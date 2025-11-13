Cae funcionaria menor por el homenaje a Rubén Figueroa. Evelyn Salgado, desaparecida

Redacción/SinEmbargo

13/11/2025 - 10:54 am

Una funcionaria menor de Guerrero fue despedida después de que el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provocara una fuerte indignación en la sociedad.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Guerrero: Evelyn, de Morena, se reúne con priistas acusados de represores y asesinos

Víctima de Aguas Blancas pide a Sheinbaum reabrir caso e investigar a Rubén Figueroa

Una funcionaria menor de Guerrero fue despedida después de que el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provocara una fuerte indignación entre víctimas, luchadores sociales, activistas y organizaciones. La Gobernadora Evelyn Salgado sigue desaparecida del debate que se ha generado.

Por Lourdes Chávez

Chilpancingo, Guerrero, 13 de noviembre (ElSur).- La Secretaría de Cultura argumentó que la ceremonia por el 117 aniversario del natalicio del exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, celebrada el domingo en Huitzuco, atendió a la Ley 761 sobre Símbolos de Identidad y Permanencia, publicada en el periódico oficial del estado de Guerrero el 31 de julio de 2018, reformada por última vez el 25 de octubre de 2019.

No obstante, la directora general de Actividades Cívicas de la Secultura, Yareli Muñoz López, fue cesada.

Frente a la indignación de luchadores y organizaciones sociales que provocó el acto oficial, señaló que el marco normativo invita a “reflexionar sobre la manera en que los valores, las memorias y las identidades se expresan en la vida pública del estado de Guerrero”.

Sin retractarse ni ofrecer una disculpa a las víctimas de las desapariciones forzadas de campesinos, activistas sociales, maestros y estudiantes en la época de la llamada Guerra Sucia, la Secretaría que encabeza Aída Melina Martínez Rebolledo declaró que “en Guerrero, la historia, la identidad se construyen desde el diálogo, la memoria y el respeto a todas las voces”.

Sin mencionar a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda ni a la llamada Cuarta Transformación (4T), declaró que “nuestro Gobierno [de Morena] surge de la lucha social, de las causas del pueblo y de la convicción de que sólo escuchando se puede transformar. Durante estos cuatro años de ejercicio, el diálogo ha sido el camino para atender los conflictos, acompañar las demandas sociales y fortalecer la convivencia democrática que distingue a esta Administración”.

A modo de desagravio, anunció que en congruencia con los principios de la justicia social, la pluralidad, la inclusión, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el reconocimiento a la diversidad de los pueblos, revisará la normatividad vigente, incluida la Ley Número 761, para que “el marco jurídico refleje los valores democráticos, sociales y culturales que hoy guían la vida pública de Guerrero”.

Indicó que “cada expresión de memoria debe servir para unir, no para dividir; para comprender nuestro pasado y seguir construyendo un futuro en paz, dignidad y respeto”.

El homenajeado por los gobiernos estatal y municipal de Morena fue el empresario de transporte, quien como Senador fue secuestrado el 30 de mayo de 1074 por el Partido de los Pobres cuando intentó entrevistarse con el comandante de la guerrilla Lucio Cabañas, en la Sierra de Costa Grande, y rescatado por el Ejército el 8 de septiembre, en medio de un enfrentamiento, suceso que desató las persecuciones, desapariciones y asesinatos de campesinos en comunidades de la región.

El asesinato de Lucio Cabañas, el 2 de diciembre del mismo año, no mitigó los ataques a la población. Durante el sexenio de Rubén Figueroa Figueroa, de 1975 a 1981, el Mayor Arturo Acosta Chaparro estuvo al frente de la campaña antiguerrillera.

Despiden a la recién nombrada directora de Actividades Cívicas

No obstante el lenguaje de unidad y diálogo en el boletín de la Secretaría, fue despedida la directora general de Actividades Cívicas de la Secultura, Yareli Muñoz López, por el homenaje que se organizó en nombre del Gobierno del estado al extinto Gobernador Rubén Figueroa Figueroa.

