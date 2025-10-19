Israel retoma alto al fuego en Gaza luego de ataques; Hamás acusa violación del pacto

Europa Press

19/10/2025 - 4:31 pm

Israel retomó el alto el fuego en la Franja de Gaza después de una serie de ataques de represalia tras la muerte de dos militares en un ataque de Hamás.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Netanyahu asegura que Hamás violó el alto al fuego y lanza ronda de ataques en Gaza

EU amenaza con tomar medidas contra Hamás por supuesta violación del alto al fuego

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza como represalia contra Hamás

Tras una ola de ataques en Gaza, el ejército israelí anunció que retomará el alto al fuego en la región. Por su parte, Hamás acusó que Israel ha violado el acuerdo de paz desde el primer día.

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) - Las fuerzas armadas de Israel informaron que retomaron el alto el fuego en la Franja de Gaza después de una serie de ataques de represalia tras la muerte de dos militares israelíes en un ataque de milicianos palestinos este domingo en Rafá.

"Conforme a las directrices políticas y tras una serie de ataques significativos en respuesta a las violaciones (del alto el fuego) por parte de Hamás, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han comenzado a aplicar de nuevo el alto el fuego conforme a los términos del acuerdo", publicó el ejército israelí en un comunicado.

"Las FDI seguirán respetando el acuerdo de alto el fuego y responderán con firmeza a cualquier violación del mismo", añadió el comunicado militar.

Al menos 44 personas han muerto desde la madrugada de este domingo como consecuencia de los ataques de Israel, según el balance que se desprende de la llegada de cadáveres a los hospitales del enclave palestino. Las autoridades israelíes ordenaron además el cierre de los pasos fronterizos a la entrada de ayuda humanitaria.

Hamás acusa a fuerzas israelíes de violar alto al fuego en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), insistió este domingo en un comunicado en que respeta el alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre y acusó a Israel de incumplirlo "desde el primer día", afirmación que sustentó con pruebas que envió ya a los países mediadores y garantes del pacto.

Hamás "cumple de manera total, precisa y con fe el acuerdo alcanzado en Sharm el Sheij el 9 de octubre de 2025". "Ni los mediadores ni los garantes han aportado ninguna prueba de que Hamás haya violado u obstaculizado su aplicación", argumentó.

En cambio, "las autoridades de la ocupación han violado deliberadamente el acuerdo desde el primer día del alto el fuego perpetrando numerosos crímenes y graves violaciones contra civiles". El grupo islamista palestino asegura haber documentado estas violaciones y habría presentado estas pruebas a los mediadores con fotografías, informes y "pruebas concluyentes".

Así, asegura que las fuerzas israelíes "han atacado y disparado deliberadamente contra civiles" en zonas en las que se les debería haber permitido estar, lo que habría provocado la muerte de 46 personas y heridas a 132, hasta las 14:30 horas de este domingo.

Además, destaca que "la mitad de los mártires y heridos eran niños, mujeres y ancianos" y plantea el caso de la familia Abú Shaaban "totalmente erradicada, con la muerte de siete niños y dos mujeres".

También denuncia el fuego de artillería, el uso de drones cuadricópteros y disparos desde vehículos militares y grúas instaladas para la observación que impiden a la población regresar a sus hogares cerca de la denominada Línea Amarilla, la línea de retirada de las fuerzas israelíes aún dentro de la Franja de Gaza, lo que supone una "flagrante violación" del alto el fuego.

Israel retomó el alto el fuego en la Franja de Gaza después de una serie de ataques de represalia tras la muerte de dos militares en un ataque de Hamás.
Las Fuerzas Armadas de Israel informaron que retomaron el alto el fuego en la Franja de Gaza. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

Israel también habría incumplido el protocolo humanitario impidiendo la entrada de artículos de consumo alimentario como carne, huevos, pollo y animales vivos. Tampoco permitió la entrada libre de combustible tanto para vehículos como para cocinar, según Hamás, que asegura que solo ha entrado el 7.1 por ciento del combustible pactado.

Asimismo denuncia el cierre del paso de Zikim y el veto a la entrada de material agrícola y suministros para energía solar o la entrada de materiales vitales para la reconstrucción tales como ambulancias, vehículos para la defensa civil, material médico, materiales de construcción, de comunicaciones o para las redes de agua o alcantarillado. También dificultan la entrada de dinero en efectivo y el cambio de billetes desgastados, asegura Hamás.

