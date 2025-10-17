Israel traza "línea amarilla" en Gaza; advierte que si se viola, responderá con fuego

Deutsche Welle

17/10/2025 - 4:37 pm

Israel comenzó a marcar la línea amarilla a lo largo de la Franja para determinar claramente dónde pasa la línea de separación política y de seguridad.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

FOTOS ¬ Palestinos regresan a casa. Sólo encuentran escombros, destrucción y dolor

Hamás acusa a Israel de violar alto al fuego: nuevos ataques dejan 5 muertos en Gaza

Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza tras su primer repliegue

Las autoridades israelíes controlan casi el 50 por ciento del territorio de la Franja de Gaza; cualquier intento de cruzar los límites establecidos tras el cese de hostilidades, será respondido con fuego, advirtió el ejército.

Berlín, 17 de octubre (DW).- "El ejército comenzó a marcar la línea amarilla a lo largo de su trazado", señaló el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en la red social X, "con marcas continuas especiales para determinar claramente dónde pasa la línea de separación política y de seguridad", establecida por el acuerdo de alto al fuego alcanzado tras dos años de guerra de Israel contra Hamás en Gaza, tras los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023.

El Ministro reiteró que señalizar esta línea imaginaria busca "advertir a los terroristas de Hamás y a los residentes de Gaza que cualquier violación o intento de cruzar la línea será respondido con fuego".

En su mensaje, Katz compartió además una imagen de un dibujo de lo que parece un bloque de hormigón del que sobresale una señal de color amarillo, presumiblemente el objeto que el ejército utilizará para demarcar la línea.

Tras una semana de tregua y más de 20 muertos en la "línea amarilla"

El anuncio del titular de Defensa se produce cuando el alto al fuego en Gaza cumple una semana, durante la que el ejército ha abatido a más de 20 gazatíes que cruzaban esta línea hacia áreas aún bajo control de Israel, según cifras del Ministerio de Salud gazatí dirigido por Hamás, una organización considerada terrorista por Israel, Estados Unidos (EU), la UE y otros países.

Las cifras de muertos en la guerra recabadas por las autoridades sanitarias de Gaza han sido validadas en el pasado por organizaciones internacionales e incluso señaladas como muy bajas por estudios independientes.

Las autoridades sanitarias gazatíes señalaron esta semana que las personas muertas por disparos israelíes tras la tregua son residentes desplazados por la guerra que trataban de volver a sus hogares aprovechando el alto al fuego, a pesar de que se encontraran en la zona bajo control israelí. Al acceder a esta zona, tropas o drones israelíes abrieron fuego.

El pasado miércoles, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el Territorio Palestino Ocupado denunció tanto "ejecuciones extrajudiciales" de Hamás, como "asesinatos de civiles" palestinos por parte de Israel , estos últimos aparentemente relacionados con el cruce de la "línea amarilla".

Residentes: "La situación es peligrosa"

El ejército israelí confirmó el martes haber disparado contra gazatíes que habrían traspasado la "línea amarilla".

En conversaciones con la agencia de noticias EFE en la ciudad de Gaza (norte), distintos residentes aseguraron no conocer dónde se encontraba esta línea imaginaria con exactitud, por lo que su conocimiento de ella se basa en la información que reciben de sus vecinos.

"Sólo nos movemos por las zonas donde vivimos. Si quiero saber si un lugar es peligroso, pregunto a la gente: ¿alguien ha estado allí en las últimas horas? La situación es peligrosa. Son los vecinos quienes nos informan de lo que realmente pasa", explicó a EFE el jueves Mohamed Badaui, del barrio de Zeitún de la capital.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el ejército israelí debe retirarse hasta la "línea amarilla", pero eso no demarca un territorio donde no rige la tregua, aunque las fuerzas armadas israelíes invocan la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.

"Atacar a civiles que no participan directamente en las hostilidades constituye un crimen de guerra, independientemente de la ubicación del incidente y su proximidad a la línea de despliegue acordada", recordó la oficina del ACNUDH para los territorios palestinos el miércoles.

Entre esta línea y la frontera entre Gaza e Israel hay unos 1,5 kilómetros en su zona más estrecha y unos 6,5 en la más ancha (en su zona más amplia Gaza tiene unos 12 kilómetros de ancho). A pesar de haberse replegado hasta esta línea, Israel mantiene bajo su control en Gaza más del 50 por ciento del territorio.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Deutsche Welle

Deutsche Welle

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

País desamparado

“La suma de una catástrofe humanitaria con fallas de previsión, la impunidad en las ejecuciones de alto...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Un gobierno nos vigila

"Este entramado normativo representa el nuevo rostro del espionaje, uno que ya no es clandestino, sino legalizado. Lo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La izquierda de dogma y de consigna

"Para la izquierda atrincherada en la consigna, hay que escoger un paquete cerrado: o estás con Palestina...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Infamia

"Esa infamia es la que sobrevive y continúa, de la que es cómplice Donald Trump y la...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

+ Sección

Galileo

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
1

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

Detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, son vinculados a proceso.
2

Juez vincula a proceso a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH

Aires de guerra. Maduro moviliza ejército y paramilitares para resistir una invasión
3

Aires de guerra. Maduro moviliza ejército y paramilitares para resistir una invasión

Diputados aprueban en lo particular la Ley del IEPS
4

VIDEO ¬ PAN rechaza gravar refresco, tabaco y juego. “Hijos de Coca-Cola”, lo llaman

Avión privado con matrículas de México se desploma en Michigan y deja tres muertos
5

La SRE confirma que 3 mexicanos murieron tras el desplome de una aeronave en Michigan

Un nuevo video reveló detalles del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CdMx).
6

VIDEO MUY FUERTE exhibe cómo fallaron escoltas del abogado David Cohen durante ataque

Trump y Zelenski
7

Trump recibe a Zelensky y dice que la guerra podría acabar sin usar misiles Tomahawk

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?
8

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?

Médico agrede a familiares de paciente
9

VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

El PAN se relanza.
10

El PAN se “relanza” después de años de perder elecciones. Ahora se acaricia con MC

11

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Una fuente del Gobierno de Trump confirmó el sexto ataque contra una embarcación en el Caribe, pero por primera vez habría sobrevivientes.
12

Trump confirma bombardeo a otra lancha en el Caribe; habría sobrevivientes del ataque

13

Alyona Verdi, la mujer que durante años hizo operaciones plásticas en su cocina y mutiló a decenas

Diputada del PAN defiende al Fondo de Desastres
14

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.
15

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Israel comenzó a marcar la línea amarilla a lo largo de la Franja para determinar claramente dónde pasa la línea de separación política y de seguridad.
1

Israel traza "línea amarilla" en Gaza; advierte que si se viola, responderá con fuego

Jorge Álvarez Máynez es elegido nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano
2

MC intenta distanciarse del PAN... pero el panismo es parte de MC, de tiempo atrás

John Robert Bolton, exasesor de seguridad nacional, se presentó al Juzgado federal de Greenbelt, Maryland, y horas después se declaró como “no culpable”.
3

John Bolton, exasesor de Trump, se declara "no culpable" de 18 cargos en su contra

Dos hombres queman viva a una mujer en la Gustavo A. Madero; no hay detenidos.
4

Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

5

#GenteAsí ¬ Doctora del IMSS agrede a una familia y deja en mal al sistema de salud

Trump afirmó que los elevados aranceles contra China no son sostenibles, y prevé reunirse con Xi Jinping.
6

Trump admite que arancel del 100% a China "no es sostenible"; confirma reunión con Xi

Una fuente del Gobierno de Trump confirmó el sexto ataque contra una embarcación en el Caribe, pero por primera vez habría sobrevivientes.
7

Trump confirma bombardeo a otra lancha en el Caribe; habría sobrevivientes del ataque

Trump y Zelenski
8

Trump recibe a Zelensky y dice que la guerra podría acabar sin usar misiles Tomahawk

Detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, son vinculados a proceso.
9

Juez vincula a proceso a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH

Afectaciones en Veracruz por tormenta Raymond
10

La cifra de fallecimientos por lluvias sube a 72; hay 48 personas no localizadas

Diputados aprueban en lo particular la Ley del IEPS
11

VIDEO ¬ PAN rechaza gravar refresco, tabaco y juego. “Hijos de Coca-Cola”, lo llaman

Aires de guerra. Maduro moviliza ejército y paramilitares para resistir una invasión
12

Aires de guerra. Maduro moviliza ejército y paramilitares para resistir una invasión