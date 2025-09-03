Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuándo y dónde puedes recoger tu tarjeta? Toma nota

Las y los jóvenes que iniciaron su capacitación recibirán la tarjeta que les permite acceder a su apoyo económico mensual.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Quienes se acaban de sumar como aprendices al programa Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos: la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar ya tiene fechas definidas.

La información personalizada se encuentra disponible en el perfil de cada beneficiaria y beneficiario dentro de la plataforma del programa. Ahí aparece la notificación con fecha, hora y lugar para recoger la tarjeta.

Para obtenerla será necesario presentar una identificación oficial vigente, preferentemente la credencial de elector.

¿Cuándo entregan tarjeta Jóvenes Construyendo el Futuro?

El calendario de entrega contempla un periodo que va del 2 al 9 de septiembre, tiempo en el que se realizará la distribución a nivel nacional.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

Ofrece capacitación gratuita en centros de trabajo durante un periodo de 12 meses, un apoyo económico mensual de ocho mil 480 pesos en 2025, así como seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que incluye cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Con esta acción, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refuerza su compromiso con la justicia social y con brindar oportunidades reales de desarrollo a las juventudes, enmarcado también en la Estrategia Nacional de Seguridad que busca atender las causas de la violencia.