En cuanto a la liberación de prisioneros, Israel "sigue dilatando la liberación de mujeres y niños y aún no ha proporcionado una lista precisa de nombres de presos o de cadáveres de mártires que retiene". Los presos que sí han sido liberados "han sido golpeados y humillados" antes de su entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja.

En lo que respecta a los cuerpos entregados, 150, Hamás denuncia que son pruebas de crímenes de guerra y contra la humanidad. Los cadáveres tienen señales de haber estado maniatados, con los ojos vendados, de estrangulamiento o aplastamiento, subraya antes de pedir una investigación internacional. Pide asimismo que se permita la entrada de pruebas de ADN para facilitar la identificación de los cuerpos y maquinaria pesada para retirar los escombros done hay "miles de mártires" aún enterrados.

Hamás "responsabiliza a las autoridades de la ocupación de cualquier deterioro o ruptura del acuerdo" e insta a los mediadores y a la comunidad internacional en general a "intervenir urgentemente para poner fin a estas prácticas agresivas".

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

¿Impuestos a contenidos?

"El problema con algunos de estos impuestos (más allá de la posibilidad de orientar los recursos a...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Breve atlas de nuestra catástrofe turística

"Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

+ Sección

Galileo

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
1

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, se convirtió en el centro de atención durante el relanzamiento del PAN por la caída que sufrió.
2

VIDEO: Max Cortázar, excoordinador de campaña de Gálvez, cae al agua en evento de PAN

Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
3

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

Elecciones en Bolivia.
4

La izquierda se peleó a muerte y Bolivia decide hoy entre dos candidatos de derecha

La Ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirmó un robo en el Museo del Louvre y ordenó el cierre provisional del recinto tras la sustracción.
5

VIDEO ¬ Encapuchados burlan las alarmas del Louvre y se roban las joyas de Napoleón

Saturday Night Live parodia a Milei.
6

Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU

Elon Musk
7

Una vacuna contra el egoísmo

Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian en redes sociales su segundo embarazo.
8

DATOS ¬ Diez millones en 3 meses: derroche de Mariana y Samuel en redes es incesante

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
9

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

Cometa "de las nueve colas"
10

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

María Corina Machado
11

Los nobel que rechazan los autoritarismos

Logos del PAN
12

PAN presenta nuevo logo como parte de su relanzamiento rumbo a las elecciones de 2027

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, acusó a su homólogo colombiano de liderar el narcotráfico. "Está engañado", le respondió Gustavo Petro.
13

Trump llama narco al Presidente de Colombia y lo amenaza. “Está engañado”, dice Petro

La guerra de ICE en Chicago
14

La guerra de ICE en Chicago

Millones salen a las calles de EU para protestar contra Donald Trump
15

7 millones en 2,700 ciudades de EU protestan contra Trump en movilización histórica

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Israel retomó el alto el fuego en la Franja de Gaza después de una serie de ataques de represalia tras la muerte de dos militares en un ataque de Hamás.
1

Israel retoma alto al fuego en Gaza luego de ataques; Hamás acusa violación del pacto

Verstappen domina el GP de Estados Unidos
2

Verstappen domina el GP de Estados Unidos y acecha liderato de los pilotos de McLaren

Elecciones en Bolivia.
3

La izquierda se peleó a muerte y Bolivia decide hoy entre dos candidatos de derecha

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
4

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

Las autoridades de Israel suspendieron la entrada de ayuda humanitaria "hasta nueva orden" después de acusar a las milicias de Hamás de romper el alto al fuego.
5

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza como represalia contra Hamás

El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, se convirtió en el centro de atención durante el relanzamiento del PAN por la caída que sufrió.
6

VIDEO: Max Cortázar, excoordinador de campaña de Gálvez, cae al agua en evento de PAN

La Ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirmó un robo en el Museo del Louvre y ordenó el cierre provisional del recinto tras la sustracción.
7

VIDEO ¬ Encapuchados burlan las alarmas del Louvre y se roban las joyas de Napoleón

Saturday Night Live parodia a Milei.
8

Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, acusó a su homólogo colombiano de liderar el narcotráfico. "Está engañado", le respondió Gustavo Petro.
9

Trump llama narco al Presidente de Colombia y lo amenaza. “Está engañado”, dice Petro

La obra que sale mal
10

La obra que sale mal regresa con más enredos y desastres escénicos para reír

Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian en redes sociales su segundo embarazo.
11

DATOS ¬ Diez millones en 3 meses: derroche de Mariana y Samuel en redes es incesante

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.
12

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios