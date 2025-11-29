El único caso donde Gertz avanzó como Fiscal fue el de la demanda contra su familia

Montserrat Antúnez

29/11/2025 - 12:05 am

Alejandro Gertz Manero insistió en la detención de sus familiares durante el tiempo que fue Fiscal General de la República, un caso que avanzó en la Fiscalía de la Ciudad de México, mientras acumulaba casos de interés nacional sin resolver en la FGR.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– "Fui víctima de una detención arbitraria, consecuencia de una persecución institucional encabezada por Alejandro Gertz Manero", así describió Alejandra Cuevas Moran, sobrina política del exfiscal General de la República, los más de 500 días que pasó privada de la libertad sin sentencia por un delito que no cometió. El caso exhibió cómo Gertz Manero abusó de su cargo para emprender una venganza personal, algo que, de acuerdo con la familia Cuevas Moran, avanzó con la complicidad de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Alejandra Cuevas Moran fue detenida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, al sur de la ciudad, en octubre de 2020 por una denuncia que Gertz Manero interpuso contra ella y su madre, Laura Morán, por "homicidio por descuido".

Las acusó a ambas de la muerte de su hermano Federico Gertz en 2015. Desde agosto de ese año inició un proceso en la Fiscalía capitalina, y aunque la dependencia no encontró elementos para ejercer penalmente, Alejandro Gertz promovió recursos de revisión y en 2020, ya como Fiscal General de la República, la Fiscalía de la ciudad, entonces encabezada por Ernestina Godoy, solicitó una orden de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas que se ejecutó pese a que ella contaba con una suspensión jurídica.

Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas y nieto de Laura Morán, acusó desde entonces ante medios de comunicación que el Fiscal Gertz intentó extorsionar a sus familiares para declararse culpables. "[Gertz Manero] utilizó a la Fiscalía para extorsionarnos, para exigirnos declaraciones de delitos fabricados", expuso en enero de 2022 en entrevista para el programa Los Periodistas, de SinEmbargo Al Aire.

Dos meses después, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó el caso y determinó por unanimidad que fue incorrecto atribuirle a Alejandra el fallecimiento del Federico Gertz bajo la figura jurídica de “garante accesoria” por ser una figura que no existe en las leyes; también concluyó que, si bien colaboró con su madre en algunas de las tareas de cuidado, no existía evidencia de que ella aceptó hacerse cargo de Federico, que tomara decisiones sobre sus cuidados o viviera con él.

Luego de esa resolución y de permanecer 527 días detenida, Alejandra Cuevas obtuvo su libertad el 28 de marzo de 2022. La resolución de la Corte también sirvió para exonerar a Laura Morán, quien era investigada por el mismo caso.

Alejandra Cuevas Morán salió del Centro de Reinserción en Santa Martha el 28 de marzo de 2022.
Alejandra Cuevas Morán salió del Centro de Reinserción en Santa Martha el 28 de marzo de 2022 luego de la SCJN le otorgará un amparo que la exculpo del cargo de homicidio en perjuicio de Federico Gertz Manero. Foto: Cuartoscuro.

Ante los señalamientos a la Fiscalía capitalina que reactivó el caso, la entonces titular Ernestina Godoy justificó el trabajo de la dependencia en un mensaje a medios, recordó que la averiguación previa del caso fue iniciada en 2015 y que en el proceso, tanto la parte denunciante como las acusadas, "siempre hicieron valer su derecho a inconformarse con la presentación de pruebas testimoniales y pruebas periciales".

La Fiscal argumentó que las y los ministros de la SCJN "en ningún caso sostuvieron que las autoridades hubiesen fabricado un delito o que hubiesen manipulado la ley", ni refirieron que las pruebas de cargo "fueran falsas, o que se hubieran obtenido ilícitamente o hubieran sido alteradas", ni que existiera una actuación irregular de la Fiscalía capitalina.

Ernestina Godoy, nombrada recientemente por Gertz Manero como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, un cargo que la coloca automáticamente al frente de la FGR en ausencia del titular, descartó entonces en entrevista con Radio Fórmula que Alejandro Gertz la presionara para actuar en el caso.

En la entrevista reconoció que en otros momentos mantuvo conversaciones con Alejandro Gertz para atender asuntos puntuales, pero no para acordar actuar en el caso familiar del Fiscal.

La aclaración la hizo luego de que, antes de la resolución de la SCJN, un audio difundido en redes sociales mostró una conversación entre Gertz Manero y Juan Ramos López, su brazo derecho y Fiscal de Control Competencial. En ese audio Gertz aseguró tener el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, el cual iría en contra de mantener a Alejandra Cuevas detenida. En la charla mencionó que había tenido conversaciones con ese Ministro y con el entonces Ministro presidente Arturo Zaldívar.

Alejandro Gertz se justificó al asegurar que es "absolutamente válido" hablar con los ministros y calificó cómo "una forma de extorsión" la intervención de la llamada.

Alonso Castillo se pronunció sobre estos señalamientos en marzo de 2024, en entrevista para el programa Close Up, de SinEmbargo Al Aire. El hijo de Alejandra Cuevas planteó que más bien es Gertz Manero quien extorsiona, también lo calificó como un hombre "extremadamente vengativo".

"Está comprobado, es un hombre que viola los derechos humanos, que extorsiona, que utiliza todos los mecanismos a su disposición para hacer su santa voluntad y nadie le pone un hasta aquí", planteó.

 

Laura Morán, excuñada de Gertz Manero murió en febrero de 2024 a los 96 años, en ese entonces su hija Alejandra Cuevas anunció que continuaría con la búsqueda por justicia.

El 11 junio de este 2025 Alejandra Cuevas presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que acusó al exfiscal Gertz Manero de utilizar "el poder del Estado" para perseguirla a ella, a su madre y a sus hijos, una situación que, expuso, los forzó a dejar el país una vez que obtuvo su libertad.

Con la investigación de la CIDH busca que el Gobierno mexicano , particularmente la FGR, admita su responsabilidad en la fabricación de delitos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre esta denuncia,  afirmó que el caso contra Alejandra Cuevas ya está aclarado y resuelto. La mandataria opinó que la SCJN resolvió el asunto en su momento y que también fue clarificado por la Fiscalía de la Ciudad de México. Sheinbaum evitó reconocer la participación del Gobierno federa.

–¿Habría este reconocimiento por la participación del Fiscal [Gertz Manero]? –se le preguntó en la conferencia matutina del 13 de junio en Palacio Nacional.

–Tiene que aclararse y entiendo en su momento la Corte lo resolvió, entonces yo creo que ya se aclaró y ya está resuelto –respondió la Presidenta.

Aunque Alejandra Cuevas y Laura Morán fueron exoneradas el caso destaca porque derivó en una detención en la Ciudad de México mientras otras investigaciones por hechos de corrupción, como la Estafa Maestra, el caso Odebrecht, el desfalco en Pemex, el caso Ayotzinapa o investigaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto no avanzaron durante los casi siete años que Alejandro Gertz Manero estuvo a frente de la FGR.

Montserrat Antúnez

Montserrat Antúnez

Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos. Conductora del programa En Defensa del Consumidor y el noticiero Dos con Todo, junto a Dulce Olvera, en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

