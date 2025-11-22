Israel anuncia la muerte de 6 supuestos integrantes de Hamás tras bombardeos en Rafá

Europa Press

22/11/2025 - 2:52 am

Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)

El Ejército de Israel ha estado operando en las últimas semanas en Rafá "para destruir los escondites subterráneos que quedan en la zona y eliminar a los terroristas que residen en ellos".

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) - El Ejército de Israel ha anunciado el viernes la muerte de seis supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que habrían salido de un túnel en el este de la ciudad de Rafá, dentro de la 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza.

"Seis terroristas fueron eliminados y cinco terroristas que surgieron de una infraestructura terrorista subterránea fueron arrestados", ha dicho en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, horas después de indicar que al menos cinco sospechosos habían muerto en un bombardeo después de que salieran de un túnel y "se acercaran a los elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplegados en el sur de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata para ellos".

Así, ha recalcado que "las fuerzas de las FDI del Mando Sur y el Shin Bet han estado operando en la zona de Rafá en las últimas semanas, en un esfuerzo concentrado para destruir los escondites subterráneos que quedan en la zona y eliminar a los terroristas que residen en ellos".

"Tras una investigación inicial, parece que a primera hora del día aproximadamente 15 terroristas salieron de una infraestructura terrorista subterránea en dos ubicaciones en el área más allá de la 'línea amarilla' en el este de Rafá", lo que llevó a lanzar la citada operación, en la que "cinco terroristas" se entregaron a los militares.

En este sentido, ha destacado que todos ellos han sido trasladados a territorio de Israel para ser interrogados por el Shin Bet, el servicio de Inteligencia interior, al tiempo que ha destacado que las tropas israelíes "siguen rastreando la zona por aire y tierra para localizar al resto de terroristas", sin que el grupo islamista palestino se haya pronunciado al respecto.

Las autoridades de Israel calculan que entre cien y 200 milicianos del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, estarían en túneles situados en el sur de Gaza en zonas bajo control de las tropas israelíes, sin que por ahora se haya alcanzado un acuerdo para que obtengan un paso seguro hacia las zonas de las que se replegaron las fuerzas de Israel a raíz del citado acuerdo, que conllevó la entrada en vigor de un alto el fuego el 10 de octubre.

