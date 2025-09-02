Beca Rita Cetina: ¿Qué documentos debes tener listos para la apertura del registro?

La Beca Rita Cetina entrega apoyos de mil 900 pesos bimestrales a las alumnas y los alumnos que cursan la secundaria en escuelas públicas de todo el país.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Las madres y los padres de estudiantes de nuevo ingreso a secundaria podrán realizar el registro de sus hijas e hijos para ser beneficiarios de la Beca Rita Cetina durante septiembre, por lo que a continuación te decimos cuáles son los documentos necesarios para hacer el trámite.

Dicho programa entrega apoyos de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional, a las familias de alumnas y alumnos que asisten a escuelas públicas de todo el país, con el objetivo de que cuenten con los recursos necesarios para concluir sus estudios.

Con dicha beca, las familias de estudiantes de educación básica recibirán una ayuda monetaria cada bimestre durante todo el ciclo escolar, a través de depósitos realizados directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar que se entrega a cada beneficiaria y beneficiario.

¿Cuándo inicia el registro de la Beca Rita Cetina para secundaria?

Durante todo el mes de septiembre se llevarán a cabo asambleas informativas en secundarias públicas de todo el país para explicar a las madres y los padres de familia cómo es el proceso de registro para solicitar la Beca Rita Cetina.

A partir del lunes 15 de septiembre estará abierta la plataforma web del programa, a la que puedes acceder dando clic aquí, para que las personas interesadas en solicitar este apoyo puedan inscribir a sus hijas e hijos.

Es importante mencionar que el registro sólo estará disponible para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria en el ciclo escolar 2025-2026, así como para alumnas y alumnos de segundo y tercero que aún no están registrados en el programa.

¿Qué documentos se requieren para el registro?

Para realizar el registro de estudiantes de nuevo ingreso a secundaria en la Beca Rita Cetina, es necesario que las madres y los padres de familia cuenten con una copia digital de los siguientes documentos, ya sea en formato PDF o JPG: