Gertz Manero nunca solicitó el desafuero de “Alito”. Ahora el líder del PRI lo llora

Redacción/SinEmbargo

27/11/2025 - 4:43 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los priistas tienen un Fiscal de oro: Gertz no toca a “Alito”, Peña, Robles, Lozoya

ENTREVISTA ¬ El expediente "Alito" desapareció y FGR nunca lo acusó: Hugo Eric Flores

La FGR sigue los pasos al presidente del PRI y hasta pidió ayuda al Gobierno federal

Alejandro Moreno Cárdenas salió en defensa esta tarde del desempeño de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, dependencia que lo investigaba por enriquecimiento ilícito, fraude fiscal y desvío de fondos, pero que nunca presentó una solicitud de desafuero (retiro de inmunidad) ante la Cámara de Diputados para que pudiera enfrentar un proceso judicial.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– Alejandro Gertz Manero ”ha sido un servidor público serio, que ha conducido su labor con estricto apego a la legalidad, sin tintes políticos, con imparcialidad, sin protagonismos y defendiendo la autonomía institucional”, defendió Alejandro Moreno Cárdenas ante la renuncia del Fiscal General de la República.

“Lamento mucho el movimiento golpista que los narcopolíticos de Morena emprendieron en su contra. Es una muestra más del rostro autoritario de este régimen, que quiere imponer una narcodictadura terrorista y comunista en México”, escribió el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), previó a la confirmación de la salida de Gertz Manero de la FGR.

La administración de Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) se ha distinguido por su pasividad frente a importantes casos de corrupción heredados de la última gestión presidencial del PRI, incluyendo la Estafa Maestra, Odebrecht, el desfalco en Pemex y las investigaciones, iniciada y aparentemente suspendida, contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el actual líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien hoy lo defiende.

La investigación de la Fiscalía General contra "Alito" Moreno Cárdenas fue distinta a la que llevaba a cabo la Fiscalía de Campeche. La FGR profundizó las pesquisas a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja. Esta carpeta de investigación (FED/FEMCC-CAMP/0000275/2002) se enfocó en los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, como publicó SinEmbargo el 12 de septiembre de 2022.

Los señalamientos se enfocaron en el periodo comprendido entre 2015 y 2020, que abarca prácticamente el tiempo en que "Alito" se desempeñó como Gobernador de Campeche, aunque en 2020 ya presidía el PRI.

El documento obtenido sobre la investigación de Moreno Cárdenas. Foto: SinEmbargo

Para llevar a cabo sus pesquisas, la FGR giró oficios a dependencias del Gobierno federal solicitando información sobre procedimientos administrativos relacionados con Moreno Cárdenas. Estos oficios fueron marcados con carácter “RESERVADO y URGENTE”.

A pesar de la existencia de esta investigación federal y la persecución de múltiples delitos, Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados —instancia encargada de evaluar el desafuero— reveló a “Los Periodistas” el 28 de agosto pasado que la FGR nunca presentó formalmente una solicitud de retiro de la inmunidad constitucional contra Alejandro Moreno.

Esta declaración es clave porque, aunque la FGR había profundizado en los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos y fraude fiscal, la solicitud formal para que pudiera ser juzgado nunca llegó al Congreso.

Flores Cervantes ahondó en el misterio del caso ante la Cámara Baja, señalando que en los expedientes no existe “ninguna solicitud de parte de la Fiscalía”. Indicó que, si bien él había leído notas periodísticas que hablaban sobre una solicitud de la Fiscalía General, dicha petición nunca llegó a la Cámara de Diputados, quedando solo como "información periodística".

De hecho, al inicio de la LXVI Legislatura, la Sección Instructora revisó sus archivos y solo encontró un documento referente al caso "Alito", el cual indicaba que el asunto no se radicaba debido a supuestas suspensiones obtenidas mediante amparos.

En contraste, la única solicitud formal de desafuero que sí fue presentada ante la Cámara de Diputados provino de la Fiscalía de Campeche, la cual solicitó retirarle la inmunidad constitucional a Moreno Cárdenas por primera vez el 17 de agosto de 2022, por delitos como enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador.

Esta solicitud inicial se quedó "en la congeladora". Por lo tanto, el hecho de que el expediente del priista aparentemente “desapareció” de los archivos de la Sección Instructora y que la FGR nunca promovió el desafuero, a pesar de investigar múltiples delitos graves, ilustra cómo la acción penal federal se detuvo antes de buscar la separación del cargo necesaria para que Moreno Cárdenas pudiera ser juzgado.

Lo cierto es que el desempeño de la Fiscalía General de la República bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, ha sido clave para garantizar la impunidad de prominentes figuras priistas al mostrar inacción en la persecución de delitos graves.

De manera similar a la de “Alito”, en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, quien enfrentaba al menos tres carpetas de investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito desde 2022, Gertz Manero confirmó que estas no fueron judicializadas. El Fiscal General argumentó que las denuncias no fueron ratificadas y que no se le entregaron las pruebas, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera había hecho públicos datos de prueba que señalaban un esquema de enriquecimiento ilícito.

Una Jueza Federal determinó actuar en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, al quedar sin efecto la suspensión definitiva que le fue otorgada.
El Fiscal General de la República. Alejandro Gertz Manero, podrá ejecutar la orden de aprehensión en contra del exgobernador. Foto: Presidencia

La FGR también contribuyó a la impunidad mediante fallas procesales que culminaron en la absolución de acusados de alto perfil. En el caso de Rosario Robles Berlanga, quien estuvo tres años en prisión por la denominada “Estafa Maestra”, la FGR no pudo comprobar su responsabilidad. En febrero de 2023, la exsecretaria fue exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público, librándose de las acusaciones relacionadas con el desvío de cinco mil millones de pesos, y su caso fue oficialmente cerrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en octubre de 2024.

Otra "derrota" significativa para la FGR ocurrió en el proceso contra el abogado Juan Collado Mocelo, quien fue absuelto de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en enero de 2024. Además, un Juez federal finalizó el proceso en su contra por defraudación fiscal en abril de 2024, al considerar que el delito ya había prescrito.

Finalmente, el desempeño de Gertz Manero ha sido cuestionado por su ineficiencia y por atribuir la falta de resultados a terceros, lo que ha permitido que los procesos se estanquen y los implicados obtengan beneficios. El caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, implicado en el escándalo Odebrecht, es un ejemplo en el que la FGR ha sufrido múltiples reveses.

A pesar de ser el único que pisó la cárcel, Lozoya cumple arresto domiciliario desde febrero de 2024. Gertz Manero ha señalado que el proceso está detenido por supuestas "chicanadas" y fallas en el Poder Judicial, descargando la responsabilidad por el anquilosamiento de la causa penal.

Esta serie de desenlaces en los casos de Moreno Cárdenas, Peña Nieto, Robles, Lozoya y Collado ilustran cómo la actuación de la FGR ha sido ineficaz, confirmando la percepción de que los fiscales están en un "fango" de impunidad, ineficiencia y complicidad.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La segunda vida de las cosas

“La frase ‘usar y tirar’ define el modelo económico que ha dominado la industrialización global, una metodología...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

En busca de un fiscal a modo

"La 4T quiere un Fiscal a modo, que persiga los delitos que ellos quieren perseguir y no...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Lo que sí fue un intento de golpe de Estado

"Brasil nos ofrece una lección que en México convendría no ignorar. Un verdadero golpe de Estado no...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La transición española, más allá de la democracia

España logró desmontar su antiguo orden autoritario y reconfigurar su arreglo institucional hacia un modelo de acceso...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

+ Sección

Galileo

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
2

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

3

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
4

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
5

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
6

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Enestina Godoy asume la FGR
7

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
8

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Diciembre traerá ajustes en el calendario del ISSSTE.
9

¿Cuándo es el pago de Pensionissste correspondiente a diciembre? Aquí los detalles

La SSP de Chiapas anunció la detención de "El Coreano", quien presuntamente era uno de los reclutadores que operaban para el CJNG en el rancho Izaguirre.
10

"El Coreano", reclutador del CJNG ligado al rancho Izaguirre, es detenido en Chiapas

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
11

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

Trump anunció que va a "pausar permanentemente" el ingreso a EU de migrantes provenientes de "países del tercer mundo", luego del tiroteo en Washington.
12

Trump promete "pausar permanentemente" migración a EU de países "del tercer mundo"

Alejandro Gertz Manero
13

La FGR de Gertz dejó al huachicol correr a sus anchas: las sentencias cayeron a CERO

14

Gertz Manero nunca solicitó el desafuero de “Alito”. Ahora el líder del PRI lo llora

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
15

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
1

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
2

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
3

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
4

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
5

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
6

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Empleo crece en México en octubre; sube 1.1 millones comparado a 2024
7

Empleo crece en México y suma 1.1 millones más respecto a octubre de 2024: Inegi

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
8

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica

Trump anunció que va a "pausar permanentemente" el ingreso a EU de migrantes provenientes de "países del tercer mundo", luego del tiroteo en Washington.
9

Trump promete "pausar permanentemente" migración a EU de países "del tercer mundo"

Enestina Godoy asume la FGR
10

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
11

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

La Presidenta Sheinbaum reveló este viernes que "han habido más de 10 detenciones recientes" por el caso Ayotzinapa; además, evalúan el retorno de exmiembros del GIEI.
12

Hay más de 10 capturas nuevas por caso Ayotzinapa: CSP; evalúan retorno de expertos