respuestas a las preguntas más frecuentes. 😉

¿Cómo registrarse?

Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX . Si no cuentas con la Llave Mx puedes iniciar tu registro a través de este portal. Registra tus datos como madre, padre o tutor(a). Registra a cada uno de los estudiantes. Toma en cuenta que la información entrará a una etapa de validación para continuar con el proceso.

El Gobierno proporciona el número telefónico 079 para recibir orientación y aclaraciones sobre la Llave Mx.

"El Gobierno de México reafirma que la educación es un derecho y no un privilegio. Registrar a las y los jóvenes es más que un trámite: es un paso firme hacia un país más justo, donde nadie se quede atrás y donde la educación sea la llave que abra un futuro mejor para todas y todos", puede leerse en el sitio oficial de las Becas para el Bienestar.

Concluimos las #AsambleasInformativas de la Beca #RitaCetina, pero nada nos detiene en nuestra misión de llevar la información de las #BecasBienestar a cada rincón del país. 🚐📍 ¡Ahora también realizaremos asambleas para las becas #BenitoJuárez y #JóvenesEscribiendoElFuturo! 🤩

Las autoridades aclararon que aquellos alumnos que ya cuentan con la beca no deben realizar nuevamente el registro, pues su información permanece activa en el padrón de beneficiarios. Únicamente deben inscribirse quienes no estén dados de alta o quienes ingresen por primera vez al nivel secundaria.

Al concluir el registro, las autoridades revisarán la información proporcionada en la solicitud y confirmarán que la familia cumpla con los requisitos establecidos. Una vez validado el trámite, los solicitantes serán incorporados al padrón oficial de personas beneficiarias.

Posteriormente, se convocará nuevamente a los tutores para la entrega de una tarjeta del Banco del Bienestar, medio en el que se depositarán los recursos correspondientes a la beca.