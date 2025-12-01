La creación del Estado palestino es "la única solución" a conflicto en Gaza: León XIV

El Papa León XIV defendió la creación de un Estado palestino, al afirmar que es la única forma de solucionar el conflicto en Gaza.

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS).- El Papa León XIV argumentó este domingo que la creación de un Estado palestino es "la única solución" al conflicto, "pero Israel todavía no lo acepta".

"Todos sabemos que, por el momento, Israel todavía no acepta esta solución, pero la consideramos la única posible", apuntó el Papa en declaraciones a la prensa durante su viaje desde Turquía a Líbano, donde se encuentra de visita.

"También somos amigos de Israel y buscamos desempeñar un papel mediador entre ambas partes para ayudarles a encontrar una solución justa para todos", explicó León XIV en italiano.

Aboard the papal plane flying from Istanbul to Beirut, Pope Leo XIV thanks Türkiye’s authorities for their welcome and answers a pair of questions from reporters, expressing his hopes for peace in Ukraine and Gaza and confirming the desire to celebrate the 2033 Jubilee of… — Vatican News (@VaticanNews) November 30, 2025

El Pontífice respondió a dos preguntas de periodistas turcos durante el vuelo, siguiendo la costumbre de sus antecesores más recientes que aprovechaban los desplazamientos en avión para conversar con la prensa.

En su respuesta, León XIV confimó que ha tratado los conflictos de Ucrania y de Palestina con el Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y subrayó que Turquía tiene "un papel importante que desempeñar" en ambos contenciosos. Además, destacó que el Gobierno de Erdogan ya ha ayudado a facilitar contactos a bajo nivel entre Rusia y Ucrania para intentar poner fin a la guerra.