Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

Redacción/SinEmbargo

20/08/2025 - 7:02 pm

La Secretaría de Educación capitalina abrió el registro para el segundo semestre del año de la beca de transporte en CdMx.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) de la Ciudad de México abrió el periodo para la reinscripción de la beca “Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, 2025”, dirigida a estudiantes de instituciones públicas de nivel superior.

A través de redes sociales, la dependencia capitalina invitó a quienes estudian en una institución de educación superior a reinscribirse en el programa para obtener el apoyo económico durante la segunda mitad del año.

¿De cuánto es el apoyo de transporte para universitarios en CdMx?

Las autoridades detallaron que la beca “Universitarias y Universitarios para Transporte y Más” consiste en un apoyo bimestral de mil 500 pesos que se otorga a 75 mil jóvenes en la ciudad, con prioridad para quienes residen en zonas con bajo Índice de Desarrollo Social. El depósito se distribuye de manera directa en una tarjeta especial proporcionada por el Gobierno capitalino.

La reinscripción inició desde el pasado 11 de agosto a través del sitio oficial https://becaparatransportec2.cdmx.gob.mx/, y permanecerá disponible hasta alcanzar la meta. Sin embargo, los solicitantes deberán cumplir con una serie de requisitos para ser considerados.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la beca?

La beca está dirigida a estudiantes inscritos en instituciones públicas de nivel superior dentro de la Ciudad de México o en planteles de universidades nacionales ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Los interesados deberán de cubrir los siguientes requisitos:

  • Estar inscrito en el ciclo escolar vigente bajo modalidades escolarizadas o mixtas.
  • Ser residente de la Ciudad de México
  • Estudiar una licenciatura en las modalidades escolarizada o mixta y contar con un comprobante de inscripción emitido por la institución educativa.
  • Para las personas menores de edad, identificación oficial de la madre, el padre o persona tutora.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Cuenta de correo electrónico activa.

¿Cómo registrarse para la beca?

Para realizar el trámite, los interesados deben seguir los pasos detallados por la Sectei:

  1. Ingresar a la página https://becaparatransportec2.cdmx.gob.mx/.
  2. Crear o activar una cuenta en el sistema Llave CdMx en https://llave.cdmx.gob.mx/.
  3. Proporcionar información personal, como CURP y correo electrónico activo.
  4. Adjuntar documentos como:
    • Comprobante de inscripción vigente.
    • Identificación oficial.
    • Comprobante de domicilio reciente.

Al completar el registro, se generará un número de folio que deberá conservarse como comprobante. Recuerda que cada semestre debes de realizar este procedimiento para renovar tu beca.

Los resultados se darán a conocer entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025 en el mismo sitio oficial. Posteriormente, la Sectei enviará por correo electrónico las instrucciones finales para concluir el trámite y acceder al apoyo económico.

Objetivos de Beca para el transporte

La beca tiene como propósito principal facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes en situación de vulnerabilidad, aliviando los costos asociados al transporte. Además, busca reducir las brechas de género y promover la equidad social.

En caso de que un aspirante no sea seleccionado en la primera entrega, se incluirá en una lista de espera priorizando a quienes viven en colonias con menor desarrollo social.

Los apoyos serán entregados mediante tarjeta electrónica u otros medios de pago designados por la Sectei.

