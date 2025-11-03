Israel entrega cuerpos de 45 palestinos que retenía; ya suman 270 cadáveres devueltos

Europa Press

03/11/2025 - 2:55 pm

Israel entregó los cadáveres de otros 45 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Israel confirma error de Hamás en entrega de cuerpos; Gaza sufre nuevos ataques

Israel mata a más de 100 durante sus ataques en Gaza y luego retoma el alto al fuego

Netanyahu acusa a Hamás de violar el alto al fuego y ordena atacar a Gaza otra vez

Según el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza, Israel deberá entregar 15 cadáveres de palestinos por cada cuerpo de israelí entregado por Hamás.

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS).- El gobierno de Israel entregó este lunes los cadáveres de otros 45 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregara el domingo los cuerpos de otros tres secuestrados durante los ataques del 7-O.

El Ministerio de Salud gazatí señaló en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que los 45 cadáveres fueron trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con lo que ascienden a 270 los cuerpos devueltos por Israel desde el acuerdo alcanzado en octubre con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja.

"Hasta ahora se han identificado 78 de los 270 cuerpos", dijo, antes de subrayar que "los equipos médicos siguen manipulando los cuerpos en línea con los procedimientos y protocolos médicos aprobados, de cara a la finalización de los exámenes, documentación y entrega a las familias".

El citado acuerdo contempla que Israel entregue 15 cadáveres de palestinos por cada cadáver de un rehén que devuelva Hamás.

Asimismo, denunció que durante las últimas 24 horas han muerto dos palestinos por ataques de Israel pese al alto al fuego que entró en vigor desde el 10 de octubre, a los que se suman otros ocho cuerpos recuperados en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, con lo que aumentan a 68 mil 875 los fallecidos a causa de la ofensiva israelí tras los citados ataques, que dejaron unos mil 200 muertos y cerca de 250 secuestrados.

El Ministerio de Salud palestino indicó que desde el alto al fuego se han documentado 238 muertos y 600 heridos, al tiempo que se han recuperado otros 510 cadáveres, si bien insistió en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en zonas donde las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido acceder", por lo que se teme que la cifra de fallecidos sea superior.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La ciclovía de Tlalpan

"Mi amigo urbanista me explica que, cuando se creó la ciclovía en Insurgentes, todos se quejaron, pero...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

+ Sección

Galileo

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ciclovía Tlalpan
1

La ciclovía de Tlalpan

Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán, informó que todavía se desconoce el nombre del presunto asesino de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan.
2

Revelan tatuajes pero aún no identifican al asesino de Manzo. Tiene de 17 a 19 años

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
3

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

El gobierno de EU planifica una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia a México con el objetivo de combatir a los cárteles, reportó NBC.
4

Después de Landau, ahora NBC dice que EU analiza invadir México para “atacar narcos”

5

CRÓNICA ¬ Tiendas del Bienestar conquistan a mexicanos con café, chocolate, miel...

La Presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y reclamó a opositores que se comportaran como "buitres".
6

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
7

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
8

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

El domingo en la tarde ocurrió una riña entre turistas en la playa Las Gatas, en la bahía de Zihuatanejo; se reportaron cuatro hombres muertos.
9

Una riña termina en enfrentamiento a balazos en playa de Zihuatanejo; hay 4 muertos

La Secretaría de Bienestar publicó el nuevo calendario de pagos de las pensiones y los programas que entrega a la población que más lo necesita.
10

¿Recibes pensión o programa del Bienestar? Checa cuándo pagan último bimestre del año

Durante el desfile por el Día de Muertos en Mazatepec ocurrió una explosión en un carro alegórico, lo que dejó 10 personas lesionadas, informó PC de Morelos.
11

VIDEO ¬ Un carro alegórico explota durante desfile en Morelos; PC reporta 10 heridos

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
12

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Ahora puede entender que hay quienes impulsan la narrativa de que las encuestas de Massive Caller y la narcodictadura son reales.
13

Massive Caller y la narcodictadura

Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, fue reportado como desaparecido, por lo que la FGE de Michoacán emitió una ficha de búsqueda.
14

FGE de Michoacán reporta desaparición de Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro

Estudiante se pelean en secundaria.
15

VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" eligió al autor mexicano Gonzalo Celorio como ganador de la edición de este año.
1

El mexicano Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes 2025 por su "hondura reflexiva"

Durante el desfile por el Día de Muertos en Mazatepec ocurrió una explosión en un carro alegórico, lo que dejó 10 personas lesionadas, informó PC de Morelos.
2

VIDEO ¬ Un carro alegórico explota durante desfile en Morelos; PC reporta 10 heridos

3

El regreso de las pruebas nucleares de EU traerá daños ambientales y a la salud

Donald Trump afirmó, durante entrevista en programa “60 Minutes” de la cadena CBS, que cree que los días del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, están contados.
4

Trump cree que los días de Maduro como Presidente de Venezuela están contados

La Secretaría de Bienestar publicó el nuevo calendario de pagos de las pensiones y los programas que entrega a la población que más lo necesita.
5

¿Recibes pensión o programa del Bienestar? Checa cuándo pagan último bimestre del año

El gobierno de EU planifica una nueva misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia a México con el objetivo de combatir a los cárteles, reportó NBC.
6

Después de Landau, ahora NBC dice que EU analiza invadir México para “atacar narcos”

El domingo en la tarde ocurrió una riña entre turistas en la playa Las Gatas, en la bahía de Zihuatanejo; se reportaron cuatro hombres muertos.
7

Una riña termina en enfrentamiento a balazos en playa de Zihuatanejo; hay 4 muertos

Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán, informó que todavía se desconoce el nombre del presunto asesino de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan.
8

Revelan tatuajes pero aún no identifican al asesino de Manzo. Tiene de 17 a 19 años

Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, fue reportado como desaparecido, por lo que la FGE de Michoacán emitió una ficha de búsqueda.
9

FGE de Michoacán reporta desaparición de Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, descartó que haya un vínculo entre escoltas del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, e integrantes del crimen organizado.
10

Harfuch descarta vínculos de escoltas de Carlos Manzo con la delincuencia organizada

La Presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre el asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, y reclamó a opositores que se comportaran como "buitres".
11

La Presidenta reflexiona sobre el asesinato de Manzo. “Buitres”, reclama a opositores

Gobierno bajo presión tras asesinato de Alcalde.
12

El asesinato del Alcalde de Uruapan presiona al Gobierno y da alas a la oposición