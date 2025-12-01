VERSUS ¬ Una embajada es mucho para Gertz: consumió 7 años por su ambición y egoísmo

El paso de Alejandro Gertz Manero por la FGR fue un periodo de "pérdidas" y "sabotaje" al combate a la corrupción en México, coincidieron Ana Lilia Pérez, Perla Velázquez y Alejandro Páez Varela en VERSUS, programa de SinEmbargo Al Aire. En el programa se abordó como esta gestión fue un "despojo a la nación" por la dilación y negligencia en casos de alto impacto como la Estafa Maestra, Odebrecht y la impunidad de figuras como Alejandro Moreno y Emilio Lozoya, y por el uso "faccioso" de la institución para resolver conflictos personales.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).–Con la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) se deja atrás una gestión de siete años de "pérdidas" y "sabotaje" para el combate a la corrupción en México. Por lo mismo, la posibilidad de que reciba una embajada como premio de consolación es una medida "infinitamente desmedida", coincidieron Ana Lilia Pérez, Perla Velázquez y Alejandro Páez Varela en VERSUS.

Alejandro Páez Varela catalogó el periodo de Gertz Manero en la FGR como un despojo a la nación: "Es una lástima que se le haya permitido robarse tantos años de tiempo valioso en la fiscalía. Es una verdadera pena que el personaje se haya aventado 7 años". Más adelante, insistió: "fueron 7 años de pérdidas o sea 7 años que se fueron al vacío a la nada y es una pena".

Por su parte, la periodista Ana Lilia Pérez elevó la magnitud del daño, señalando que Gertz Manero le quitó "7 años de la primer fiscalía autónoma dotada de muchas más atribuciones [y] mucho más presupuesto", y con ello "le quitó la posibilidad de procesar casos de muy alto impacto".

"A Gertz Manero yo le atribuyo no solo la dilación en los casos de alto impacto, le atribuyo la negligencia y más aún le atribuyo el sabotaje de los casos de alto impacto en nuestro país. Llámese Estafa Maestra llámese el caso Odebrecht llámese esta impunidad a Alejandro Moreno o el caso de Emilio Lozoya", el exdirigente de Pemex acusado de desfalcar a la petrolera mexicana.

Alejandro Páez Varela lo vinculó a su vez directamente con la impunidad de personajes polémicos: "Si usted quiere encontrar la razón por la cual el Congreso nunca analizó siquiera la posibilidad de que Alejandro Moreno Cárdenas fuera desaforado la va a encontrar en Alejandro Gertz Manero que nunca envía la solicitud de desafuero".

Otro punto de crítica fue el uso faccioso de la institución para resolver conflictos personales, lo que desdibujó su papel en el proyecto de combate a la corrupción del gobierno, indicó Perla Velázquez. "No puede ser que en su titularidad como Fiscal general de la República el ‘único logro’ que haya tenido haya sido una carpeta en contra de su familia”.

Páez Varela calificó esta priorización como "patética" al recordar cómo lo primero que hizo llegando a la Fiscalía fue resolver sus temas personales: “Me parece, patético, patético", apuntó.

Ana Lilia Pérez indicó por su parte que Gertz Manero traicionó al mismo proyecto que lo hizo Fiscal General del país. “En ningún momento acompaña un proceso de transformación o de combate a la corrupción".

En ese sentido, coincidieron que la designación de Gertz Manero como Embajador es una recompensa inmerecida por la falta de resultados y la opacidad en su salida.

"¿Se merece con cada uno de estos resultados que le den una embajada? Pareciera que también estamos cambiando esa idea de las embajadas de decir 'Bueno son los premios de consolación que se terminan dando a personajes que no están dando resultados'", cuestionó Perla Velázquez.

Páez Varela consideró el posible nombramiento como una ofensa a los mexicanos: "Yo estoy totalmente en desacuerdo con que se le dé una embajada. Si quieren entretenerlo que lo pongan a contar su dinero que es mucho, sus obras de arte, todos sus negocios". Y añadió: "por dignidad se le debería mandar a su casa y punto. Si no es que abrirle un proceso e investigarlo".

Ana Lilia Pérez coincidió, argumentando que el Fiscal, al ser "inmensamente rico" y haber dañado la función pública, "debería de tener un mínimo de honorabilidad a ese señor y retirarse de la vida pública ofreciendo disculpas por todo el daño que generó. No es posible que quiera seguir viviendo del presupuesto".