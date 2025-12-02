"Queremos que visite México": Claudia busca llamada con el Papa para hacer invitación

Sheinbaum recordó que el Papa León XIV expresó su deseo de conocer la Basílica de Guadalupe en México.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este martes que está tratando de sostener una llamada telefónica con el Papa León XIV para invitarlo personalmente a visitar México.
"Todavía no tenemos la información. De hecho estoy buscando una llamada con el Papa. Lo hago público aquí, anuncio: lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces estamos buscando una llamada", dijo.