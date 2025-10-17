Israel traza "línea amarilla" en Gaza; advierte que si se viola, responderá con fuego

Las autoridades israelíes controlan casi el 50 por ciento del territorio de la Franja de Gaza; cualquier intento de cruzar los límites establecidos tras el cese de hostilidades, será respondido con fuego, advirtió el ejército.

Berlín, 17 de octubre (DW).- "El ejército comenzó a marcar la línea amarilla a lo largo de su trazado", señaló el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en la red social X, "con marcas continuas especiales para determinar claramente dónde pasa la línea de separación política y de seguridad", establecida por el acuerdo de alto al fuego alcanzado tras dos años de guerra de Israel contra Hamás en Gaza, tras los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023.

El Ministro reiteró que señalizar esta línea imaginaria busca "advertir a los terroristas de Hamás y a los residentes de Gaza que cualquier violación o intento de cruzar la línea será respondido con fuego".

En su mensaje, Katz compartió además una imagen de un dibujo de lo que parece un bloque de hormigón del que sobresale una señal de color amarillo, presumiblemente el objeto que el ejército utilizará para demarcar la línea.

Tras una semana de tregua y más de 20 muertos en la "línea amarilla"

El anuncio del titular de Defensa se produce cuando el alto al fuego en Gaza cumple una semana, durante la que el ejército ha abatido a más de 20 gazatíes que cruzaban esta línea hacia áreas aún bajo control de Israel, según cifras del Ministerio de Salud gazatí dirigido por Hamás, una organización considerada terrorista por Israel, Estados Unidos (EU), la UE y otros países.

Las cifras de muertos en la guerra recabadas por las autoridades sanitarias de Gaza han sido validadas en el pasado por organizaciones internacionales e incluso señaladas como muy bajas por estudios independientes.

Las autoridades sanitarias gazatíes señalaron esta semana que las personas muertas por disparos israelíes tras la tregua son residentes desplazados por la guerra que trataban de volver a sus hogares aprovechando el alto al fuego, a pesar de que se encontraran en la zona bajo control israelí. Al acceder a esta zona, tropas o drones israelíes abrieron fuego.

El pasado miércoles, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el Territorio Palestino Ocupado denunció tanto "ejecuciones extrajudiciales" de Hamás, como "asesinatos de civiles" palestinos por parte de Israel , estos últimos aparentemente relacionados con el cruce de la "línea amarilla".

Residentes: "La situación es peligrosa"

El ejército israelí confirmó el martes haber disparado contra gazatíes que habrían traspasado la "línea amarilla".

En conversaciones con la agencia de noticias EFE en la ciudad de Gaza (norte), distintos residentes aseguraron no conocer dónde se encontraba esta línea imaginaria con exactitud, por lo que su conocimiento de ella se basa en la información que reciben de sus vecinos.

"Sólo nos movemos por las zonas donde vivimos. Si quiero saber si un lugar es peligroso, pregunto a la gente: ¿alguien ha estado allí en las últimas horas? La situación es peligrosa. Son los vecinos quienes nos informan de lo que realmente pasa", explicó a EFE el jueves Mohamed Badaui, del barrio de Zeitún de la capital.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el ejército israelí debe retirarse hasta la "línea amarilla", pero eso no demarca un territorio donde no rige la tregua, aunque las fuerzas armadas israelíes invocan la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.

"Atacar a civiles que no participan directamente en las hostilidades constituye un crimen de guerra, independientemente de la ubicación del incidente y su proximidad a la línea de despliegue acordada", recordó la oficina del ACNUDH para los territorios palestinos el miércoles.

Entre esta línea y la frontera entre Gaza e Israel hay unos 1,5 kilómetros en su zona más estrecha y unos 6,5 en la más ancha (en su zona más amplia Gaza tiene unos 12 kilómetros de ancho). A pesar de haberse replegado hasta esta línea, Israel mantiene bajo su control en Gaza más del 50 por ciento del territorio.

