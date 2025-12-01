Se cumplió un ciclo e inicia otro, dice la Presidenta sobre la salida de Gertz de FGR

Sheinbaum señaló que, con la salida de Gertz Manero de la FGR, se ha cumplido una etapa, y ahora iniciará otra, pero que es importante que se mantenga la independencia con colaboración con el gobierno que ella encabeza.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió nuevamente a la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) y señaló que es un ciclo que se ha cumplido, pero que ahora inicia otro, después de "acordarlo conjuntamente". Además, reconoció al ahora exfiscal por iniciar una nueva etapa como Embajador.

"Yo pienso que se cumplió un periodo e inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Entonces mis respetos y reconocimiento al Fiscal Alejandro Gertz Manero y pues inicia una nueva etapa", señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina de este lunes.

—¿No notó resistencia por parte del Fiscal al terminar este ciclo?—le cuestionaron.

—No, pues él va… acepta irse a una Embajada e inicia una nueva etapa, que tiene que concluir con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo del Fiscal—respondió la Presidenta.

—¿No fue por una cuestión de una causa grave, como estaría establecido, que se justificaría la remoción de un Fiscal General?— volvió a ser cuestionada.

—Yo creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una Embajada, y ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el Senado— resaltó Sheinbaum.

Lo importante son los resultados: Sheinbaum

La mandataria añadió que "es importante que, manteniendo la autonomía de la Fiscalía, que es fundamental, fortalecer la coordinación" con el Gobierno federal. "Lo dije desde campaña y lo dije durante este periodo que he sido Presidenta. Es muy importante la coordinación para garantizar la seguridad, seguir avanzando en seguridad y en cero impunidad en nuestro país. Y ahora creo que va a haber todavía, espero, mayor coordinación. Y vamos a esperar la decisión del Senado", detalló.

—¿Qué es lo que contenía la carta que le envió el Senado de la República?—cuestionó la prensa en Palacio Nacional.

—Ya es otra cosa. Ya lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacia adelante—zanjó la Presidenta.

—¿Cuáles fueron las causas por las que se dio esta remoción o esta oferta de una Embajada al Fiscal?— insistió la prensa.

—Esa es tu opinión. Sí, pero es tu opinión porque también hay otras interpretaciones. Entonces yo creo que lo importante es un reconocimiento a su trabajo, se cierra un ciclo y se abre un ciclo nuevo. Y él va a representar a México en una Embajada. Vamos a esperar la respuesta de la Embajada del país y ya lo daremos a conocer, pero nuestro reconocimiento a su trabajo y esta nueva etapa de inicio, que buscamos que haya más coordinación para bienestar del pueblo, y la seguridad, la paz y la disminución de la impunidad en nuestro país—señaló Sheinbaum.

Sobre el tema de la autonomía de la FGR, la mandataria aseguró que lo más importante "son los resultados". "Es lo más importante: avanzar en la procuración y la administración de la justicia en México. Muy importante. Estamos en momentos de transformación y todo tiene que tener su proceso", dijo.

"Entonces es muy importante también que al interior de la Fiscalía haya también un proceso de transformación, que haya mejor identidad de la gente con su Fiscalía y la procuración de justicia. Eso le tocará al nuevo Fiscal que elija el Senado de la República y la coordinación que haya entre las áreas porque no el que haya autonomía no quiere decir que no haya coordinación. Lo dije de siempre, esta siempre ha sido mi opinión. Lo vimos en la Ciudad de México", resaltó.

Gertz sale, entra Godoy a la FGR

La Presidenta Sheinbaum había confirmado el viernes que le ofreció una Embajada a Alejandro Gertz Manero para que dejara su cargo como titular de la FGR y confió en que haya más coordinación con el nuevo titular de la institución, el cual será definido por el Senado de la República.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria reveló que le presentó la propuesta al ahora exfiscal de incorporarse como Embajador en un país amigo, sin embargo, explicó que se dará a conocer a qué nación será enviado una vez que sean aceptadas sus cartas credenciales.

"Le ofrecí una Embajada al Fiscal y aceptó. Él está por cumplir siete años en la Fiscalía y aceptó ser Embajador de México y qué bueno", indicó a pregunta expresa de SinEmbargo.

Por su parte, Ernestina Godoy Ramos anunció el fin de su etapa al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y confirmó también el viernes que asumirá como encargada del despacho de la FGR, un día después de que Gertz Manero formalizara su renuncia ante la institución para encaminarse a una Embajada.

“Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”, escribió en redes sociales, mensaje con el que confirmó el relevo.

Godoy informó que el jueves presentó su renuncia como Consejera Jurídica de la Presidencia —cargo que ocupaba desde el 1 de octubre de 2024— y explicó que el mismo día fue designada por Gertz como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial. Bajo el artículo 21 de la Ley de la FGR, ese nombramiento la coloca automáticamente al frente de la Fiscalía en ausencia del titular.

Ya con Godoy al frente de forma interina de la FGR, la dependencia nombró el viernes a Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Héctor Elizalde Mora es cercano al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues ocupó varios cargos durante el periodo en que el hoy secretario encabezó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), con Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno capitalina.