Gertz Manero le roba 7 años a la 4T y deja una FGR mediocre, mañosa y sin resultados

Obed Rosas

27/11/2025 - 10:02 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Gertz Manero nunca solicitó el desafuero de “Alito”. Ahora el líder del PRI lo llora

Senado y Ejecutivo activan ruta para elegir nuevo Fiscal General: esto marca la Ley

A Gertz se le caen todos los casos y siempre tiene a quién culpar: jueces, la UIF...

El legado de Gertz Manero se define por lo que no ocurrió: grandes casos sin sentencias, investigaciones que se diluyeron y una Fiscalía que se volvió una institución “inerte” frente a la corrupción y los delitos de alto impacto. Con su salida deja una FGR que enfrenta una crisis de resultados.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Alejandro Gertz Manero deja la Fiscalía General de la República (FGR) luego de una gestión de casi 7 años en la que no obtuvo resultados ni avances en los principales casos de corrupción que cayeron en sus manos como sucedió con la Estafa maestra, el caso Odebrecht, el desfalco en Pemex, la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, y la que se inició y al parecer abandonó contra el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificado por el Senado, Gertz fue nombrado en 2019 como el primer Fiscal General del país en la era posterior a la Procuraduría, con la expectativa de encabezar una institución fortalecida, capaz de atender los casos de corrupción heredados del sexenio de Enrique Peña Nieto. En su escritorio quedaron sin avanzar los contratos con OHL, Pegasus, Ayotzinapa y, posteriormente, el operativo "Rápido y Furioso".

Hoy deja esa Fiscalía para ahora ocupar la de Embajada de "un país amigo", sobre el cual no dio más detalles. Cómo última decisión nombró a Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia, con lo cual la hasta hoy Consejera de la Presidencia asumirá de manera interina el control de la Fiscalía General de la República.

La Constitución establece en su Artículo 102 que a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado tiene 20 días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal.

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna.

Alejando Gertz Manero dijo esta mañana que la carta de Ismael “El Mayo” Zambada pide que México le asista en el proceso de extradición desde Estados Unidos, pero el Fiscal General de la República recordó que es una obligación del Estado mexicano acompañar a un detenido en el extranjero y solicitar que sea enviado a territorio nacional si acá tiene pendientes con la justicia.
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Gustavo Alberto, Cuartoscuro

Al momento de abandonar la Fiscalía General de la República, ninguno de los casos de alto perfil que Alejandro Gertz tuvo en sus manos ha terminado en sentencias contra figuras relevantes del poder político. Lejos de avanzar, los expedientes se han debilitado, se han congelado o han vivido reveses judiciales que hoy pesan en el balance de la gestión del Fiscal.

Al final, para Gertz Manero la culpa siempre estuvo en otro lado.

De esta manera, Gertz optó por responsabilizar al Poder Judicial o a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de las causas que la Fiscalía a su cargo no logró mantener en los juzgados. Hace unos meses culpó a la UIF sobre el fracaso en la investigación contra el expresidente Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En julio, Alejandro Gertz anunció una nueva carpeta de investigación contra Peña Nieto por la compra del software Pegasus, pero desde entonces no ha vuelto a informar sobre avances o el estado que guardan las diligencias.

Otro de los casos que exhibió la parálisis institucional en la FGR fue la trama de corrupción Odebrecht. Mientras otros países cerraron procesos y emitieron sentencias, en México el expediente permanece atascado. Emilio Lozoya es el único implicado que ha pisado la cárcel, y hoy continúa su proceso desde su casa bajo arresto domiciliario.

Gertz atribuyó la falta de avances a supuestas “chicanadas” del Poder Judicial, pero desde febrero no ha dado nuevos informes.

En el caso del actual dirigente priista, Alejandro Moreno Cárdenas abrió una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, según documentos obtenidos por SinEmbargo.

Sin embargo, la FGR nunca presentó una solicitud al Congreso para quitar a "Alito" su fuero y enfrentar estos señalamientos. Así lo confirmó el Diputado Hugo Eric Flores Cervantes, quien indicó que la Fiscalía "nunca presentó ninguna solicitud para quitarle el fuero constitucional al entonces Diputado Alejandro Moreno".

En el caso contra Rosario Robles Berlanga, pese a las investigaciones que se desprendieron de la Auditoría Forense en manos del equipo de Muna Dora Buchain, la FGR nunca pudo sustentar la responsabilidad de la exsecretaria de estado de Enrique Peña Nieto y ella quedó absuelta de las acusaciones en su contra por su presunta participación en el desvío de más de cinco mil millones de pesos de la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Lo mismo sucedió con Juan Collado, el abogado de connotados priistas como el expresidente Carlos Salinas de Gortari. La Fiscalía de Gertz Manero tampoco pudo mantener el caso y en enero de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó la absolución de Juan Collado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, de los cuales había sido señalado como probable responsable en 2019

Más allá de estos casos, las cifras oficiales también hablan de un deterioro en la procuración de justicia a su cargo. Datos del Inegi muestran que desde 2019 la FGR recibe menos denuncias e inicia menos carpetas de investigación. En delitos financieros, históricamente relevantes para perseguir corrupción y operaciones de lavado, la caída es drástica: de más de 10 mil carpetas abiertas en 2018 a apenas poco más de dos mil en 2024.

A ello se suma otro lastre: más de nueve mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecución al cierre de 2023. Para los especialistas, este dato evidencia una Fiscalía incapaz de cumplir siquiera sus funciones esenciales.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La segunda vida de las cosas

“La frase ‘usar y tirar’ define el modelo económico que ha dominado la industrialización global, una metodología...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

En busca de un fiscal a modo

"La 4T quiere un Fiscal a modo, que persiga los delitos que ellos quieren perseguir y no...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Lo que sí fue un intento de golpe de Estado

"Brasil nos ofrece una lección que en México convendría no ignorar. Un verdadero golpe de Estado no...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La transición española, más allá de la democracia

España logró desmontar su antiguo orden autoritario y reconfigurar su arreglo institucional hacia un modelo de acceso...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

+ Sección

Galileo

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

2

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
3

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
4

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
5

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
6

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Enestina Godoy asume la FGR
7

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
8

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
9

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

10

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
11

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

El balance de muertos a causa del incendio que afectó a varios rascacielos de Hong Kong aumentó a 128, según confirmaron las autoridades locales.
12

Cifra de muertes por incendio en rascacielos de Hong Kong sube a 128; hay 3 detenidos

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
13

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
14

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
15

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad.
1

Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
2

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
3

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
4

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
5

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
6

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
7

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Empleo crece en México en octubre; sube 1.1 millones comparado a 2024
8

Empleo crece en México y suma 1.1 millones más respecto a octubre de 2024: Inegi

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
9

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

Trump anunció que va a "pausar permanentemente" el ingreso a EU de migrantes provenientes de "países del tercer mundo", luego del tiroteo en Washington.
10

Trump promete "pausar permanentemente" migración a EU de países "del tercer mundo"

Enestina Godoy asume la FGR
11

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
12

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán