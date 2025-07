Gertz acusa a EU de dejar entrar a Chávez Jr. pese a orden de aprehensión en México

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó la mañana de este martes al Gobierno de Estados Unidos (EU) de haber permitido el ingreso de Julio César Chávez Jr. como turista, a pesar de que tenía conocimiento de que en México existía una orden de aprehensión en su contra.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el Gobierno de México había enviado la información necesaria para solicitar su detención, sin embargo, las autoridades estadounidenses no actuaron y le permitieron ingresar al menos una o dos ocasiones por Tijuana.

“Los Estados Unidos lo identificaron perfectamente, sabían que era delincuente, no lo detuvieron. Nosotros hicimos una serie muy grande de gestiones para que nos lo entregaran. No lo hicieron. Tal parece que a través de la entrada por Tijuana, que es una entrada en la que se mueven decenas de miles de personas a diario, este individuo entró una o dos veces al país. Los americanos lo sabían, lo han declarado. No nos lo informaron”, dijo Gertz Manero.