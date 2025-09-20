Beca Rita Cetina: checa requisitos y pasos para registrar a estudiantes de secundaria

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina arrancó el proceso para registrar a las o los interesados en recibir el apoyo bimestral que el Gobierno de México tiene contemplado.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México anunció el arranque para la inscripción de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina destinada a apoyar económicamente a jóvenes estudiantes que se encuentren la secundaria en el sector público.

Este programa social busca evitar la deserción escolar y que las y los estudiantes puedan concluir sus estudios sin demoras por problemas de índole económica. A continuación te compartimos los detalles de esta beca y puedas registrar con éxito a tus hijas e hijos.

¿A quién está dirigida la Rita Cetina?

Este beneficio está dirigido a las y los estudiantes que ingresaron a secundaria pública en el actual ciclo escolar 2025-2026 y también para alumnos y alumnas de segundo y tercer grado que aún no tengan la beca.

Es importante tomar en cuenta que el periodo estará abierto hasta el 30 de septiembre en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

Es importante considerar que en esta etapa el apoyo se entregará a quienes cursan secundaria y durante 2026 se integrarán también a las y los alumnos de primarias públicas.

¿Te enteraste? ¡Comenzó el periodo de registro a la Beca #RitaCetina para todas las y los estudiantes de secundaria en escuelas públicas! 🥳🤗 Revisa aquí 👇 los requisitos y haz la solicitud para tus hijas e hijos en https://t.co/qqQEuqVc7Y pic.twitter.com/Yivpzjoj8g — BecasBenito (@BecasBenito) September 18, 2025

¿Cuánto recibirán las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

A partir de septiembre 2025 el apoyo se entregará de manera bimestral y el apoyo contemplado para apoyar a las y los jóvenes interesados consta de los siguientes montos y características:

Mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública.

700 pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria pública.

Requisitos para la madre/padre o tutor

El o la responsable del joven interesado deberá entregar los siguientes documentos:

CURP Número de celular Correo electrónico Identificación oficial digitalizada Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses)

Requisitos para la/el estudiante a registrar:

CURP Clave de Centro de Trabajo (escuela). Consúltala aquí

¿Cómo registrarse ?

Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX . Si no cuentas con la Llave Mx puedes iniciar tu registro a través de este portal. Registra tus datos como madre, padre o tutor(a). Registra a cada uno de los estudiantes. Toma en cuenta que la información entrará a una etapa de validación para continuar con el proceso.

El Gobierno proporciona el número telefónico 079 para recibir orientación y aclaraciones sobre la Llave Mx.

"El Gobierno de México reafirma que la educación es un derecho y no un privilegio. Registrar a las y los jóvenes es más que un trámite: es un paso firme hacia un país más justo, donde nadie se quede atrás y donde la educación sea la llave que abra un futuro mejor para todas y todos", puede leerse en el sitio oficial de las Becas para el Bienestar.