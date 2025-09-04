Beca Rita Cetina: ¿Ya tienes todo listo? Checa qué necesitas y pasos para el registro

El registro para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria casi está disponible. Consulta los requisitos y sigue las indicaciones para completar el trámite en línea.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- A partir del 15 de septiembre, madres, padres o tutores de estudiantes que ingresan por primera vez a secundaria en escuelas públicas podrán realizar el registro correspondiente en línea para recibir la Beca Rita Cetina.

El trámite es gratuito y muy pronto estará disponible en el sitio becaritacetina.gob.mx, informó la Delegación de Programas para el Bienestar en la Ciudad de México (CdMx).

¿Cuáles son los requisitos para la Beca Rita Cetina?

Antes de iniciar el registro, es necesario reunir los documentos que solicitará la plataforma. Estos datos permiten validar la identidad del tutor y del estudiante:

Del tutor: Clave Única de Registro de Población (CURP), número celular, correo electrónico y comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Del estudiante: sólo CURP.

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

El proceso se realiza completamente en línea y consta de cinco pasos. La plataforma permite registrar a más de un estudiante por familia, siempre y cuando cumplan con el perfil requerido:

Crear una cuenta como tutor. Iniciar el registro. Agregar a cada estudiante. Completar la información solicitada. Revisar el resumen y finalizar el trámite.

Este trámite está dirigido exclusivamente a estudiantes de nuevo ingreso al nivel secundaria.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno de México participan en la implementación de este programa, que busca fortalecer el acceso equitativo a la educación básica.