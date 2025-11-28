Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

La exfiscal capitalina agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por la confianza depositada en ella desde el arranque del nuevo Gobierno.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– Ernestina Godoy Ramos anunció el fin de su etapa al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y confirmó este viernes que asumirá como encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), un día después de que Alejandro Gertz Manero formalizara su renuncia ante la institución para encaminarse a una Embajada.

“Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”, escribió en redes sociales, mensaje con el que confirmó el relevo.

Godoy informó que el jueves presentó su renuncia como Consejera Jurídica de la Presidencia —cargo que ocupaba desde el 1 de octubre de 2024— y explicó que el mismo día fue designada por Gertz como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial. Bajo el artículo 21 de la Ley de la FGR, ese nombramiento la coloca automáticamente al frente de la Fiscalía en ausencia del titular.

Esta misma mañana, al ser cuestionada al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum elogió la labor de Ernestina Godoy, pero evitó responder si permanecerá frente a la institución, ya que aseguró que dicha decisión le corresponde únicamente al Senado de la República.

"Ernestina es una mujer extraordinaria, de principios, honesta, de muchas convicciones y demostró sus resultados cuando fue Fiscal de la Ciudad de México", resaltó la mandataria.

Al pueblo de México: Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia… pic.twitter.com/6ODsDJCgOI — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) November 28, 2025

Por su parte, la exfiscal capitalina agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por la confianza depositada en ella desde el arranque del nuevo Gobierno.

“Servir al pueblo de México desde esta responsabilidad ha sido uno de los mayores retos y privilegios de mi trayectoria”, afirmó, al destacar que la transformación de la vida pública del país “es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo”, añadió.

Ernestina Godoy señaló que cierra esta etapa “agradecida y orgullosa” de los avances logrados en la Consejería Jurídica, y expresó que tiene “certeza de que México sigue caminando con rumbo firme hacia un futuro más justo, más humano y con más derechos para todas y todos”.

La llegada de Godoy ocurre mientras el Senado inicia el procedimiento para nombrar al nuevo o la nueva Fiscal General.

La renuncia de Gertz abrió un proceso que, conforme a la Constitución, exige que el Senado integre en un plazo máximo de 20 días una lista de al menos 10 aspirantes. De ese listado, el Ejecutivo elegirá una terna que regresará al Senado para la votación final.

Gertz Manero, quien acumuló casi siete años al frente de la institución, justificó su renuncia en una carta dirigida a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez. En ella informó que la Presidenta Sheinbaum lo propuso como Embajador de México ante “un país amigo”, cuya identidad no reveló.

El Senado avaló la salida con 74 votos a favor y 22 en contra.