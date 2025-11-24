Israel viola alto al fuego en Gaza y mata a 24; Hamás urge mediación internacional

Europa Press

23/11/2025 - 9:54 pm

El movimiento islamista palestino Hamás avisó que el alto al fuego en Gaza corre serio peligro de resquebrajarse ante los constantes ataques israelíes en Gaza.

Los constantes ataques de Israel contra la población palestina desde la formalización del alto al fuego el pasado 11 de octubre, amenazan la frágil paz pactada a instancias del Presidente Trump.

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS).- El movimiento islamista palestino Hamás avisó que el alto al fuego en Gaza corre serio peligro de resquebrajarse ante los ataques israelíes que han dejado al menos 24 muertos en las últimas horas y envió una delegación de alto nivel a El Cairo para discutir la situación con los mediadores internacionales.

El ejército de Israel confirmó en redes sociales este sábado una serie de bombardeos contra altos responsables de Hamás en respuesta a incursiones y actividad en las inmediaciones o más allá de la "Línea Amarilla" que marca las posiciones actuales del ejército en la Franja de Gaza. El más grave ocurrió en el oeste de la ciudad de Gaza cuando un proyectil israelí alcanzó un vehículo cuya explosión acabó costando las vidas de cinco personas en el barrio de Al Rimal.

Israel, por contra, esgrimió que se trataba de una operación contra un individuo identificado como Alaa Hadidi, un alto cargo del ala de suministros y manufactura de armas de las milicias de Hamás, que no se han pronunciado sobre este ataque.

En este contexto, Hamás publicó un comunicado en el que denuncia "violaciones sistemáticas sionistas del acuerdo de alto el fuego" pactado el 10 de octubre y que, desde entonces, "han resultado en el martirio de cientos de personas debido a redadas y asesinatos continuos bajo pretextos inventados, y también han llevado a cambios en las líneas de retirada en violación de los mapas acordados".

"Las fuerzas de ocupación continúan violando el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza mediante una serie de ataques contra zonas del norte, centro y sur que están costando las vidas de sus residentes", añadió Hamás, antes de exigir a la mediación internacional que intervenga urgentemente para presionar a Israel y terminar con estos ataques.

En este contexto, fuentes del diario saudí Al Hadath confirmaron la llegada de una delegación de Hamás a la capital egipcia para tratar la situación con responsables de Inteligencia de Egipto y representantes de la "troika" internacional de mediadores -Egipto, Qatar y Estados Unidos- para discutir "formas de contener este recrudecimiento" y abordar de una vez por todas una segunda fase de transición en el plan norteamericano para trazar el futuro de Gaza a la espera de que las milicias palestinas encuentren los restos mortales de los últimos tres rehenes israelíes que quedan por entregar.

Netanyahu culpa a Hamás de violar el alto al fuego

En su comparecencia semanal ante su consejo de ministros, el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió los ataques de sus militares y acusado por contra a las milicias de Hamás de haber roto el cese de hostilidades con sus incursiones.

"Desde el alto al fuego, Hamás no ha dejado de violarlo, y estamos actuando en consecuencia. Ha habido varios intentos de penetrar nuestro territorio más allá de la Línea Amarilla e intentar dañar a nuestros soldados", explicó el Primer Ministro.

"Estas incursiones han sido frustradas con gran contundencia y hemos eliminado y capturado a numerosos terroristas, en especial en la zona sur de Rafá", indicó el mandatario israelí antes de revindicar la independencia de estas operaciones en medio de las negociaciones del plan de paz de EEUU.

"Todo lo que dicen de que 'debemos obtener la aprobación para esto' de una u otra parte es simplemente una mentira. Operamos con total
independencia", aseveró Netanyahu "y las respuestas, pasan por el Ministro de Defensa y finalmente me llegan a mí, y decidimos con
independencia de cualquier parte, porque así debe ser".

21 palestinos asesinados en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de Gaza constató la muerte de 21 personas en los ataques israelíes de las últimas 24 horas y aprovechó para  denunciar que las operaciones del ejército israelí han dejado ya 339 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre.

Este pasado sábado fue uno de los días más violentos de las últimas semanas desde la entrada en vigor del cese de hostilidades, marcado por una serie de ataques israelíes contra, según el ejército, milicianos palestinos que estaban protagonizando incursiones más allá de la llamada "línea amarilla" que delimita sus posiciones en Gaza.

El más grave ocurrió en el oeste de la ciudad de Gaza cuando un proyectil israelí alcanzó un vehículo cuya explosión acabó costando las vidas de cinco personas en el barrio de Al Rimal, según médicos palestinos que denunciaron la muerte de civiles en el bombardeo.

Fuentes médicas hablaron en su momento de 24 muertos el sábado, una cifra rebajada ahora en tres personas por el Ministerio de Salud gazatí.

En su balance de este domingo, la institución sanitaria del movimiento islamista palestino Hamás confirmó otros 83 heridos también el
sábado. Además, a estos 21 fallecidos en los últimos ataques hay que sumar otros dos cadáveres hallados desde el sábado entre los escombros de ataques previos.

En total, los ataques israelíes durante la guerra de Gaza han dejado 69 mil 756 muertos y 170 mil 946 heridos desde el 7 de octubre de 2023.

A los 339 muertos constatados desde el comienzo del alto al fuego, las autoridades de Gaza añadieron otros 871 heridos por ataques desde el 11 de octubre, y la recuperación de los restos mortales de 574 palestinos.

Europa Press

Europa Press

Rubén Martín

Las causas de la protesta del 15N

“Las protestas convocadas presuntamente por jóvenes de la llamada generación Z y contra la inseguridad después del...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Vallas móviles publicitarias

"Lo que es incomprensible, se mire desde donde se mire, es que permitan la existencia de las...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

