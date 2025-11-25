Israel borró 69 años de desarrollo en Gaza y dejó economía en colapso casi total: ONU

Europa Press

25/11/2025 - 1:07 pm

La ONU alertó que los dos años de operaciones militares de Israel en Territorios Palestinos Ocupados dejaron a la economía palestina en "colapso casi total".

Un informe de la ONU advirtió que la magnitud de los daños tras dos años del conflicto con Israel plantea grandes dificultades para la recuperación económica de Palestina.

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) - La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó este martes que los dos años de operaciones militares del Ejército israelí en los Territorios Palestinos Ocupados dejaron a la economía palestina, que ya se encontraba en un "prolongado estado de declive", en una fase de "colapso casi total" con "profundas repercusiones" sociales y ambientales.

Según el informe "Evolución de la economía de los Territorios Palestinos Ocupados", publicado por la  Organización de la ONU sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), a finales de 2024 el PIB de Palestina retrocedió a niveles de 2010.

De igual forma, el PIB per cápita volvió a los registros de 2003, por lo que en menos de dos años se borraron un total de 22 años de progreso en materia de desarrollo. Mientras la población en Gaza quedó sumida en una pobreza "multidimensional", la recesión en Cisjordania es "la más grave de la que se tiene constancia".

UNCTAD alertó así en su informe que la crisis económica resultante por los daños a infraestructuras, activos productivos y servicios públicos en los Territorios Palestinos Ocupados está "entre las diez peores a escala mundial desde 1960".

En concreto, según datos del informe elaborado por la ONU, el PIB de Gaza en 2024 se contrajo un 83 por ciento con respecto al de 2023, tras un marcado descenso el año anterior. En el período 2023-2024, el PIB registró una contracción acumulada de un 87 por ciento y se situó en 362 millones de dólares (313 millones de euros).

De igual forma, el PIB per cápita en el enclave cayó a 161 dólares (139 euros), uno de los más bajos del mundo y que representa apenas el 4.6 por ciento del PIB per cápita de Cisjordania, lo que contrasta con la casi paridad que existía en 1994.

La destrucción generalizada de infraestructuras, la pérdida de capacidad productiva y los desplazamientos de población infligieron "daños duraderos al capital humano". Las alteraciones en la educación y los servicios básicos tendrán "efectos a largo plazo" en los medios de subsistencia y en "los cimientos mismos de la resiliencia social".

El informe de la ONU alerta además de que la magnitud de los daños plantea grandes dificultades para la recuperación económica de Palestina y el restablecimiento de las condiciones básicas de vida. Incluso con una ayuda sustancial por parte de la comunidad internacional, la mejora de los niveles del PIB anteriores a octubre de 2023 en el enclave "podría llevar decenios".

Además, se necesitan 70 mil millones de dólares (60 mil 500 millones de euros) para la reconstrucción y recuperación de Gaza, por lo que UNCTAD instó a los países a intervenir "inmediatamente" para "detener la caída libre de la economía, hacer frente a la crisis humanitaria y sentar las bases de una paz y un desarrollo duraderos".

La ONU alertó que los dos años de operaciones militares de Israel en Territorios Palestinos Ocupados dejaron a la economía palestina en "colapso casi total".
La ONU advirtió que la magnitud de los daños plantea grandes dificultades para la recuperación económica de Palestina. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

En el informe, la ONU alerta además de que las operaciones militares recurrentes, la limitada entrada de mercancías y las restricciones con respecto a equipos y tecnologías desmantelaron la base productiva de Gaza "y crearon una dependencia casi total de la ayuda exterior".

Más de 3.3 millones de palestinos afectados en Cisjordania

Con respecto a Cisjordania, la expansión de los asentamientos y las restricciones a la circulación siguen perturbando la economía, el comercio y la inversión, además de reducir el acceso a la tierra, los recursos y los mercados. En concreto, las restricciones afectan a más de 3.3 millones de personas.

Desde finales de 2023, el PIB se ha contraído un 17 por ciento en Cisjordania y el PIB per cápita, un 18.8 por ciento, volviendo a niveles registrados por última vez en 2014 y 2008, respectivamente. En informe detalla que 2024 se ha convertido en uno de los años fiscales más difíciles para el Gobierno de Palestina.

Entre las razones del "notable deterioro" económico registrado después de octubre de 2023 --fecha de los ataques encabezados por Hamás contra Israel-- se encuentran la disminución del apoyo exterior, la escasez de ingresos, así como la retención de transferencias fiscales y la contracción de la economía a nivel general.

En concreto, entre enero de 2019 y abril de 2025, la acumulación de deducciones fiscales e ingresos retenidos ascendió a unos mil 760 millones de dólares (mil 500 millones de euros), lo que equivale al 12.8 por ciento del PIB de 2024 y al 44 por ciento de los ingresos netos totales.

Ante una base tributaria cada vez más reducida y un considerable retroceso de la ayuda de los donantes, el Gobierno de Palestina ha tenido serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones salariales, mantener las funciones públicas esenciales y prestar servicios básicos.

Por todo ello, la ONU insta en su informe a la comunidad internacional a "asegurar la durabilidad del alto el fuego", garantizar el suministro de ayuda humanitaria y adoptar "un plan de recuperación integral" para los territorios palestinos ocupados que permita restablecer las transferencias fiscales y contar con una serie de medidas para aliviar las restricciones al comercio, la circulación y la inversión.

Inundaciones agravan crisis humanitaria en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) alertó este martes del ahondamiento de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza debido a las inundaciones causadas por las últimas lluvias, al tiempo que reclamaron a la comunidad internacional que "adopte pasos serios" para aumentar la entrega de ayuda de cara a la llegada del invierno, especialmente ante las restricciones impuestas por Israel.

"La Franja de Gaza está experimentando un aumento de la catástrofe (humanitaria) a causa de las últimas tormentas, que han causado que niños, mujeres y enfermos desplazados se ahoguen en sus tiendas de campaña, ya que los refugios básicos siguen sin estar disponibles", dijo el portavoz del grupo islamista palestino, Hazem Qasem.

Así, recalcó que "el continuado cerco sionista y los obstáculos a la reconstrucción, sumados a la destrucción en Gaza y las duras condiciones climáticas, suponen la extensión de la guerra genocida a través del uso de otras herramientas", según publicó el diario palestino Filastin.

"Pedimos a la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y Naciones Unidas que den pasos serios para entregar ayuda a la población de la Franja de Gaza ante la proximidad del invierno, que aumenta el sufrimiento de los desplazados y lo eleva a niveles insoportables", apuntó.

Palestina se encuentra sumida en una grave crisis humanitaria a causa de la devastación causada por la ofensiva de Israel, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, sin que el acuerdo en octubre para la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza haya derivado en el inicio de la entrada a gran escala de ayuda.

La ONU alertó que los dos años de operaciones militares de Israel en Territorios Palestinos Ocupados dejaron a la economía palestina en "colapso casi total".
Hamás alertó que las inundaciones agravaron la crisis humanitaria en Gaza. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

Europa Press

Europa Press

