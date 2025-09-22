Beca Rita Cetina alerta por sitios falsos para el registro; así puedes identificarlos

El periodo de registro para que estudiantes de secundaria soliciten la Beca Rita Cetina concluye el 30 de septiembre.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar alertó a madres y padres de familia interesados en solicitar la Beca Rita Cetina para que tengan cuidado con los sitios falsos creados por ciberdelincuentes para engañar a quienes desean realizar el registro de sus hijas o hijos.

Dicho programa social, creado por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrega apoyos de mil 900 pesos bimestrales a familias de alumnas y alumnos que asisten a escuelas públicas de educación básica, más una ayuda adicional de 700 pesos en caso de tener más de una hija o hijo estudiando.

Es importante mencionar que el 30 de septiembre concluye el periodo de registro para que las y los estudiantes que ingresarán a secundaria en el ciclo escolar 2025-2026 puedan solicitar este apoyo.

⚠️ ¡Aguas con los sitios falsos! ⚠️ La única página oficial para solicitar la Beca #RitaCetina es 👉 https://t.co/qqQEuqVc7Y Antes de registrarte, revisa bien el sitio donde ingresarás tus datos personales. 🔒 ¡No te arriesgues! pic.twitter.com/1rZBGYSa2y — BecasBenito (@BecasBenito) September 22, 2025

¿Cómo identificar sitios falsos para el registro de la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar recordó a madres y padres de familia que es importante verificar la autenticidad de sitios web al realizar el registro para solicitar la Beca Rita Cetina para estudiantes que cursarán la secundaria durante el ciclo escolar 2025-2026.

Recalcó que el único portal oficial para hacer la inscripción es becaritacetina.gob.mx.

El órgano advirtió que los sitios apócrifos creados por ciberdelincuentes buscan engañar a las personas para poder obtener sus datos personales, los cuales utilizan para cometer delitos como el robo de identidad, extorsión e incluso acceder a sus cuentas bancarias para hurtar su dinero.

Madres y padres de familia que deseen registrar a estudiantes en la Beca Rita Cetina pueden verificar los siguientes puntos para identificar si se trata de un sitio oficial o uno apócrifo: