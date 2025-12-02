OCDE recorta pronóstico de crecimiento para México: prevé 0.7% en 2025 y 1.2% en 2026

El reporte de la OCDE recortó levemente las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana: avanzaría sólo 0.7 por ciento este año, 1.2 por ciento en 2026 y 1.7 por ciento en 2027.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó este martes sus expectativas para las economías asociadas, incluido México, a quien recortó levemente el crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB), el mejor indicador de la economía de los países.

En su reporte "Perspectivas económicas de la OCDE. Crecimiento resiliente, pero con crecientes fragilidades", estimó que la economía mexicana crecerá 0.7 por ciento en 2025. En 2026, espera un crecimiento mayor, de 1.2 por ciento; y en 2027, prevé un crecimiento de 1.7 por ciento.

La OCDE recortó así en una décima porcentual sus expectativas para México que publicó en septiembre, cuando preveía un crecimiento de 0.8 por ciento; en ese momento, había pronosticado 1.3 por ciento de crecimiento para 2026, el cual también redujo en una décima en los últimos meses.

"El bajo desempleo y la moderación de la inflación impulsarán el consumo. El consumo público y la inversión se mantendrán moderados, dada la continua consolidación fiscal. Las exportaciones se verán afectadas por el aumento de los aranceles y la incertidumbre. La disminución de los tipos de interés brindará cierto apoyo a la inversión, pero se espera que su recuperación sea gradual, lo que refleja la persistente incertidumbre nacional e internacional", detalló la OCDE.

Por ello, indicó que "implementar un marco fiscal a mediano plazo ayudaría a reducir el déficit y a crear espacio para inversiones que mejoren la productividad, especialmente en educación". "Para garantizar que la inflación disminuya hacia el objetivo del tres por ciento, el banco central debería mantener un ciclo de flexibilización prudente y basado en datos. La simplificación y digitalización de las regulaciones empresariales facilitaría la creación y el crecimiento de empresas, fomentaría la competencia y apoyaría la creación de empleo", añadió.

El reporte de la OCDE resaltó que el consumo privado "se está moderando en consonancia con la desaceleración de la creación de empleo formal, especialmente en el sector manufacturero". Las exportaciones de automóviles se han debilitado, mientras que las exportaciones de manufacturas no automotrices se han mostrado resilientes hasta la fecha, respaldadas por la sólida demanda de Estados Unidos.

La inversión privada continúa siendo moderada, detalló, lo que refleja una "alta incertidumbre". La inflación general se redujo al 3,6 por ciento en octubre de forma interanual, mientras que la inflación subyacente se ha estabilizado por encima del cuatro por ciento, el límite superior del rango objetivo de inflación.

La inflación de bienes ha aumentado ligeramente, mientras que la inflación de servicios muestra una tendencia a la baja, aunque gradual. El desempleo, con un tres por ciento en septiembre, se mantiene cerca de niveles históricamente bajos, aunque la participación en la fuerza laboral ha disminuido recientemente, además de la persistencia de la informalidad. Y es que la tasa de informalidad se mantiene cerca del 55 por ciento del empleo total.

Los aranceles de Trump persistirán, prevé la OCDE

"El Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) ha servido como un importante escudo contra las crecientes restricciones comerciales y la incertidumbre constante. La mayoría de las exportaciones que cumplen con el T-MEC enfrentan un arancel del cero por ciento, y su participación ha aumentado del 50 por ciento a principios de año a cerca del 80 por ciento recientemente", resaltó la OCDE.

El reporte estima que las exportaciones que no cumplen con el T-MEC continuarán enfrentando un arancel del 25 por ciento durante 2026 y 2027. "También se estima que los automóviles, las autopartes, los camiones y sus componentes estarán sujetos a un arancel del 25 por ciento.

Las proyecciones de la OCDE también asumen un arancel del 50 por ciento sobre las importaciones estadounidenses de productos de acero y aluminio, así como sobre productos semiacabados de cobre y productos derivados con alto contenido de cobre.

¿Qué esperar de la economía mexicana en 2026 y 2027?

De acuerdo con la OCDE, el consumo privado se verá respaldado por el bajo desempleo y la disminución de la inflación. La inversión privada se beneficiará gradualmente de tasas de interés más bajas, aunque seguirá limitada por la alta incertidumbre nacional y global.

"Se prevé que la inversión pública se mantenga moderada como parte de los esfuerzos para reducir el déficit fiscal. El crecimiento de las exportaciones se verá frenado por los aranceles comerciales y la alta incertidumbre global. La inflación disminuirá gradualmente", precisó.

Sin embargo, completó, las perspectivas tanto de crecimiento como de inflación siguen siendo inciertas. "Dada la alta exposición de México al mercado estadounidense, la desaceleración proyectada en Estados Unidos y las condiciones financieras más restrictivas podrían afectar más de lo previsto a las exportaciones y la inversión", alertó.

Además, indicó la OCDE, la mayor aversión al riesgo global y la volatilidad del tipo de cambio podrían elevar los costos de financiamiento soberano y limitar aún más el margen fiscal. "Los posibles aumentos arancelarios a las importaciones de México provenientes de países sin acuerdos comerciales podrían generar presiones adicionales sobre los precios", subrayó.

Por el lado positivo, concluyó, se prevé una reducción de la incertidumbre, como por ejemplo, mediante una renegociación rápida y exitosa del T-MEC, podría impulsar la inversión y las exportaciones con más fuerza de lo previsto actualmente.

Además, recomendó mejorar la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles y la administración tributaria, incluyendo la digitalización, para contribuir a incrementar la recaudación fiscal, reducir el déficit y generar margen fiscal para un mayor gasto en áreas que impulsen la productividad, como la educación o la digitalización.

"Ampliar la formación profesional fortalecería la disponibilidad de competencias técnicas, impulsando la competitividad y facilitando el acceso a empleos formales. La racionalización y digitalización de la normativa empresarial facilitaría la creación y el crecimiento de empresas, fomentaría la competencia y apoyaría la creación de empleo", señaló la OCDE.

"Dada la alta vulnerabilidad de México al cambio climático, fortalecer la adaptación, incluyendo la mejora de los sistemas de alerta temprana y la ampliación de la cobertura de los seguros contra riesgos climáticos, es una prioridad", finalizó.