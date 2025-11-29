Godoy anuncia cambios en la FGR tras salida de Gertz; Elizalde Mora llega a la AIC

Este es el primer ajuste que realiza la encargada de la FGR, Ernestina Godoy, tras la renuncia del Fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida de manera interina por Ernestina Godoy tras la salida de esta oficina de Alejandro Gertz Manero, nombró este viernes a Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Esta decisión forma parte de una serie de cambios que tendrán lugar luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara la salida de Gertz Manero de la Fiscalía para representar a México como embajador en un país amigo.

Héctor Elizalde Mora es cercano al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues ocupó varios cargos durante el periodo en que el hoy secretario encabezó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), con Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno capitalina.

Al pueblo de México: Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia… pic.twitter.com/6ODsDJCgOI — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) November 28, 2025

El nuevo titular de la AIC es licenciado en Derecho y se desempeñó como director general de apoyo táctico en la Secretaría de Gobernación (Segob) y director general de Inteligencia Operativa en la misma dependencia. Ahora llega a su nievo encargo sustituyendo a Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez.

Los cambios que están teniendo lugar incluyen también la llegada de César Oliveros Aparicio a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR. Oliveros sustituye a Alfredo Higuera Bernal en este cargo.

Oliveros ocupaba un lugar dentro de la unidad anticrimen organizado y se especializaba en temas de robo de hidrocarburo y mantiene cierta cercanía con Ernestina Godoy.

Laura Ángeles Gómez es otra de las figuras que arriban a la Fiscalía en esta primera etapa de reconfiguración institucional. Ángeles Gómez es una funcionaria que lleva 25 años colaborando con la fiscal Godoy y ocupará la Oficialía Mayor, donde hasta hoy se desempeñaba Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre.