El Senado recibe registro de 43 aspirantes a dirigir la FGR; figuran Godoy y Almaguer

El Senado publicó la lista de aquellos candidatxs que buscan encabezar la FGR: 43 aspirantes (sólo 6 mujeres) serán reducidos a 10 finalistas; los enviarán a Sheinbaum para que elija una terna.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– El Senado de la República ha publicado este lunes la lista de los 43 aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR) tras la salida de Alejandro Gertz Manero, quien asumirá una Embajada: entre los que pasaron el primer filtro están Ernestina Godoy, actual encargada interina de la dependencia, así como el exsubsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, y el exdiputado de Morena, Hamlet Almaguer.

En total, en la lista de 43 aspirantes son apenas seis mujeres. Además de Godoy, que asumió como encargada interina de la FGR el viernes pasado y antes fue Consejera Jurídica de Sheinbaum y Fiscal de la Ciudad de México, se suma Luz María Zarza Delgado, quien fuera candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque no fue elegida por el voto popular para integrar el pleno.

Entre los 37 hombres inscritos está Peralta, quien además de Subsecretario de Gobierno con el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue Administrador general de Aduanas.

También aparece Almaguer, quien fue legislador federal morenista entre 2021 y 2024. Ahora, se desempeña como consejero nacional de Morena. Es señalado de pertenecer a la Luz del Mundo, cuyo líder supremo, Naasón Joaquín García, fue condenado en 2022 por violar a niñas y aún debe responder por otros delitos de abuso y tráfico sexual de menores.

En la lista del Senado aparece asimismo el abogado César Mario Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo, detenido en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo por sus nexos con el narcotráfico. Gutiérrez Priego fue aspirante a Ministro de la SCJN, pero tampoco logró alcanzar los votos para sumarse al máximo Tribunal del país.

¿Cuál es el proceso en el Senado?

Luego de que Ernestina Godoy asumiera de forma provisional la titularidad del despacho de Fiscal General, notificó al Senado para que iniciara el procedimiento de renovación.

A partir de esa notificación, el Senado tiene 20 días para integrar y aprobar, con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, una lista de al menos 10 aspirantes al cargo, salida de los 43 hombres y mujeres que aprobaron los filtros básicos.

Esa lista debe enviarse a la Presidenta Sheinbaum. Si el Senado incumple el plazo, la facultad pasa directamente al Ejecutivo, quien puede enviar una terna libre y designar provisionalmente a un Fiscal General.

Sin embargo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó el domingo que esta semana la Cámara Alta integrará la lista de 10 personas aspirantes a ocupar el cargo de la FGR, que se pondrá a consideración del Pleno.

Luego de ser aprobada, la lista se remitirá a la Presidenta Sheinbaum, quien, a su vez, devolverá al Senado una terna, tal como lo establece la Constitución mexicana. Tiene 10 días para elegir a las y los finalistas. Si el Ejecutivo no llegara a enviar la terna en tiempo, el Senado puede elegir directamente de la lista inicial. Con la terna definida, el Senado debe entonces realizar comparecencias y, con base en ellas, proceder a la votación. Para que haya nombramiento, se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los senadores presentes, y esto debe ocurrir dentro de un plazo máximo de 10 días. Los aspirantes deben cumplir requisitos estrictos como ser mexicanos por nacimiento, tener al menos 35 años, poseer un título de licenciatura en Derecho con una antigüedad mínima de 10 años, gozar de buena reputación, y no haber sido sentenciados por delito doloso. La Ley de la Fiscalía agrega que la buena reputación incluye elementos objetivos, como la trayectoria profesional, y subjetivos, como honorabilidad, independencia y reconocimiento social.

El Fiscal General que resulte designado ejercerá un mandato de nueve años, sin posibilidad de remoción salvo por causas graves y bajo un procedimiento que puede ser objetado por el Senado.

Inicia una nueva etapa en la FGR: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió nuevamente a la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) y señaló que es un ciclo que se ha cumplido, pero que ahora inicia otro, después de "acordarlo conjuntamente". Además, reconoció al exfiscal por arrancar una nueva etapa como Embajador.

"Yo pienso que se cumplió un periodo e inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Entonces mis respetos y reconocimiento al Fiscal Alejandro Gertz Manero y pues inicia una nueva etapa", dijo en su conferencia de prensa matutina de este lunes.