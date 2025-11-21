Alessandra Rojo de la Vega amenaza con fundir las estatuas de Fidel Castro y el "Che"

Alessandra Rojo de la Vega dijo que Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara "deberían ser los verdaderos presos políticos", en referencia a los detenidos de la denominada marcha de la Generación Z.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, propuso el jueves fundir las estatuas del expresidente de Cuba, Fidel Castro, y del ideólogo y comandante de la Revolución Cubana, Ernesto "Che" Guevara. Ambas figuras fueron retiradas por su administración del Jardín Tabacalera, en la Ciudad de México (CdMx).

Por medio de una publicación en sus redes sociales, la funcionaria dijo que dichos personajes "deberían ser los verdaderos presos políticos", en referencia a las personas que fueron detenidas durante la marcha de la denominada Generación Z del pasado 15 de noviembre en la CdMx.

"Estos son los que deberían ser los verdaderos presos políticos, dictadores y asesinos, que ustedes veneran y por lo visto siguen sus mismos pasos", escribió Rojo de la Vega.

"Una gran idea sería fundirlas", agregó la Alcaldesa, además de recordar el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a quien pidió "hacerle un homenaje" tras el atentado que sufrió el pasado 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas.

Cabe recordar que en julio de 2025, el Gobierno de Alessandra Rojo de la Vega ordenó retirar las estatuas del "Che" Guevara y de Fidel Castro, pues afirmó que no existía la cédula obligatoria para su instalación del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (COMAEP). Además, aseguró que en los archivos de su administración no existía un papel que autorizara su instalación.

En este sentido, la Alcaldía Cuauhtémoc publicó un comunicado en el que se señaló la recolección de 15 mil firmas para la remoción de las estatuas, pero esta petición se hizo cuatro años atrás en la plataforma de Change.org, la cual no tiene forma de garantizar que todas las firmas sean de personas que habitan en una misma demarcación.