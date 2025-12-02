El Senado aprueba la lista de 10 aspirantes a la FGR; pasa a manos de la Presidenta

Redacción/SinEmbargo

02/12/2025 - 4:40 pm

El Senado aprueba la lista de 10 aspirantes a la FGR; pasa a manos de la Presidenta

El Senado aprobó la lista de 10 aspirantes a la FGR y la envió al Ejecutivo, que deberá regresar una terna para elegir al sucesor de Alejandro Gertz Manero.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Con 88 votos en favor, 28 en contra y dos abstenciones, el Senado de la República aprobó este martes la lista de 10 aspirantes que buscan ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

La lista, integrada de manera paritaria por cinco mujeres y cinco hombres, incluye a perfiles con trayectoria política, académica y jurídica. Entre ellos destacan la actual encargada de despacho de la FGR, Ernestina Godoy Ramos; el abogado fiscalista Luis Manuel Pérez de Acha; y el Diputado morenista Hamlet García Almaguer, lo que anticipa un debate intenso en el Ejecutivo.

Sin embargo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) modificó de último momento la relación de perfiles al sustituir a Alfredo Barreras por Félix Roel Herrera, debido a que el primero no cumplió con los requisitos administrativos. Los demás finalistas son: Luz María Zarza, Maribel Bojorges, Sandra Luz González, Mirna Lucía Grande, David Borja y Miguel Nava.

Tras la aprobación de candidatos, el procedimiento seguirá su curso con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien tendrá que integrar una terna y devolverla al Senado. De ahí saldrá la persona que ocupará la titularidad de la FGR por un periodo de nueve años.

Las y los aspirantes que conformen la terna comparecerán ante el pleno para exponer su proyecto de trabajo, y responder a las preguntas de las y los senadores. Este paso será clave para definir el perfil que encabezará la Fiscalía en un momento de alta expectativa sobre su papel en el combate a la corrupción, la seguridad y la procuración de justicia.

Según la normativa vigente, los candidatos deben cumplir ciertos requisitos: ser mexicanos por nacimiento, contar con al menos 35 años de edad, tener título profesional en Derecho con al menos 10 años de experiencia, gozar de buena reputación y no tener condenas por delitos dolosos.

Adán Augusto prevé que Senado designe a titular de la FGR este miércoles

El presidente de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández, adelantó que el proceso de designación del próximo titular de la FGR podría concluir este miércoles. Con ello, señaló que, de cumplirse los plazos, ese día se llevaría a cabo la toma de protesta de la persona elegida.

En entrevista, López Hernández manifestó su confianza en que la Presidenta envíe este martes la terna correspondiente para continuar con el proceso, lo cual permitirá avanzar hacia la selección final.

El Senador precisó que, una vez recibida la terna, las personas propuestas deberán comparecer ante la Cámara Alta. Con ello, dijo, el Senado estará en condiciones de concluir la designación en los tiempos previstos.

Si alguna de esas etapas no se cumple en los plazos establecidos —en caso de que la Presidencia no envíe la terna a tiempo— la Ley prevé que el Senado pueda elegir directamente de entre las candidaturas registradas.

