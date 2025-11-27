Gertz se va: Dice que CSP le propuso ser Embajador. Ernestina Godoy llega a la FGR

Tras casi siete años al frente de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia en medio de un historial marcado por investigaciones emblemáticas que no llegaron a sentencia, expedientes que se debilitaron con el tiempo y críticas sobre la parálisis de la institución. El todavía Fiscal dejó su cargo rumbo a una embajada, cuyo destino no precisó, y abrió así un nuevo capítulo en la FGR, una de las dependencias más cuestionadas del sexenio.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Alejandro Gertz Manero presentó al Senado de la República su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) luego de una gestión de casi 7 años con grandes casos sin sentencias, investigaciones que se diluyeron y una Fiscalía que se volvió una institución “inerte”, para ahora ocupar la de Embajada de "un país amigo", sobre el cual no dio más detalles.

A través de una carta dirigida a Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, Gertz Manero informó que se separa de su cargo como Fiscal General tras aceptar la invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum de ser Embajador en otro país, el cual no especificó.

“Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual está en tratamiento en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y agradezco; ratificando así a mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal de la República”, indicó.

La propuesta fue avalada por el Senado de la República con 74 votos a favor y 22 en contra, en una sesión en la que la oposición cuestionó los términos en los que el Fiscal presentó la separación al cargo.

Gertz Manero resolvió en una de sus últimas decisiones como Fiscal General de la República a Ernestina Godoy Ramos titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia, con lo cual la hasta hoy Consejera de la Presidencia asumirá de manera interina el control de la Fiscalía General de la República.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LFGR) establece en su Artículo 21 que “la persona titular de la Fiscalía General será suplida en sus excusas, ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial”, nombramiento que se le otorga este jueves a Godoy Ramos.

Ernestina Godoy Ramos se desempeñó entre el 10 de enero de 2020 y el 9 de enero de 2024 como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México a propuesta de la entonces Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, con quien trabajó previamente como Procuradora capitalina, del 5 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2020.

Alejandro Gertz solicitó a la presidenta del Senado informar al pleno de la Cámara alta su decisión para que de esta manera dé inicio el proceso de su ratificación como Embajador.

“Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano”, aseveró en la misiva.

Ante la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), la Ley prevé un procedimiento escalonado que contempla la participación de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

El proceso arranca en el Senado: ese órgano tiene 20 días para integrar y aprobar, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, una lista de al menos diez candidatos. Esa lista debe enviarse al Ejecutivo Federal, que dispone de 10 días para seleccionar, de entre ellas, una terna que a su vez remitirá otra vez al Senado para su votación final.

Si el Senado no cumple con su obligación en el plazo fijado, el Ejecutivo puede enviar directamente una terna y nombrar provisionalmente al o la Fiscal General. Además, la Constitución indica que la designación definitiva se hará respetando los requisitos de la plaza (edad, antigüedad profesional, no condena por delito doloso) y que el cargo dura nueve años.

ÉSTA ES LA CARTA ÍNTEGRA

Señora Senadora Laura Itzel Castillo Juárez

Presidenta de la Mesa Directiva

Senado de la República

Presente

Muy distinguida Presidenta Senadora:

Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual está en tratamiento en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y agradezco; ratificando así a mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal de la República.

Debido a lo anterior yen pego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, respetuosamente, tenga bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República; a efecto de que, si así lo estimara conveniente el Órgano Legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento con base en los dispuesto en la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia.

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano.

Atentamente

Alejandro Gertz Manero