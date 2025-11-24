Israel viola alto al fuego en Gaza y mata a 24; Hamás urge mediación internacional

Los constantes ataques de Israel contra la población palestina desde la formalización del alto al fuego el pasado 11 de octubre, amenazan la frágil paz pactada a instancias del Presidente Trump.

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS).- El movimiento islamista palestino Hamás avisó que el alto al fuego en Gaza corre serio peligro de resquebrajarse ante los ataques israelíes que han dejado al menos 24 muertos en las últimas horas y envió una delegación de alto nivel a El Cairo para discutir la situación con los mediadores internacionales.

El ejército de Israel confirmó en redes sociales este sábado una serie de bombardeos contra altos responsables de Hamás en respuesta a incursiones y actividad en las inmediaciones o más allá de la "Línea Amarilla" que marca las posiciones actuales del ejército en la Franja de Gaza. El más grave ocurrió en el oeste de la ciudad de Gaza cuando un proyectil israelí alcanzó un vehículo cuya explosión acabó costando las vidas de cinco personas en el barrio de Al Rimal.

Israel, por contra, esgrimió que se trataba de una operación contra un individuo identificado como Alaa Hadidi, un alto cargo del ala de suministros y manufactura de armas de las milicias de Hamás, que no se han pronunciado sobre este ataque.

En este contexto, Hamás publicó un comunicado en el que denuncia "violaciones sistemáticas sionistas del acuerdo de alto el fuego" pactado el 10 de octubre y que, desde entonces, "han resultado en el martirio de cientos de personas debido a redadas y asesinatos continuos bajo pretextos inventados, y también han llevado a cambios en las líneas de retirada en violación de los mapas acordados".

"Las fuerzas de ocupación continúan violando el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza mediante una serie de ataques contra zonas del norte, centro y sur que están costando las vidas de sus residentes", añadió Hamás, antes de exigir a la mediación internacional que intervenga urgentemente para presionar a Israel y terminar con estos ataques.

En este contexto, fuentes del diario saudí Al Hadath confirmaron la llegada de una delegación de Hamás a la capital egipcia para tratar la situación con responsables de Inteligencia de Egipto y representantes de la "troika" internacional de mediadores -Egipto, Qatar y Estados Unidos- para discutir "formas de contener este recrudecimiento" y abordar de una vez por todas una segunda fase de transición en el plan norteamericano para trazar el futuro de Gaza a la espera de que las milicias palestinas encuentren los restos mortales de los últimos tres rehenes israelíes que quedan por entregar.

Netanyahu culpa a Hamás de violar el alto al fuego

En su comparecencia semanal ante su consejo de ministros, el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió los ataques de sus militares y acusado por contra a las milicias de Hamás de haber roto el cese de hostilidades con sus incursiones.

"Desde el alto al fuego, Hamás no ha dejado de violarlo, y estamos actuando en consecuencia. Ha habido varios intentos de penetrar nuestro territorio más allá de la Línea Amarilla e intentar dañar a nuestros soldados", explicó el Primer Ministro.

"Estas incursiones han sido frustradas con gran contundencia y hemos eliminado y capturado a numerosos terroristas, en especial en la zona sur de Rafá", indicó el mandatario israelí antes de revindicar la independencia de estas operaciones en medio de las negociaciones del plan de paz de EEUU.

בהתאם להנחייתי צה״ל החל לסמן את הקו הצהוב בו הוא נערך בהיקף של למעלה מ-50% משטחי עזה, בסימון רציף מיוחד כדי לקבוע באופן ברור היכן עובר קו ההפרדה הביטחוני-מדיני שבו נערך צה"ל, ולהתריע בפני מחבלי החמאס ותושבי עזה שכל הפרה וניסיון לחצות את הקו ייענה באש. pic.twitter.com/zmothYhoLz — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 17, 2025

"Todo lo que dicen de que 'debemos obtener la aprobación para esto' de una u otra parte es simplemente una mentira. Operamos con total

independencia", aseveró Netanyahu "y las respuestas, pasan por el Ministro de Defensa y finalmente me llegan a mí, y decidimos con

independencia de cualquier parte, porque así debe ser".

21 palestinos asesinados en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de Gaza constató la muerte de 21 personas en los ataques israelíes de las últimas 24 horas y aprovechó para denunciar que las operaciones del ejército israelí han dejado ya 339 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre.

Este pasado sábado fue uno de los días más violentos de las últimas semanas desde la entrada en vigor del cese de hostilidades, marcado por una serie de ataques israelíes contra, según el ejército, milicianos palestinos que estaban protagonizando incursiones más allá de la llamada "línea amarilla" que delimita sus posiciones en Gaza.

El más grave ocurrió en el oeste de la ciudad de Gaza cuando un proyectil israelí alcanzó un vehículo cuya explosión acabó costando las vidas de cinco personas en el barrio de Al Rimal, según médicos palestinos que denunciaron la muerte de civiles en el bombardeo.

Fuentes médicas hablaron en su momento de 24 muertos el sábado, una cifra rebajada ahora en tres personas por el Ministerio de Salud gazatí.

En su balance de este domingo, la institución sanitaria del movimiento islamista palestino Hamás confirmó otros 83 heridos también el

sábado. Además, a estos 21 fallecidos en los últimos ataques hay que sumar otros dos cadáveres hallados desde el sábado entre los escombros de ataques previos.

En total, los ataques israelíes durante la guerra de Gaza han dejado 69 mil 756 muertos y 170 mil 946 heridos desde el 7 de octubre de 2023.

A los 339 muertos constatados desde el comienzo del alto al fuego, las autoridades de Gaza añadieron otros 871 heridos por ataques desde el 11 de octubre, y la recuperación de los restos mortales de 574 palestinos.