Beca Rita Cetina: checa requisitos y pasos para registrar a estudiantes de secundaria

Redacción/SinEmbargo

19/09/2025 - 10:19 pm

El Gobierno de México anunció el arranque para la inscripción de la Beca Rita Cetina destinada a apoyar económicamente a estudiantes de nivel secundaria.

Artículos relacionados

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina arrancó el proceso para registrar a las o los interesados en recibir el apoyo bimestral que el Gobierno de México tiene contemplado. 

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México anunció el arranque para la inscripción de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina destinada a apoyar económicamente a jóvenes estudiantes que se encuentren la secundaria en el sector público.

Este programa social busca evitar la deserción escolar y que las y los estudiantes puedan concluir sus estudios sin demoras por problemas de índole económica. A continuación te compartimos los detalles de esta beca y puedas registrar con éxito a tus hijas e hijos.

¿A quién está dirigida la Rita Cetina?

Este beneficio está dirigido a las y los estudiantes que ingresaron a secundaria pública en el actual ciclo escolar 2025-2026 y también para alumnos y alumnas de segundo y tercer grado que aún no tengan la beca.

Es importante tomar en cuenta que el periodo estará abierto hasta el 30 de septiembre en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

Es importante considerar que en esta etapa el apoyo se entregará a quienes cursan secundaria y durante 2026 se integrarán también a las y los alumnos de primarias públicas.

¿Cuánto recibirán las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

A partir de septiembre 2025 el apoyo se entregará de manera bimestral y el apoyo contemplado para apoyar a las y los jóvenes interesados consta de los siguientes montos y características:

  • Mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública.
  • 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria pública.

Requisitos para la madre/padre o tutor

El o la responsable del joven interesado deberá entregar los siguientes documentos:

El Gobierno de México anunció el arranque para la inscripción de la Beca Rita Cetina destinada a apoyar económicamente a estudiantes de nivel secundaria.
Alumnos de primaria también recibirán la Beca Rita Centina en 2026. Foto: Cuartoscuro

  1. . Si no cuentas con la Llave Mx puedes iniciar tu registro a través de este portal.

El Gobierno proporciona el número telefónico 079 para recibir orientación y aclaraciones sobre la Llave Mx.

"El Gobierno de México reafirma que la educación es un derecho y no un privilegio. Registrar a las y los jóvenes es más que un trámite: es un paso firme hacia un país más justo, donde nadie se quede atrás y donde la educación sea la llave que abra un futuro mejor para todas y todos", puede leerse en el sitio oficial de las Becas para el Bienestar. 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Dos sismos

“Pasados los años de ambas tragedias, siento que algo me ha faltado en la vida; como un...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Los López y el septiembre inolvidable

"El segundo año de mandato de Claudia Sheinbaum será muy distinto al primero. Sobre todo, para los...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Ecos de censura en la “tierra de la libertad”

"La libertad de prensa, la libertad de disentir y la libertad académica, pilares de cualquier democracia, están...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (III)

"La mayoría construida por Morena y sus aliados ha devuelto al Congreso a su función primigenia: levantar...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

Jimmy Kimmel
2

Pesadilla americana: Jimmy Kimmel nunca pensó que Trump llegara a ser Presidente...

Bebé Azulet es extubada en Texas. La cifra de decesos por la explosión sube a 22.
3

Chofer de microbús, víctima de explosión en Iztapalapa, muere. Ya son 26 fallecidos

Semana crítica para Milei.
4

La Argentina de Milei cierra semana con debacle política y devaluación en la puerta

Hacienda reiteró que la actualización en las tasas de retención planteadas en el Paquete Económico 2026 no implica incremento en los impuestos para ahorradores.
5

Las personas con cuentas de ahorro no verán aumento en sus impuestos, afirma Hacienda

6

La científica y divulgadora Julieta Fierro fallece a los 77 años, anuncia la UNAM

