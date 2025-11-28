"Le ofrecí una Embajada y aceptó": CSP sobre Gertz; prevé más coordinación con la FGR

Sheinbaum aseveró que la coordinación entre la FGR y otras dependencias es fundamental como parte de la estrategia de seguridad de su Gobierno.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este viernes que le ofreció una Embajada a Alejandro Gertz Manero para que dejara su cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y confió en que haya más coordinación con el nuevo titular de la institución, el cual será definido por el Senado de la República.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria reveló que le presentó la propuesta al ahora exfiscal de incorporarse como Embajador en un país amigo, sin embargo, explicó que se dará a conocer a qué nación será enviado una vez que sean aceptadas sus cartas credenciales.

"Le ofrecí una Embajada al Fiscal y aceptó. Él está por cumplir siete años en la Fiscalía y aceptó ser Embajador de México y qué bueno", indicó a pregunta expresa de SinEmbargo.

La mandataria agregó que tiene confianza en que la coordinación entre la FGR con otras agencias de seguridad, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) o la Guardia Nacional (GN), se reforzará con la llegada de un nuevo o una nueva titular.

"Espero que ahora, a partir de que se nombre a el nuevo Fiscal o la nueva Fiscal pues que haya todavía más coordinación, porque es una responsabilidad del Gobierno de México, de las Fiscalías y del Poder Judicial avanzar en la seguridad y la paz en nuestro país", expresó.

Sheinbaum recalcó que durante la gestión de Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República hubo buena coordinación entre la dependencia con agencias de seguridad, al tiempo que señaló que espera que con el nuevo o la nueva titular "haya más trabajo coordinado, respetando la autonomía, para garantizar la paz y la seguridad".

Senado decidirá si Godoy es la nueva Fiscal: Sheinbaum

Al ser cuestionada respecto a si le gustaría que Ernestina Godoy ocupara el cargo como nueva titular de la Fiscalía General de la República, la Presidenta Sheinbaum respondió con una sonrisa que esa decisión le corresponde únicamente al Senado de la República.

"Ernestina es una mujer extraordinaria, de principios, honesta, de muchas convicciones y demostró sus resultados cuando fue Fiscal de la Ciudad de México", resaltó la mandataria.

La exconsejera jurídica de la Presidencia fue nombrada por el propio Gertz Manero como encargada de área de Control y Competencia de la FGR, por lo que quedó al frente de la Fiscalía hasta que se designe a una nueva o un nuevo titular.