La Secretaria Aída Melina entregó su nombramiento a Yareli Muñoz López hace tres meses, de acuerdo con una publicación en Facebook del 15 de agosto. Sustituyó al egresado de Ayotzinapa y militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), David Loma Hernández. De manera oficial no hubo información del movimiento de personal.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enemigos

"Sí, es cierto que hay cosas extrañas sucediendo y grupos oscuros y ominosos, animados por manos que...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El distractor más inútil y oneroso

"Las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

+ Sección

Galileo

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
1

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa
2

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Presidencia liga Generación Z al PRIAN, Salinas Pliego, Claudio X y la derecha global
3

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

La Presidenta Sheinbaum analizó la ofensiva mediática en su contra.
4

Sheinbaum analiza ofensiva mediática: “Pensaron que por ser mujer me iban a quebrar”

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
5

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

6

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

7

Carlos Manzo con el PRIAN

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
8

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

Aeroméxico
9

Corte de EU suspende la orden que ordenaba cancelar alianza entre Aeroméxico y Delta

Ricardo Salinas
10

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

Sheinbaum
11

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

El primer cuadro de la CdMx amaneció completamente resguardado ante la concentración y protestas convocadas por maestras y maestros de la CNTE para este jueves.
12

CNTE intenta derribar vallas en Palacio; autoridades resguardan primer cuadro de CdMx

Nick Fuentes ha logrado posicionarse como uno de los principales promotores del nacionalismo blanco en Estados Unidos.
13

CLOSE UP ¬ Después de Charlie Kirk, llega Nick Fuentes. Ultraderecha. Adora a Hitler

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda cerraron 13 casinos por lavado de dinero; dos de ellos serían propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
14

Gobernación y Hacienda cierran casinos por lavado; algunos, de Salinas Pliego

La Policía de Ontario halló una cantidad espectacular de fentanilo, la mayor de su historia, en una redada en la provincia de Windsor; cayeron dos canadienses.
15

Caen canadienses con fentanilo suficiente como para matar entera a una ciudad mediana

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Una funcionaria menor de Guerrero fue despedida después de que el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provocara una fuerte indignación en la sociedad.
1

Cae funcionaria menor por el homenaje a Rubén Figueroa. Evelyn Salgado, desaparecida

Salinas Pliego
2

UNO POR UNO, los 7 litigios que resolverá la Corte sobre la deuda de Salinas Pliego

La Presidenta Sheinbaum analizó la ofensiva mediática en su contra.
3

Sheinbaum analiza ofensiva mediática: “Pensaron que por ser mujer me iban a quebrar”

Presidencia liga Generación Z al PRIAN, Salinas Pliego, Claudio X y la derecha global
4

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

El primer cuadro de la CdMx amaneció completamente resguardado ante la concentración y protestas convocadas por maestras y maestros de la CNTE para este jueves.
5

CNTE intenta derribar vallas en Palacio; autoridades resguardan primer cuadro de CdMx

Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa
6

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Aeroméxico
7

Corte de EU suspende la orden que ordenaba cancelar alianza entre Aeroméxico y Delta

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
8

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Nick Fuentes ha logrado posicionarse como uno de los principales promotores del nacionalismo blanco en Estados Unidos.
9

CLOSE UP ¬ Después de Charlie Kirk, llega Nick Fuentes. Ultraderecha. Adora a Hitler

10

"Demócratas tratan de desviar la atención", revira Trump sobre correos de Epstein

Juntar la Revocación con las elecciones de 2027 ahorrará 1.5 mil mdp
11

#PuntosyComas ¬ Juntar la Revocación con las elecciones de 2027 ahorrará 1.5 mil mdp

Guerra en Gaza deja millones a EU.
12

La guerra de Gaza (18 mil niños muertos) ha dejado miles de millones a empresas de EU