Joven disfrazado de "El Chavo del 8" fue detenido en Brasil por portación de drogas.
7

VIDEO ¬ “El Chavo del 8” brasileño es capturado con mariguana en operativo policial

El Pentágono envió miles de militares de combate extras a los límites con México
8

La DEA aprovechó el regreso de Trump y propuso ataques militares en México, revela WP

Trabajador de limpieza muere por presunta broma de compañeros en Torreón
9

Empleado de Torreón muere por beber desengrasante; la familia denuncia acoso laboral

No defenderemos a quien debe aquí y a inversionistas en EU: CSP sobre Salinas Pliego
10

No defenderemos a quien debe aquí y a inversionistas en EU: CSP sobre Salinas Pliego

El Gobierno de México anunció el arranque para la inscripción de la Beca Rita Cetina destinada a apoyar económicamente a estudiantes de nivel secundaria.
11

Beca Rita Cetina: checa requisitos y pasos para registrar a estudiantes de secundaria

12

Hollywood reacciona a cancelación Jimmy Kimmel Live: "el fascismo está aquí", acusa

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk
13

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk

La marchista mexicana Alegna González Muñoz brilló en el Mundial de Atletismo Tokio 2025 al conseguir la medalla de plata en la prueba de marcha 20 kilómetros.
14

La mexicana Alegna González gana medalla de plata en Mundial de Atletismo Tokio 2025

Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpó de Venezuela, el cual presuntamente era usado por narcotraficantes para transportar droga.
15

VIDEO ¬ Trump ordena nuevo ataque a barco de Venezuela por presunto tráfico de droga

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se prepara para los premios Ariel, edición número 67, y premiar lo mejor del cine mexicano.
1

Premios Ariel 2025: cómo seguir la gala, a qué hora es y qué películas compiten

El Gobierno de México anunció el arranque para la inscripción de la Beca Rita Cetina destinada a apoyar económicamente a estudiantes de nivel secundaria.
2

Beca Rita Cetina: checa requisitos y pasos para registrar a estudiantes de secundaria

Joven disfrazado de "El Chavo del 8" fue detenido en Brasil por portación de drogas.
3

VIDEO ¬ “El Chavo del 8” brasileño es capturado con mariguana en operativo policial

La FGE de Tabasco informó la tarde de hoy que se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia fije la hora de la audiencia inicial de Bermúdez.
4

Juez dicta prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena; permanecerá en El Altiplano

La Lotería Nacional informó que el Sorteo “México con M de Migrante”, el primero con causa de la Presidenta Sheinbaum, fue un éxito y logró récord de ganancias.
5

La Lotería Nacional recauda 115.9 millones en ganancias para apoyar a mexicanos en EU

Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpó de Venezuela, el cual presuntamente era usado por narcotraficantes para transportar droga.
6

VIDEO ¬ Trump ordena nuevo ataque a barco de Venezuela por presunto tráfico de droga

7

#PuntosyComas ¬ Indígenas y adultos mayores mexicanos, marginados en era de Internet

Semana crítica para Milei.
8

La Argentina de Milei cierra semana con debacle política y devaluación en la puerta

El Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de Carlos Slim Helú obtuvo un contrato para ampliar el Metro de Nueva York por mil 767 millones de dólares.
9

Grupo de Slim gana contrato por más de 1,700 mdd para ampliar el Metro de Nueva York

Hacienda reiteró que la actualización en las tasas de retención planteadas en el Paquete Económico 2026 no implica incremento en los impuestos para ahorradores.
10

Las personas con cuentas de ahorro no verán aumento en sus impuestos, afirma Hacienda

Trabajador de limpieza muere por presunta broma de compañeros en Torreón
11

Empleado de Torreón muere por beber desengrasante; la familia denuncia acoso laboral

Jimmy Kimmel
12

Pesadilla americana: Jimmy Kimmel nunca pensó que Trump llegara a ser Presidente...